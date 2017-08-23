"Марсель" и "Монако" интересуются Диего Костой

Представители французской Лиги 1 "Марсель" и "Монако" готовы приютить нападающего "Челси" Диего Косту, если тому не удастся вернуться в "Атлетико".

За неделю с небольшим до закрытия трансферного окна "Атлетико" по-прежнему никак не удается договориться о размере компенсации за Косту. Сам Диего уже намекнул, что будет готов рассмотреть другие варианты, если его возвращение в Мадрид окажется невозможно.



Свою заинтересованность в услугах 28-летнего игрока сборной Испании уже обозначил президент "Марселя" Жак-Анри Эйро.



"Мне нравится его характер, его мужество и его бойцовские качества. Он очень хорошо подошел бы "Марселю". Однако он связан контрактом, и вокруг этого есть сложности".



"Если игрок отвечает всем параметрам, тогда мы готовы пойти на сделку. Почему нет? Однако это должна быть сделка на определенных условиях. Нет ничего невозможно".



"Я не могу ничего обещать фанатам на остаток трансферного окна. Это очень деликатная ситуация. Однако совершенно верно, что мы активно ищем нападающего", — цитирует Эйро The Telegraph.



Evening Standard добавляет, что еще один претендентом на Косту может стать "Монако", который находится на пороге расставания с Килианом Мбаппе, готовым принять предложение ПСЖ. Учитывая цену 18-летнего француза и предыдущие продажи, монегаски легко смогут позволить себе ценник в 50 миллионов фунтов за Диего.