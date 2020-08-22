"Саутгемптон" объявил о покупке Уэсли Худта

"Саутгемптон" объявил о приобретении центрального защитника "Лацио" и сборной Голландии Уэсли Худта. Сделка оценивается в 17 миллионов фунтов.

Худт, начинавший свою карьеру на родине в АЗ, перебрался в "Лацио" в 2015 году. Поначалу итальянская карьера Уэсли складывалась непросто, однако он преодолел трудности, смог заиграть на высоком уровне и начал вызываться в сборную своей страны.



Сегодня 23-летний защитник заключил с "Саутгемптоном" контракт до июня 2022 и стал третьим новичком команды Маурисио Пеллегрино в это окно после Яна Беднарека и Марио Лемина.



"Уэсли — один из самых многообещающих молодых защитников в Европе и представляет собой важное дополнение к нашей команде. Пригласив финалиста Лиги Чемпионов из одного итальянского клуба, теперь мы добавили к нему победителя Кубка Италии из другого".



"Мы верим, что у него есть все качества, чтобы стать важной фигурой для нас в будущем. Нам пришлось упорно потрудиться, чтобы опередить ряд сильных клубов и пригласить его в "Саутгемптон", — сообщил спортивный директор "святых" Лес Рид.



Отметим, что в некотором смысле Худт может рассматриваться как замена своему соотечественнику Виргилу Ван Дейку, ранее этим летом попросившему о трансфере и до сих пор тренирующемуся отдельно от первой команды. Скоро станет известно, повлияла ли как-либо на эту ситуацию покупка Уэсли.