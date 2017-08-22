Окслейд-Чемберлен не подпишет новый контракт с "Арсеналом"

Алекс Окслейд-Чемберлен и Арсен Венгер На этой неделе вингер "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен уведомит главного тренера Арсена Венгера, что не подпишет с клубом новый контракт.

Как известно, действующий контракт Окслейд-Чемберлена истекает уже по окончании сезона. Клуб с "Эмирейтс" сделал Алексу уже два предложения по новой сделке, но от зарплаты в 125 тысяч фунтов в неделю вингер отказался.

Более того, на этой неделе англичанин встретится с Венгером, чтобы окончательно прояснить ситуацию. Алекс уведомит главного тренера "канониров", что не подпишет новый контракт, сообщает Daily Mirror.

По информации источника, 24-летнего игрока мотивируют вовсе не деньги, а сугубо игровые достижения. Воспользоваться моментом может "Челси": в остатке августа чемпионы Премьер-Лиги подготовят предложение по Алексу в размере 35 миллионов фунтов.



Метки Арсенал, контракты, Окслейд-Чемберлен

Автор foxmcfc   

Дата 22.08.2017 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1575

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 22.08.2017 21:54 # wengerrrro
    дейли миррор

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  2. yamateh 22.08.2017 21:39 # yamateh
    125 тыс. Челсе на изи предложит, и трофеи в придачу

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  3. arsnavsegda1 22.08.2017 21:21 # arsnavsegda1
    Пиздеж

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  4. reeker 22.08.2017 21:12 # reeker
    Пакуйте его уже, он достоин играть в топ клубе.

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  5. thegodfather 22.08.2017 21:05 # thegodfather
    Арс будут пидарастами, сли не продадут нам его, а потом он уйдет свободным.
    Хотя Арс итак педерасты.

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  6. danny949494 22.08.2017 21:04 # danny949494
    Не быть Арсеналу чемпионом, пока у руля Венгер.

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  7. element-ekb 22.08.2017 21:01 # element-ekb
    Да ну накуй...

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