2-й раунд Кубка Лиги. Матчи вторника

Во вторник вечером были сыграны некоторые из матчей 2-го раунда Кубка Лиги. Число представителей Премьер-Лиги в турнире поредело на одного участника.

Этим единственным неудачником из числа представителей высшего дивизиона стал "Уотфорд", дома уступивший "Бристоль Сити" со счетом 2:3.



А вот "Кристал Пэлас", "Вест Бромвич", "Борнмут", "Брайтон", "Суонси" и "Лестер" прошли дальше.



Добавим, что заключительные матчи 2-го раунда будут сыграны в среду вечером. Жеребьевка 3-го раунда, с которого в борьбу за трофей вступают участвующие в еврокубках английские команды, пройдет рано утром в четверг.



"Кристал Пэлас" — "Ипсвич" — 2:1 (0:0)



Голы: Макартур 76, 84 — Селина 90.



"Аккрингтон Стэнли" — "Вест Бромвич"— 1:3 (0:2)



Голы: Даллисон-Лисбон 88 — Рондон 11, Филлипс 31, Родригес 64.



"Бирмингем" — "Борнмут" — 1:2 (1:0)



Голы: Кифтенбелд 11 — Фрэйзер 46, Пью 68.



"Брайтон" — "Барнет" — 1:0 (0:0)



Гол: Тилли 53.



"МК Донс" — "Суонси" — 1:4 (1:1)



Голы: Сигер 17 — Фер 19, 60, Абрахэм 71, Айю 86.



"Шеффилд Юнайтед" — "Лестер" — 1:3 (0:0)



Голы: Лавери 83 — Грей 52, Слимани 63, 67, Муса 90.



"Уотфорд" — "Бристоль Сити" — 2:3 (0:0)



Голы: Капу 47, Мариаппа 90 — Хиндс 59, Рид 67, Элиассон 90.



"Фулхэм" — "Бристоль Роверс" — 0:1 (0:1)



Гол: Харрисон 13.



"Гримсби — "Дерби" — 0:1 (0:0)



Гол: Выдра 53 (пен).



"Астон Вилла" — "Уиган" — 4:1 (3:1)



Голы: Хоган 19, 44, Адома 36, Бьярнасон 74 — Колклаф 43.



"Кардифф" — "Бертон" — 1:2 (0:1)



Голы: Пилкингтон 76 — Нэйлор 26, Фокс 70.



"Карлайл" — "Сандерленд" — 1:2 (0:1)



Голы: Грэйнджер 60 — Лав 25, Гуч 80.



"Донкастер" — "Халл" — 2:0 (0:0)



Голы: Мэй 48, Роуи 54.



"Лидс" — "Ньюпорт" — 5:1 (1:1)



Голы: Руфи 44, 49, 65, Сайс 78, Виейра 89 — Лабади 33.



"Мидлсбро" — "Сканторп" — 3:0 (2:0)



Голы: Фабио 17, Бэйкер 30, Флетчер 55.



"Норвич" — "Чарльтон" — 4:1 (1:1)



Голы: Мерфи 21, 52, Уоткинс 74, Трайбулл 89 — Новак 5.



"Куинз Парк Рейнджерс" — "Брентфорд" — 1:4 (1:3)



Голы: Фурлонг 43 — Борисюк 10 (авт), Иган 19, Мопе 32, Кларк 83.



"Болтон" — "Шеффилд Уэнсдей" — 3:2 (1:0)



Голы: Дервит 42, Армстронг 57 (пен), Караджан 64 — Роудс 76, 83.



"Рединг" — "Миллуолл" — 3:1 (1:1) после экстра-таймов



Голы: Бакуна 34, Эванс 105, Смит 116 — Фергюсон 37.