Агуэро не грозят обвинения в симуляции
Нападающему "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не грозят обвинения в симуляции за единоборство, после которого красную карточку получил полузащитник "Эвертона" Морган Шнайдерлин.
Как известно, с этого сезона FA имеет право дисквалифицировать игроков, уличенных в симуляции, постфактум. Согласно новым правилам, спорные эпизоды просматривает группа из трех экспертов, после чего выносит решение.
Накануне Агуэро завалился на газон после столкновения со Шнайдерлином на 88-й минуте. Повторы показали, что Морган сыграл чисто в мяч, однако рефери Бобби Мэдли предъявил французу вторую желтую карточку и изгнал с поля.
Тем не менее, комиссия не стала предъявлять обвинения Агуэро в нырке: дисквалификация грозит игроку только в случае явного отсутствия контакта. По аналогичной причине бана избежит нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин, который поспособствовал удалению правого защитника "Сити" Кайла Уолкера в первом тайме.
22.08.2017 18:00
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Последние комментарии:
Агуэро на особом положении у ФА, хотя в данном конкретном случае все было по делу
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Азар наверное будет единственным, кто схватит дисквалификацию за такое. Потому что дискву будут давать только за совсем уж вопиющие случаи.
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четкое правило ФА, скоро ныряльды изведутся в АПЛ
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да это любому не слепому понятно. Оснований для второй ЖК скуму было больше, чем для второй ЖК Уолкеру
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Не симулировал, все норм
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