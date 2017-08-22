Каррагер: "Мане важнее для "Ливерпуля", чем Коутиньо"

Садио Мане и Филиппе Коутиньо Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что вингер Садио Мане важнее для "красных", чем плеймейкер Филиппе Коутиньо.

На фоне продолжающейся саги с переходом Коутиньо из "Ливерпуля" в "Барселону" сенегалец приносит колоссальную пользу "красным" на старте сезона. После двух туров Премьер-Лиги на счету Мане уже два мяча, в том числе победный с "Кристал Пэлас".

Каррагер уверен, что именно Садио является самым важным игроком для "Ливерпуля", а вовсе не Коутиньо. Если бы Джейми попросили выбрать между ними, он отдал бы предпочтение африканцу.

"Я предпочел бы Мане, особенно учитывая стиль Юргена Клоппа. Его статистика для флангового игрока выглядит просто феноменально. Он критически важен для "Ливерпуля".

"Если все сложился успешно, совсем скоро топ-клубы тоже выстроятся за ним в длинную очередь. Он был настоящим откровением с того момента, как перешел в "Ливерпуль", - сообщил Каррагер Sky Sports.



Метки Коутиньо, Ливерпуль, Мане

Автор foxmcfc   

Дата 22.08.2017 22:00

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Последние комментарии:




  1. qwertyinho 22.08.2017 22:54 # qwertyinho
    колбаса уже готовит ачко, когда кавтинья свалит, будут орать мол не нужен был-убогие

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  2. mcfc-fantactic 22.08.2017 22:37 # mcfc-fantactic
    Карра совсем ипанулся. Мане, ещё в сауте был топарь, и колбаса конечно урвала суперского игрока. Ему ( Мане ) бы цены небыло окажись он в любом топ клубе, а не в колбасе.

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  3. liverpool888 22.08.2017 22:06 # liverpool888
    один из лидеров команды. вернулся еще сильнее после травмы.
    при такой игре с ним нужно в середине сезона переподписывать контракт на лучших условиях с огромными отступными.
    Ливерпуль сам метит в топ клубы Европы, поэтому этот сезон должен стать следующим шагом в прогрессе клуба. потеря любого лидера будет шагом назад.

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  4. osprey 22.08.2017 22:04 # osprey
    Удачи ему в ПСЖ

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