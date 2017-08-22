Каррагер: "Мане важнее для "Ливерпуля", чем Коутиньо"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что вингер Садио Мане важнее для "красных", чем плеймейкер Филиппе Коутиньо.

На фоне продолжающейся саги с переходом Коутиньо из "Ливерпуля" в "Барселону" сенегалец приносит колоссальную пользу "красным" на старте сезона. После двух туров Премьер-Лиги на счету Мане уже два мяча, в том числе победный с "Кристал Пэлас".



Каррагер уверен, что именно Садио является самым важным игроком для "Ливерпуля", а вовсе не Коутиньо. Если бы Джейми попросили выбрать между ними, он отдал бы предпочтение африканцу.



"Я предпочел бы Мане, особенно учитывая стиль Юргена Клоппа. Его статистика для флангового игрока выглядит просто феноменально. Он критически важен для "Ливерпуля".



"Если все сложился успешно, совсем скоро топ-клубы тоже выстроятся за ним в длинную очередь. Он был настоящим откровением с того момента, как перешел в "Ливерпуль", - сообщил Каррагер Sky Sports.