Гвардиола уверен, что "кто-то" заплатит отступные за Месси

Лионель Месси Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола уверен, что в мире найдется клуб, который заплатит сумасшедшие отступные за звезду "Барселоны" Лионеля Месси.

Только накануне спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес опроверг слухи о продаже Месси в "Сити". Испанские газеты утверждали, что клуб с "Этихад" готов выплатить отступные за аргентинца в размере 275 миллионов фунтов.

После матча с "Эвертоном" в понедельник эта тема всплыла на пресс-конференции Гвардиолы. Памятуя о дорогостоящем трансфере Неймара в ПСЖ, Пеп предположил, что в мире найдется покупатель и на Месси.

"Возможно, у кого-то есть такие деньги. И если они захотят их потратить, то трансфер вполне может произойти", - цитирует Гвардиолу Goal.



Метки Барселона, Гвардиола, Манчестер Сити, Месси

Автор foxmcfc   

Дата 22.08.2017 16:00

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  1. mancunia-planet 22.08.2017 16:28 # mancunia-planet
    пидарастом будет, если покинет родной клуб

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  2. spartan 22.08.2017 16:22 # spartan
    новость для гритопитека. у Месси нет отступных кококо

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  3. gerrard08 22.08.2017 16:03 # gerrard08
    Лысик не представляет сколько за это придется афить у шейхов.

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