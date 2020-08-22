"Саутгемптон" объявил о покупке Уэсли Худта

Уэсли Худт "Саутгемптон" объявил о приобретении центрального защитника "Лацио" и сборной Голландии Уэсли Худта. Сделка оценивается в 17 миллионов фунтов.

Худт, начинавший свою карьеру на родине в АЗ, перебрался в "Лацио" в 2015 году. Поначалу итальянская карьера Уэсли складывалась непросто, однако он преодолел трудности, смог заиграть на высоком уровне и начал вызываться в сборную своей страны.

Сегодня 23-летний защитник заключил с "Саутгемптоном" контракт до июня 2022 и стал третьим новичком команды Маурисио Пеллегрино в это окно после Яна Беднарека и Марио Лемина.

"Уэсли — один из самых многообещающих молодых защитников в Европе и представляет собой важное дополнение к нашей команде. Пригласив финалиста Лиги Чемпионов из одного итальянского клуба, теперь мы добавили к нему победителя Кубка Италии из другого".

"Мы верим, что у него есть все качества, чтобы стать важной фигурой для нас в будущем. Нам пришлось упорно потрудиться, чтобы опередить ряд сильных клубов и пригласить его в "Саутгемптон", — сообщил спортивный директор "святых" Лес Рид.

Отметим, что в некотором смысле Худт может рассматриваться как замена своему соотечественнику Виргилу Ван Дейку, ранее этим летом попросившему о трансфере и до сих пор тренирующемуся отдельно от первой команды. Скоро станет известно, повлияла ли как-либо на эту ситуацию покупка Уэсли.


Метки Лацио, Саутгемптон, трансферы, Худт

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2017 22:50

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Последние комментарии:




  1. muaxaxaxa 22.08.2017 23:44 # muaxaxaxa
    Все кто болеют за ЛФК пидерассы и отбросы ФАПЛА (с) кокой-то самокритичный колбас.

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  2. skychnie-oboi 22.08.2017 23:34 # skychnie-oboi
    Все кто не болеют за ЛФК пидерассы и отбросы ФАПЛА!

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  3. dragonishka 22.08.2017 23:15 # dragonishka
    Леню попрут из Халла, походу.

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  4. kojan 22.08.2017 23:09 # kojan
    святые купили Худта в пару к Ван Дейку...

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  5. multazar 22.08.2017 23:07 # multazar
    ввд в колбасу перейдет, к сожалению.

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  6. thegodfather 22.08.2017 23:06 # thegodfather
    О, ну ввд, аоч и белотти в Челси. Изи

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  7. liverpool888 22.08.2017 23:02 # liverpool888
    ну-с, будем ждать продажи ВВД.
    интересно, за какую сумму его продадут?
    главная интрига последних 7 дней трансферного окна.

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  8. electric 22.08.2017 23:01 # electric
    Велком в лфк ввд!

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  9. spartan 22.08.2017 22:58 # spartan
    Ливерпуль пили ВВД или пидр!

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  10. reeker 22.08.2017 22:58 # reeker
    Добро пожаловать в Челси, Вирджил.

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  11. reams 22.08.2017 22:55 # reams
    очередной ноунейм за дохера баблища

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