Руни: "Гол "Сити" — сладкий момент"

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни признался, что испытал удовольствие от своего гола в ворота "Манчестер Сити", ставшего для него 200-м за карьеру в рамках Премьер-Лиги.

В понедельник вечером Руни укрепил свою вторую позицию в споре бомбардиров Премьер-Лиги всех времен, открыв счет в матче против "Сити" (1:1). Уэйн надеется, что своим голом он порадовал и фанатов "Манчестер Юнайтед", своего бывшего клуба.



"Насколько приятно было забить "Сити"? Вы снова спрашиваете? Конечно, это было приятно — из-за моей истории с "Манчестер Юнайтед". Мне уже доводилось забивать здесь".



"Сделать это сегодня в столь важном матче, на столь ранней стадии сезона, когда у нас один за другим идут тяжелые матчи — то был сладкий момент, и я уверен, что красная половина Манчестера тоже получила удовольствие", — цитирует Руни Sky Sports.