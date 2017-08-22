Агуэро не грозят обвинения в симуляции

Серхио Агуэро и Морган Шнайдерлин Нападающему "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не грозят обвинения в симуляции за единоборство, после которого красную карточку получил полузащитник "Эвертона" Морган Шнайдерлин.

Как известно, с этого сезона FA имеет право дисквалифицировать игроков, уличенных в симуляции, постфактум. Согласно новым правилам, спорные эпизоды просматривает группа из трех экспертов, после чего выносит решение.

Накануне Агуэро завалился на газон после столкновения со Шнайдерлином на 88-й минуте. Повторы показали, что Морган сыграл чисто в мяч, однако рефери Бобби Мэдли предъявил французу вторую желтую карточку и изгнал с поля.

Тем не менее, комиссия не стала предъявлять обвинения Агуэро в нырке: дисквалификация грозит игроку только в случае явного отсутствия контакта. По аналогичной причине бана избежит нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин, который поспособствовал удалению правого защитника "Сити" Кайла Уолкера в первом тайме.



Метки Агуэро, Калверт-Левин, Манчестер Сити, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 22.08.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1340

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. stretfordend 22.08.2017 19:10 # stretfordend
    Агуэро на особом положении у ФА, хотя в данном конкретном случае все было по делу

    (ответить)

  2. psycho1 22.08.2017 18:43 # psycho1
    Азар наверное будет единственным, кто схватит дисквалификацию за такое. Потому что дискву будут давать только за совсем уж вопиющие случаи.

    (ответить)

  3. reams 22.08.2017 18:20 # reams
    четкое правило ФА, скоро ныряльды изведутся в АПЛ

    (ответить)

  4. farot 22.08.2017 18:19 # farot
    да это любому не слепому понятно. Оснований для второй ЖК скуму было больше, чем для второй ЖК Уолкеру

    (ответить)

  5. vtp 22.08.2017 18:05 # vtp
    Не симулировал, все норм

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: