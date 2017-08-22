Окслейд-Чемберлен не подпишет новый контракт с "Арсеналом"

На этой неделе вингер "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен уведомит главного тренера Арсена Венгера, что не подпишет с клубом новый контракт.

Как известно, действующий контракт Окслейд-Чемберлена истекает уже по окончании сезона. Клуб с "Эмирейтс" сделал Алексу уже два предложения по новой сделке, но от зарплаты в 125 тысяч фунтов в неделю вингер отказался.



Более того, на этой неделе англичанин встретится с Венгером, чтобы окончательно прояснить ситуацию. Алекс уведомит главного тренера "канониров", что не подпишет новый контракт, сообщает Daily Mirror.



По информации источника, 24-летнего игрока мотивируют вовсе не деньги, а сугубо игровые достижения. Воспользоваться моментом может "Челси": в остатке августа чемпионы Премьер-Лиги подготовят предложение по Алексу в размере 35 миллионов фунтов.