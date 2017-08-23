"Барселона" сделает четвертое предложение по Коутиньо

Вопреки появившейся в прессе информации, "Барселона" собирается сделать еще одно предложение о покупке полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

За последний месяц "Барселона" уже трижды пытались купить Коутиньо. Третье предложение каталонского клуба составило 118 миллионов фунтов, но значительная часть этой суммы была предусмотрена в виде бонусов.



Накануне издание Liverpool Echo сообщило, что "Барселона" потеряла надежду заполучить 25-летнего игрока сборной Бразилии и теперь переключит свое внимание на альтернативные трансферные цели.



Однако Sky Sports располагает другими данными, утверждая, что до закрытия летнего трансферного окна испанский гранд вернется с четвертым предложением. "Барселона" готова сразу заплатить "красным" 101 млн. фунтов, а еще 37 млн. будут прописаны в виде бонусов — бонусов легкодостижимых, вроде участия в Лиге Чемпионов.



"Филиппе еще никогда не был так настроен покинуть "Ливерпуль". Было бы абсолютной чепухой предположить, что "Барселона" подумывает завершить интерес к нему. Напротив, они бросают все силы: их карты на столе, и они никогда не сдадутся в бою", — цитирует свой источник в Испании издание.