"Тоттенхэм" обсуждает приобретение Орье и Фойта

В остатке летнего трансферного окна "Тоттенхэм" надеется приобрести защитников Сержа Орье из ПСЖ и Хуана Фойта из "Эстудиантеса".

На прошлой неделе главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино заявил, что рассчитывает укрепить свою команду четырьмя новичками. Оформление трансфера центрального защитника "Аякса" Давинсона Санчеса находится в завершающей стадии, а еще одной очевидной целью лондонцев является полузащитник "Эвертона" Росс Баркли.



Sky Sports называет две оставшихся цели Почеттино. По информации издания, "Тоттенхэм" уже сделал запрос насчет Орье, который доступен для приобретения за 23 миллиона фунтов. Серж видится прямой заменой ушедшему в "Манчестер Сити" Кайлу Уолкеру на правом фланге обороны.



Помимо 24-летнего ивуарийца, Почеттино охотится и за своим юным соотечественником Фойтом, действующим в центре обороны. Стороны значительно продвинулись в переговорах, на время которых "Эстудиантес" решил не привлекать 19-летнего аргентинца к своим матчам.