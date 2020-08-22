"Саутгемптон" объявил о покупке Уэсли Худта
"Саутгемптон" объявил о приобретении центрального защитника "Лацио" и сборной Голландии Уэсли Худта. Сделка оценивается в 17 миллионов фунтов.
Худт, начинавший свою карьеру на родине в АЗ, перебрался в "Лацио" в 2015 году. Поначалу итальянская карьера Уэсли складывалась непросто, однако он преодолел трудности, смог заиграть на высоком уровне и начал вызываться в сборную своей страны.
Сегодня 23-летний защитник заключил с "Саутгемптоном" контракт до июня 2022 и стал третьим новичком команды Маурисио Пеллегрино в это окно после Яна Беднарека и Марио Лемина.
"Уэсли — один из самых многообещающих молодых защитников в Европе и представляет собой важное дополнение к нашей команде. Пригласив финалиста Лиги Чемпионов из одного итальянского клуба, теперь мы добавили к нему победителя Кубка Италии из другого".
"Мы верим, что у него есть все качества, чтобы стать важной фигурой для нас в будущем. Нам пришлось упорно потрудиться, чтобы опередить ряд сильных клубов и пригласить его в "Саутгемптон", — сообщил спортивный директор "святых" Лес Рид.
Отметим, что в некотором смысле Худт может рассматриваться как замена своему соотечественнику Виргилу Ван Дейку, ранее этим летом попросившему о трансфере и до сих пор тренирующемуся отдельно от первой команды. Скоро станет известно, повлияла ли как-либо на эту ситуацию покупка Уэсли.
22.08.2017 22:50
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Все кто болеют за ЛФК пидерассы и отбросы ФАПЛА (с) кокой-то самокритичный колбас.
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Все кто не болеют за ЛФК пидерассы и отбросы ФАПЛА!
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Леню попрут из Халла, походу.
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святые купили Худта в пару к Ван Дейку...
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ввд в колбасу перейдет, к сожалению.
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О, ну ввд, аоч и белотти в Челси. Изи
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ну-с, будем ждать продажи ВВД.
интересно, за какую сумму его продадут?
главная интрига последних 7 дней трансферного окна.
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Велком в лфк ввд!
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Ливерпуль пили ВВД или пидр!
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Добро пожаловать в Челси, Вирджил.
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очередной ноунейм за дохера баблища
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