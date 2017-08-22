Руни: "Гол "Сити" — сладкий момент"

Уэйн Руни Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни признался, что испытал удовольствие от своего гола в ворота "Манчестер Сити", ставшего для него 200-м за карьеру в рамках Премьер-Лиги.

В понедельник вечером Руни укрепил свою вторую позицию в споре бомбардиров Премьер-Лиги всех времен, открыв счет в матче против "Сити" (1:1). Уэйн надеется, что своим голом он порадовал и фанатов "Манчестер Юнайтед", своего бывшего клуба.

"Насколько приятно было забить "Сити"? Вы снова спрашиваете? Конечно, это было приятно — из-за моей истории с "Манчестер Юнайтед". Мне уже доводилось забивать здесь".

"Сделать это сегодня в столь важном матче, на столь ранней стадии сезона, когда у нас один за другим идут тяжелые матчи — то был сладкий момент, и я уверен, что красная половина Манчестера тоже получила удовольствие", — цитирует Руни Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, Руни, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2017 15:00

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  1. mancunia-planet 22.08.2017 15:09 # mancunia-planet
    удовольствие

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  2. osivori 22.08.2017 15:09 # osivori
    сладчайший, а к слову хряк своего последнего слова явно не сказал, удачи

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  3. ian 22.08.2017 15:04 # ian
    Лучше любого игрока Челси.

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  4. chebrec 22.08.2017 15:04 # chebrec
    силен в голах

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