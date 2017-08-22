Каррагер: "Мане важнее для "Ливерпуля", чем Коутиньо"
Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что вингер Садио Мане важнее для "красных", чем плеймейкер Филиппе Коутиньо.
На фоне продолжающейся саги с переходом Коутиньо из "Ливерпуля" в "Барселону" сенегалец приносит колоссальную пользу "красным" на старте сезона. После двух туров Премьер-Лиги на счету Мане уже два мяча, в том числе победный с "Кристал Пэлас".
Каррагер уверен, что именно Садио является самым важным игроком для "Ливерпуля", а вовсе не Коутиньо. Если бы Джейми попросили выбрать между ними, он отдал бы предпочтение африканцу.
"Я предпочел бы Мане, особенно учитывая стиль Юргена Клоппа. Его статистика для флангового игрока выглядит просто феноменально. Он критически важен для "Ливерпуля".
"Если все сложился успешно, совсем скоро топ-клубы тоже выстроятся за ним в длинную очередь. Он был настоящим откровением с того момента, как перешел в "Ливерпуль", - сообщил Каррагер Sky Sports.
22.08.2017 22:00
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колбаса уже готовит ачко, когда кавтинья свалит, будут орать мол не нужен был-убогие
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Карра совсем ипанулся. Мане, ещё в сауте был топарь, и колбаса конечно урвала суперского игрока. Ему ( Мане ) бы цены небыло окажись он в любом топ клубе, а не в колбасе.
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один из лидеров команды. вернулся еще сильнее после травмы.
при такой игре с ним нужно в середине сезона переподписывать контракт на лучших условиях с огромными отступными.
Ливерпуль сам метит в топ клубы Европы, поэтому этот сезон должен стать следующим шагом в прогрессе клуба. потеря любого лидера будет шагом назад.
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Удачи ему в ПСЖ
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