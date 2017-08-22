Нападающему "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не грозят обвинения в симуляции за единоборство, после которого красную карточку получил полузащитник "Эвертона" Морган Шнайдерлин.

Как известно, с этого сезона FA имеет право дисквалифицировать игроков, уличенных в симуляции, постфактум. Согласно новым правилам, спорные эпизоды просматривает группа из трех экспертов, после чего выносит решение.



Накануне Агуэро завалился на газон после столкновения со Шнайдерлином на 88-й минуте. Повторы показали, что Морган сыграл чисто в мяч, однако рефери Бобби Мэдли предъявил французу вторую желтую карточку и изгнал с поля.



Тем не менее, комиссия не стала предъявлять обвинения Агуэро в нырке: дисквалификация грозит игроку только в случае явного отсутствия контакта. По аналогичной причине бана избежит нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин, который поспособствовал удалению правого защитника "Сити" Кайла Уолкера в первом тайме.