"Сити" готов переключиться с Эванса на Гибсона

"Манчестер Сити" практически отчаялся заполучить защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса и уже определился с альтернативным вариантом в лице капитана "Мидлсбро" Бена Гибсона.

В остатке этого трансферного окна "горожане", потратившие уже более 200 миллионов фунтов этим летом, стремятся приобрести центрального защитника, причем местного происхождения. Это необходимо "Сити" для соблюдения лимита на доморощенных игроков при подаче заявок на Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов.



Своей приоритетной целью клуб с "Этихад" избрал Эванса, однако "Вест Бромвич" отклонил предложение в 18 миллионов фунтов, затребовав за 29-летнего североирландца 29 млн. фунтов.



Как стало известно The Independent, "горожане" не готовы заплатить такие деньги за воспитанника "Манчестер Юнайтед" и теперь обдумывают альтернативу, которой является 24-летний Гибсон.



Несмотря на свою привязанность к "Боро", воспитанником которого он является, Бен с радостью вернется на уровень Премьер-Лиги, что поможет ему повысить свои шансы на поездку на ЧМ-2018 со сборной Англии.