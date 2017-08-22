Светская хроника за вторник

Килиан Мбаппе достанется ПСЖ. "Челси" предложит 91 миллион фунтов за Андреа Белотти. Джек Уилшир получил красную карточку в матче резервной команды "Арсенала". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Нападающий "Монако" Килиан Мбаппе, привлекавший интерес грандов Премьер-Лиги, достанется ПСЖ, который из-за опасений насчет финансого фейр-плей возьмет игрока в аренду с последующим выкупом. (Sky Sports)



"Атлетико" потребовал от нападающего Диего "Челси" помириться с "Челси" перед возвращением в Мадрид. (The Sun)



"Челси" не будет делать предложение о покупке защитника Виргила Ван Дейка, если "Саутгемптон" не изменит свою позицию в отношении голландца. (The Telegraph)



"Челси" готов сделать четвертое предложение о покупке нападающего "Торино" Андреа Белотти — в размере 91 млн. фунтов. (TransferMarketWeb)



"Интер" готов обсудить продажу 30-летнего полузащитника Антонио Кандревы в "Челси", потому что нуждается в деньгах на покупку Сусо у "Милана". (Gazzrtta dello Sport)



На этой неделе "Арсенал" надеется внести ясность в будущее полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена, который рассматривает вариант с переходом в "Челси". (Daily Mail)



"Рома" исключает продажу защитника Костаса Маноласа, которым интересовались "Арсенал" и "Челси". (Mediaset)



"Арсенал" открыт к продаже защитника Шкодрана Мустафи за 36 млн. фунтов. (Daily Star)



"Саутгемптон" готов отпустить полузащитника Йорди Класи. (Sky Sports)



"Кристал Пэлас" предложил 15 млн. фунтов за защитника "Тоттенхэма" Кевина Виммера. (Daily Mail)



"Уотфорд" близок к аренде вингера "Бенфики" Андре Карильо. (Sky Sports)



"Ньюкасл" не будет покупать нападающего "Интера" Стевана Йоветича, но сохраняет интерес к полузащитнику "Сампдории" Деннису Прату. (talkSPORT)



"Вест Хэм" не отпустит в аренду нападающего Энди Кэрролла, которого связывали с возвращением в "Ньюкасл", но готов обсудить продажу англичанина. (Newcastle Chronicle)



"Лестер" ожидает, что трансферная сага вокруг полузащитников Рияда Махреза и Данни Дринкуотера продлится до последнего дня окна. (Leicester Mercury)



Нападающий "Цюриха" Рафаэль Двамена перейдет в "Брайтон" за 8 млн. фунтов. (ESPN)







Другое



Спустя два тура после начала нового сезона "Вест Хэм" уже ищет замену своему главному тренеру Славену Биличу. (Daily Mirror)



Бывший игрок и тренер "Кристал Пэлас" Дуги Фридман вернулся в клуб на должность спортивного директора. (BBC)



Экс-тренер сборной Англии Стив Макларен занял пост консультанта в "Маккаби Тель-Авив". (BBC)



Полузащитника Джека Уилшира удалили после часа игры в матче за резерв "Арсенала". (ESPN)



Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль, наконец, ответил своему подписчику в Твиттере, который ежедневно писал ему на протяжении 77 дней. (BBC)