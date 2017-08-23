"Барселона" сделает четвертое предложение по Коутиньо

Филиппе Коутиньо Вопреки появившейся в прессе информации, "Барселона" собирается сделать еще одно предложение о покупке полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

За последний месяц "Барселона" уже трижды пытались купить Коутиньо. Третье предложение каталонского клуба составило 118 миллионов фунтов, но значительная часть этой суммы была предусмотрена в виде бонусов.

Накануне издание Liverpool Echo сообщило, что "Барселона" потеряла надежду заполучить 25-летнего игрока сборной Бразилии и теперь переключит свое внимание на альтернативные трансферные цели.

Однако Sky Sports располагает другими данными, утверждая, что до закрытия летнего трансферного окна испанский гранд вернется с четвертым предложением. "Барселона" готова сразу заплатить "красным" 101 млн. фунтов, а еще 37 млн. будут прописаны в виде бонусов — бонусов легкодостижимых, вроде участия в Лиге Чемпионов.

"Филиппе еще никогда не был так настроен покинуть "Ливерпуль". Было бы абсолютной чепухой предположить, что "Барселона" подумывает завершить интерес к нему. Напротив, они бросают все силы: их карты на столе, и они никогда не сдадутся в бою", — цитирует свой источник в Испании издание.


Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2017 06:00

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Последние комментарии:




  1. muaxaxaxa 23.08.2017 07:16 # muaxaxaxa
    За такие деньги, я б продал)

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  2. suarezov 23.08.2017 07:07 # suarezov
    Во первых зачем Барсе лишний раз унижаться хз, во вторых Коут там хочет извинится перед Ливерпулем, мол, мною Барса манипулировала итд. В третьих во остатке ТО мы не найдем равноценную замену, так что продажа маловероятно. Но 138 млн ФУНТОВ пздц цена, до трансфера Неймара он стоил в 2 раза меньше...

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  3. iroquez 23.08.2017 07:06 # iroquez
    торрес, алонсо, мейрелиш, стерлинг, суарес, коутиньо
    клуб наемников ака портовая помойка)

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  4. aaaars 23.08.2017 07:04 # aaaars
    ливер типичный трамплин для попадания в топ клуб, следующим летом и Мане перейдет наверно в более достойный клуб

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  5. chebrec 23.08.2017 07:02 # chebrec
    Чхать на кафтинью
    Манэ тащит печень теперь

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  6. fc-zenit 23.08.2017 06:53 # fc-zenit
    Ссуцкий не тренер. Вангую увольнение до НГ и следуещее назначение ФК Терек.

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  7. hachidlo 23.08.2017 06:47 # hachidlo
    Судя по новости, Оскара chelsea продал слишком дёшево.

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  8. tigerpool 23.08.2017 06:35 # tigerpool
    По мне надо продать хромого и купить 2 как минимум нормальных игроков за эти деньги.

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  9. stepan-jam-boss 23.08.2017 06:33 # stepan-jam-boss
    Коут не стоит больше 60 лямов фунтов

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  10. abse 23.08.2017 06:28 # abse
    Оставьте колбасу в покое!
    Только клуб свернулся на свой уровень как у него забирают игроков!
    Кому нужен этот чемпионат испании?
    Пусть играют там своими пикеобразными, а лучших оставят в лучшей и самой зрелищной лиге мира!

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  11. fuckyeah 23.08.2017 06:21 # fuckyeah
    Ебааааа, он стоил клубу всего 9 млн евро, а Барса теперь предлагает 150 млн евро

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  12. reeker 23.08.2017 06:18 # reeker
    Бедные колбасники, только у них появляется годный игрок, за ним сразу же приходит топ клуб. Алонсо, Арбелоа, Маскерано, Торрес, Мейрелеш, Суарез, теперь Коутиньо. В общем крепитесь, друзья скаузеры.

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  13. van-der-slav 23.08.2017 06:15 # van-der-slav
    Вопрос цены. Не в этом сезоне так потом свалит, только уже подешевле. Да и за такое бабло сбагрить с радостью можно и понакупать топов. Если конечно клопп захочет их купить

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  14. osprey 23.08.2017 06:11 # osprey
    138 млн
    Продать гондона

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  15. pistolero-lfc 23.08.2017 06:08 # pistolero-lfc
    Доброе утро!
    Всем хорошего дня.

    P.S.: Волшебник не продается

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