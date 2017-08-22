Данни Роуз обсудит свое будущее в "Тоттенхэме"

В среду защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз проведет встречу с руководством клуба относительно своего будущего в клубе.

Ранее в этом месяце Роуз подверг жесткой критике политику "шпор" в отношении трансферов и зарплат. Данни также заявил, что карьера футболиста скоротечна, и он хочет выигрывать трофеи, после чего был оштрафован и вынужден принести извинения.



По слухам, этот манифест 27-летнего игрока сборной Англии привлек интерес "Манчестер Юнайтед" и "Челси". И хотя никто из них пока не выдвинул свое предложение, "Тоттенхэм" недоволен сохраняющимися спекуляциями.



Как сообщает The Independent, клуб постарается прояснить эту ситуацию в среду во время встречи с представителями игрока. "Тоттенхэм" собирается сказать Роузу, что не заинтересован в его продаже.



Если же Данни не пойдет на примирение и выразит желание покинуть клуб, то "шпоры" будут готовы отпустить его только за 54 миллиона фунтов, как и отправившегося в "Манчестер Сити" Кайла Уолкера.