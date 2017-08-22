Мартиаль уверен, что Погба выиграет "Золотой мяч"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль уверен, что в ближайшие пять лет его одноклубник Поль Погба обязательно выиграет "Золотой мяч".

Перед началом сезона Погба рассказал, что вздохнул с облегчением, когда статус самого дорогостоящего игрока перекочевал к новичку ПСЖ Неймару. Теперь Поль сконцентрирован исключительно на игре.



На старте сезона француз показывает вдохновенный футбол, забив два мяча и сделав одну результативную передачу против "Вест Хэма" и "Суонси". Мартиаль уверен, что в скором времени одноклубнику покорится куда более значимая вершина – "Золотой мяч".



"Поль очень силен психологически и всегда уверен в себе. Он большой парень, но обладает не только выносливостью, но и блестящей техникой. На мой взгляд, он лучший полузащитник в мире прямо сейчас".



"Не забывайте, что он еще очень молод, поэтому может стать только сильнее. Если он продолжит прогрессировать в таком темпе, он обязательно выиграет "Золотой мяч" в течение ближайших пяти лет", - цитирует Мартиаля Sky Sports.