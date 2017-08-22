Джо Харт может потерять свое место в сборной Англии

Джо Харт Голкипер "Вест Хэма" Джо Харт может лишиться поста первого номера сборной Англии после неубедительного начала сезона.

По прошествии года, как рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола решил отказаться от услуг Харта, этот поступок уже не выглядит таким безумным. Джо не блистал в аренде в "Торино", а сейчас, присоединившись к "Вест Хэму", выглядит и того хуже.

В двух первых матчах Премьер-Лиги за "молотобойцев" 30-летний Харт пропустил аж семь голов — на три больше, чем какой-либо другой голкипер дивизиона. Естественно, Джо выглядит гораздо менее выигрышно в глазах тренера сборной Англии Гарета Саутгейта на фоне более молодых Джека Бутланда из "Стоука" и Джордана Пикфорда из "Эвертона", не говоря уже о стабильных Фрэйзере Форстере из "Саутгемптона" или Томе Хитоне из "Бернли".

В начале следующего месяца англичанам предстоят отборочные матчи к Чемпионату Мира 2018 года против сборных Мальты и Словакии. Как утверждает The Telegraph, Саутгейт всерьез задумался о том, чтобы в преддверии турнира в России следующим летом начать наигрывать нового голкипера.

Наивысшие шансы заменить Харта имеет 24-летний Бутланд, который едва вернулся в строй после 13 месяцев пребывания в лазарете, и который свой последний матч за национальную команду провел еще в марте 2016 против Германии. Скорее всего, именно он выйдет в старте англичан на поединок против Мальты.


Метки Вест Хэм, сборная Англии, Харт

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2017 17:00

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Последние комментарии:




  1. lifeinwasted 22.08.2017 17:45 # lifeinwasted
    если у ВестХэма дырявая защита, то в каких, интересно, из семи голов Харт виноват, просто защита у ВХ помойка

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  2. thespur 22.08.2017 17:43 # thespur
    Вечная ахиллесова пята сборной Англии..Хотя так-то Харт не виноват в пропущенных голах, защита донная. Но все равно, Пикфорд на данный момент >

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  3. sexan 22.08.2017 17:41 # sexan
    1. Форстер
    2. Пикфорд
    3. Хитон
    4. Бутланд

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  4. toledo 22.08.2017 17:20 # toledo
    Боже, когда же с людей окончательно спадет эта розовая пелена относительно Харта. Днарь выдал 1 сезон неплохим, распиарили так шо пздц. Сила английской пропаганды... У них и шекспир великий прозаик и ньютон сверхсветило науки.

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  5. recyjoed 22.08.2017 17:14 # recyjoed
    Батленд заслужил. Топовый кипер!

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  6. mancunia-planet 22.08.2017 17:04 # mancunia-planet
    Пикфорд хорош. Уже лучше Харта.

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  7. osprey 22.08.2017 17:03 # osprey
    Удачи Пикфорду

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