Окслейд-Чемберлен не подпишет новый контракт с "Арсеналом"
На этой неделе вингер "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен уведомит главного тренера Арсена Венгера, что не подпишет с клубом новый контракт.
Как известно, действующий контракт Окслейд-Чемберлена истекает уже по окончании сезона. Клуб с "Эмирейтс" сделал Алексу уже два предложения по новой сделке, но от зарплаты в 125 тысяч фунтов в неделю вингер отказался.
Более того, на этой неделе англичанин встретится с Венгером, чтобы окончательно прояснить ситуацию. Алекс уведомит главного тренера "канониров", что не подпишет новый контракт, сообщает Daily Mirror.
По информации источника, 24-летнего игрока мотивируют вовсе не деньги, а сугубо игровые достижения. Воспользоваться моментом может "Челси": в остатке августа чемпионы Премьер-Лиги подготовят предложение по Алексу в размере 35 миллионов фунтов.
22.08.2017 21:00
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Последние комментарии:
дейли миррор
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125 тыс. Челсе на изи предложит, и трофеи в придачу
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Пиздеж
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Пакуйте его уже, он достоин играть в топ клубе.
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Арс будут пидарастами, сли не продадут нам его, а потом он уйдет свободным.
Хотя Арс итак педерасты.
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Не быть Арсеналу чемпионом, пока у руля Венгер.
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Да ну накуй...
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