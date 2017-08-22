Мартиаль уверен, что Погба выиграет "Золотой мяч"

Антонио Мартиаль и Поль Погба Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль уверен, что в ближайшие пять лет его одноклубник Поль Погба обязательно выиграет "Золотой мяч".

Перед началом сезона Погба рассказал, что вздохнул с облегчением, когда статус самого дорогостоящего игрока перекочевал к новичку ПСЖ Неймару. Теперь Поль сконцентрирован исключительно на игре.

На старте сезона француз показывает вдохновенный футбол, забив два мяча и сделав одну результативную передачу против "Вест Хэма" и "Суонси". Мартиаль уверен, что в скором времени одноклубнику покорится куда более значимая вершина – "Золотой мяч".

"Поль очень силен психологически и всегда уверен в себе. Он большой парень, но обладает не только выносливостью, но и блестящей техникой. На мой взгляд, он лучший полузащитник в мире прямо сейчас".

"Не забывайте, что он еще очень молод, поэтому может стать только сильнее. Если он продолжит прогрессировать в таком темпе, он обязательно выиграет "Золотой мяч" в течение ближайших пяти лет", - цитирует Мартиаля Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Мартиаль, Погба

Автор foxmcfc   

Дата 22.08.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1373

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Последние комментарии:




  1. sobersid 22.08.2017 15:32 # sobersid
    Он же чёрное дерево
    Его канте на мяче крутит)

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  2. cartman-mania 22.08.2017 15:14 # cartman-mania
    мразота, это ты должен был быть претендентом на ЗМ, но нет, надо же было развестись с женой и пойти по ебеням в игре

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  3. osivori 22.08.2017 14:53 # osivori
    оленям зол мячи не дают

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  4. murderface 22.08.2017 14:51 # murderface
    Господин foxmcfc, будьте последовательны. Раз уж Марсьяль - это Мартиаль, то пускай Жиру будет Гиру, Азар - Хазард, Озил - Хуйбомбзил. Блядь.

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  5. heyoung 22.08.2017 14:40 # heyoung
    Во всех компонентах сильнее и Лемпарда и Джерарда

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  6. akadam 22.08.2017 14:32 # akadam
    Негр пиарит негра. Старо как мир негров.
    Впрочем почему бы и нет? Роналду-Месси уже в печонке.

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  7. darkshin94 22.08.2017 14:20 # darkshin94
    Мне одному кажется что chebrec дох.я говорит ?

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  8. bluebload 22.08.2017 14:15 # bluebload
    100 % сразу после Канте , а вообще у МЮ же Эррррррррррера бох полузащиты

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  9. fred-the-red 22.08.2017 14:12 # fred-the-red
    Может будет претендентом. В данный момент учитывая огоромное влияния его игры в центре нынешнего МЮ вполне вероятно что прибавит в значительной степени. А зм в наше время достается страйкерам. И наврядли поменяться этот стереотип

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  10. mancunia-planet 22.08.2017 14:09 # mancunia-planet
    ой да ну пздц мля на_уй, бесит частенько этот верблюд
    до лучшего полузаща ему как до луны, тень своего ценника

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  11. ezh28 22.08.2017 14:06 # ezh28
    Голдфингер он выиграет

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  12. chebrec 22.08.2017 14:05 # chebrec
    все абсолютно все игроки мю достойны золотого мяча по своим бестолковкам

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  13. recyjoed 22.08.2017 14:03 # recyjoed
    выиграет "Золотой мяч" в течение ближайших пяти лет

    Источник: http://fapl.ru/posts/56836/?c=1

    что они там курят у себя на помойке?

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  14. januzaj00 22.08.2017 14:01 # januzaj00
    Решфорд скорее

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