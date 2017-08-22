Гвардиола уверен, что "кто-то" заплатит отступные за Месси

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола уверен, что в мире найдется клуб, который заплатит сумасшедшие отступные за звезду "Барселоны" Лионеля Месси.

Только накануне спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес опроверг слухи о продаже Месси в "Сити". Испанские газеты утверждали, что клуб с "Этихад" готов выплатить отступные за аргентинца в размере 275 миллионов фунтов.



После матча с "Эвертоном" в понедельник эта тема всплыла на пресс-конференции Гвардиолы. Памятуя о дорогостоящем трансфере Неймара в ПСЖ, Пеп предположил, что в мире найдется покупатель и на Месси.



"Возможно, у кого-то есть такие деньги. И если они захотят их потратить, то трансфер вполне может произойти", - цитирует Гвардиолу Goal.