Данни Роуз обсудит свое будущее в "Тоттенхэме"
В среду защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз проведет встречу с руководством клуба относительно своего будущего в клубе.
Ранее в этом месяце Роуз подверг жесткой критике политику "шпор" в отношении трансферов и зарплат. Данни также заявил, что карьера футболиста скоротечна, и он хочет выигрывать трофеи, после чего был оштрафован и вынужден принести извинения.
По слухам, этот манифест 27-летнего игрока сборной Англии привлек интерес "Манчестер Юнайтед" и "Челси". И хотя никто из них пока не выдвинул свое предложение, "Тоттенхэм" недоволен сохраняющимися спекуляциями.
Как сообщает The Independent, клуб постарается прояснить эту ситуацию в среду во время встречи с представителями игрока. "Тоттенхэм" собирается сказать Роузу, что не заинтересован в его продаже.
Если же Данни не пойдет на примирение и выразит желание покинуть клуб, то "шпоры" будут готовы отпустить его только за 54 миллиона фунтов, как и отправившегося в "Манчестер Сити" Кайла Уолкера.
22.08.2017 20:00
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Абсолютно лучший левый защитник АПЛ. Нужно брать его, пока есть возможность. Только он и Сандро, способны усилить левый фланг Челси не только количественно, но и качественно.
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Только Манчестерские помойки могут заплатить за Роуза 54млн фунтов, и всякие хуи вроде Jesus33 будут орать от радости
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