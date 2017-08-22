Гвардиола уверен, что "кто-то" заплатит отступные за Месси
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола уверен, что в мире найдется клуб, который заплатит сумасшедшие отступные за звезду "Барселоны" Лионеля Месси.
Только накануне спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес опроверг слухи о продаже Месси в "Сити". Испанские газеты утверждали, что клуб с "Этихад" готов выплатить отступные за аргентинца в размере 275 миллионов фунтов.
После матча с "Эвертоном" в понедельник эта тема всплыла на пресс-конференции Гвардиолы. Памятуя о дорогостоящем трансфере Неймара в ПСЖ, Пеп предположил, что в мире найдется покупатель и на Месси.
"Возможно, у кого-то есть такие деньги. И если они захотят их потратить, то трансфер вполне может произойти", - цитирует Гвардиолу Goal.
22.08.2017 16:00
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пидарастом будет, если покинет родной клуб
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новость для гритопитека. у Месси нет отступных кококо
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Лысик не представляет сколько за это придется афить у шейхов.
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