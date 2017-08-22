Данни Роуз обсудит свое будущее в "Тоттенхэме"

Данни Роуз В среду защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз проведет встречу с руководством клуба относительно своего будущего в клубе.

Ранее в этом месяце Роуз подверг жесткой критике политику "шпор" в отношении трансферов и зарплат. Данни также заявил, что карьера футболиста скоротечна, и он хочет выигрывать трофеи, после чего был оштрафован и вынужден принести извинения.

По слухам, этот манифест 27-летнего игрока сборной Англии привлек интерес "Манчестер Юнайтед" и "Челси". И хотя никто из них пока не выдвинул свое предложение, "Тоттенхэм" недоволен сохраняющимися спекуляциями.

Как сообщает The Independent, клуб постарается прояснить эту ситуацию в среду во время встречи с представителями игрока. "Тоттенхэм" собирается сказать Роузу, что не заинтересован в его продаже.

Если же Данни не пойдет на примирение и выразит желание покинуть клуб, то "шпоры" будут готовы отпустить его только за 54 миллиона фунтов, как и отправившегося в "Манчестер Сити" Кайла Уолкера.


Метки Роуз, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. reeker 22.08.2017 20:29 # reeker
    Абсолютно лучший левый защитник АПЛ. Нужно брать его, пока есть возможность. Только он и Сандро, способны усилить левый фланг Челси не только количественно, но и качественно.

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  2. wearechelsea 22.08.2017 20:20 # wearechelsea
    Только Манчестерские помойки могут заплатить за Роуза 54млн фунтов, и всякие хуи вроде Jesus33 будут орать от радости

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