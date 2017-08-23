"Барселона" сделает четвертое предложение по Коутиньо
Вопреки появившейся в прессе информации, "Барселона" собирается сделать еще одно предложение о покупке полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.
За последний месяц "Барселона" уже трижды пытались купить Коутиньо. Третье предложение каталонского клуба составило 118 миллионов фунтов, но значительная часть этой суммы была предусмотрена в виде бонусов.
Накануне издание Liverpool Echo сообщило, что "Барселона" потеряла надежду заполучить 25-летнего игрока сборной Бразилии и теперь переключит свое внимание на альтернативные трансферные цели.
Однако Sky Sports располагает другими данными, утверждая, что до закрытия летнего трансферного окна испанский гранд вернется с четвертым предложением. "Барселона" готова сразу заплатить "красным" 101 млн. фунтов, а еще 37 млн. будут прописаны в виде бонусов — бонусов легкодостижимых, вроде участия в Лиге Чемпионов.
"Филиппе еще никогда не был так настроен покинуть "Ливерпуль". Было бы абсолютной чепухой предположить, что "Барселона" подумывает завершить интерес к нему. Напротив, они бросают все силы: их карты на столе, и они никогда не сдадутся в бою", — цитирует свой источник в Испании издание.
23.08.2017 06:00
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Последние комментарии:
За такие деньги, я б продал)
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Во первых зачем Барсе лишний раз унижаться хз, во вторых Коут там хочет извинится перед Ливерпулем, мол, мною Барса манипулировала итд. В третьих во остатке ТО мы не найдем равноценную замену, так что продажа маловероятно. Но 138 млн ФУНТОВ пздц цена, до трансфера Неймара он стоил в 2 раза меньше...
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торрес, алонсо, мейрелиш, стерлинг, суарес, коутиньо
клуб наемников ака портовая помойка)
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ливер типичный трамплин для попадания в топ клуб, следующим летом и Мане перейдет наверно в более достойный клуб
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Чхать на кафтинью
Манэ тащит печень теперь
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Ссуцкий не тренер. Вангую увольнение до НГ и следуещее назначение ФК Терек.
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Судя по новости, Оскара chelsea продал слишком дёшево.
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По мне надо продать хромого и купить 2 как минимум нормальных игроков за эти деньги.
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Коут не стоит больше 60 лямов фунтов
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Оставьте колбасу в покое!
Только клуб свернулся на свой уровень как у него забирают игроков!
Кому нужен этот чемпионат испании?
Пусть играют там своими пикеобразными, а лучших оставят в лучшей и самой зрелищной лиге мира!
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Ебааааа, он стоил клубу всего 9 млн евро, а Барса теперь предлагает 150 млн евро
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Бедные колбасники, только у них появляется годный игрок, за ним сразу же приходит топ клуб. Алонсо, Арбелоа, Маскерано, Торрес, Мейрелеш, Суарез, теперь Коутиньо. В общем крепитесь, друзья скаузеры.
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Вопрос цены. Не в этом сезоне так потом свалит, только уже подешевле. Да и за такое бабло сбагрить с радостью можно и понакупать топов. Если конечно клопп захочет их купить
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138 млн
Продать гондона
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Доброе утро!
Всем хорошего дня.
P.S.: Волшебник не продается
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