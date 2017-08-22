Мартиаль уверен, что Погба выиграет "Золотой мяч"
Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль уверен, что в ближайшие пять лет его одноклубник Поль Погба обязательно выиграет "Золотой мяч".
Перед началом сезона Погба рассказал, что вздохнул с облегчением, когда статус самого дорогостоящего игрока перекочевал к новичку ПСЖ Неймару. Теперь Поль сконцентрирован исключительно на игре.
На старте сезона француз показывает вдохновенный футбол, забив два мяча и сделав одну результативную передачу против "Вест Хэма" и "Суонси". Мартиаль уверен, что в скором времени одноклубнику покорится куда более значимая вершина – "Золотой мяч".
"Поль очень силен психологически и всегда уверен в себе. Он большой парень, но обладает не только выносливостью, но и блестящей техникой. На мой взгляд, он лучший полузащитник в мире прямо сейчас".
"Не забывайте, что он еще очень молод, поэтому может стать только сильнее. Если он продолжит прогрессировать в таком темпе, он обязательно выиграет "Золотой мяч" в течение ближайших пяти лет", - цитирует Мартиаля Sky Sports.
22.08.2017 14:00
Просмотров: 1373
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Он же чёрное дерево
Его канте на мяче крутит)
(ответить)
мразота, это ты должен был быть претендентом на ЗМ, но нет, надо же было развестись с женой и пойти по ебеням в игре
(ответить)
оленям зол мячи не дают
(ответить)
Господин foxmcfc, будьте последовательны. Раз уж Марсьяль - это Мартиаль, то пускай Жиру будет Гиру, Азар - Хазард, Озил - Хуйбомбзил. Блядь.
(ответить)
Во всех компонентах сильнее и Лемпарда и Джерарда
(ответить)
Негр пиарит негра. Старо как мир негров.
Впрочем почему бы и нет? Роналду-Месси уже в печонке.
(ответить)
Мне одному кажется что chebrec дох.я говорит ?
(ответить)
100 % сразу после Канте , а вообще у МЮ же Эррррррррррера бох полузащиты
(ответить)
Может будет претендентом. В данный момент учитывая огоромное влияния его игры в центре нынешнего МЮ вполне вероятно что прибавит в значительной степени. А зм в наше время достается страйкерам. И наврядли поменяться этот стереотип
(ответить)
ой да ну пздц мля на_уй, бесит частенько этот верблюд
до лучшего полузаща ему как до луны, тень своего ценника
(ответить)
Голдфингер он выиграет
(ответить)
все абсолютно все игроки мю достойны золотого мяча по своим бестолковкам
(ответить)
выиграет "Золотой мяч" в течение ближайших пяти лет
Источник: http://fapl.ru/posts/56836/?c=1
что они там курят у себя на помойке?
(ответить)
Решфорд скорее
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий