"Барселона" смирилась с тем, что не сможет купить Коутиньо

Филиппе Коутиньо "Барселона", наконец, признала поражение в своих попытках переманить полузащитника "Ливерпуля" Филипе Коутиньо этим летом.

В течение последнего месяца "Барселона" сделала три предложения о покупке Коутиньо, а сам Филиппе даже подал прошение о трансфере, однако владельцы мерсисайдского клуба из компании Fenway Sports Group решили не нарушать свое обещание, которое они дали публично.

"Окончательная позиция клуба заключается в том, что никакие предложения насчет Филиппе не будут рассматриваться, и он останется членом "Ливерпуля", когда летнее окно закроется", — говорилось в заявлении FSG, опубликованным перед подачей игроком прошения о трансфере.

Как стало известно Liverpool Echo, каталонский клуб, набравшись смелости, поставил перед своими коллегами с "Энфилда" ультиматум — от "красных" потребовали сообщить не позднее вечера воскресенья, согласны ли они вообще продать 25-летнего бразильца.

По информации издания, в "Ливерпуле" нашли этот ультиматум настолько смехотворным, что спортивный директор Майкл Эдвардс даже не ответил на выдвинутое требование.

Главный тренер Юрген Клопп, Эдвардс и владельцы "Ливерпуля" придерживаются единой точки зрения и считают, что у их клуба просто не осталось бы времени, чтобы подыскать адекватную замену Коутиньо в остатке летнего трансферного окна. Поэтому, сколько бы ни предложила "Барса", ответ "красных" будет прежним.

Сообщается, что каталонский клуб уже признал тщетность своих стараний и смирился с тем, что Коутиньо останется на "Энфилде". Теперь Клоппу нужно начать процесс по обратной интеграции несчастного игрока в команду.


Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 3001

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tipon 22.08.2017 13:12 # tipon
    лошки испансике

    (ответить)

  2. liver-winner 22.08.2017 12:22 # liver-winner
    шатания и разброд закончились. Коутиньо несчастный выздоровел и готов играть. главное теперь игра в среду.

    (ответить)

  3. sisyazavr 22.08.2017 12:14 # sisyazavr
    Барса оxepевшая. Выкладывают мешки с баблом, и, такие, типа: "быстро отвечай". Спасибо Ливерпулю, что провел им xyем по лбу. Вроде в этот раз даже получилось прикинуться большим клубом, Барса до сих пор не верит)

    (ответить)

  4. osprey 22.08.2017 11:55 # osprey
    По информации издания, в "Ливерпуле" нашли этот ультиматум настолько смехотворным, что спортивный директор Майкл Эдвардс даже не ответил на выдвинутое требование.

    Источник: http://fapl.ru/posts/56833/

    Ахахаха
    Очень норм на Барсу поссали этим летом

    (ответить)

  5. paul-shark 22.08.2017 11:54 # paul-shark
    ЛФК, ты ли это? Топово поссали на Путу.

    (ответить)

  6. f345 22.08.2017 11:49 # f345
    Ахахах а Коутиньо то вообще вкурсе что он несчастлив? Да я собственно и подтверждений его прошения не видел нигде, только слухи. Но самое смешное тут конечно то, что многие решили что после предложения Барсы, которая вполне вероятно вернется сл. летом и перед ЧМ Коутиньо будет играть расслабленно, вполсилы, ненапрягаясь))Да даже без всякой мотивации Клопп в жизни никому не позволит на поле играть не в полную силу. Его загнобят на лавке сразу же. Притом играть у нас есть кому. Есть даже куда стабильнее игроки в атаке нежели Коут.

    (ответить)

  7. liverpool888 22.08.2017 11:44 # liverpool888
    очень рад этой новости.
    команда прошла подготовку, состав практически укомплектован, совсем нелогичным было бы продавать его за считанные дни до конца ТО.
    если бы клуб и начал искать замену, то все клубы, заведомо зная о имеющихся деньгах, завышали цены на игроков.
    купить бы ВВД и начинать многообещающий и интереснейший сезон.
    в крайнем случае нужно возвращать в состав Мамаду, он тоже может принести пользу.
    а у Барселоны проблемы с руководством, уход Неймара только запустил цепную реакцию. Месси терроризирует руководство покупкой новых игроков, руководство не хочет переплачивать деньги, до конца окна осталось немного, а сезона для Барсы выглядит обреченным. сейчас это не самый привлекательный клуб с неясным будущим. не удивлюсь, если они в спешке отдадут за Усмана Дембеле 130 млн евро и купят Ди Марию на самом закрытии ТО.
    согласен с позицией большинства клубов по поводу закрытия ТО до начала чемпионата, а то трансферная канитель продолжается весь август до последних минут. поставили цели, приобрели игроков и заменили проданных, отпустили лишних и можно спокойно начинать чемпионат. а сидеть и нервничать первые 3-4 тура тупо. лучше бы и продажи и покупки нельзя было осуществлять после старта чемпионата.

    (ответить)

  8. mancunia-planet 22.08.2017 11:29 # mancunia-planet
    С мотивацией у Коута проблем нет, но окно ещё не закрыто

    (ответить)

  9. suarezov 22.08.2017 11:21 # suarezov
    Продать его в следующем сезоне, купить Пуличиша вместо него

    (ответить)

  10. contrario 22.08.2017 11:17 # contrario
    прогнозируемо

    (ответить)

  11. ganinilyha 22.08.2017 11:16 # ganinilyha
    Сосайтен. А то Ливерпуль опять к Реалу в группу попадёт, а забивать некому будет.

    (ответить)

  12. sexan 22.08.2017 11:13 # sexan
    Вот опять эта канитель... Барселона смирилась, а сам Коутиньо то выражал желание покинуть Ливерпуль и это был пиздёж? Как тебе такого игрока ставить в состав, если он не хочет играть?

    (ответить)

  13. budun 22.08.2017 11:13 # budun
    Хз что смешнее, ультиматум по Коутиньо или 40+1 от Арса.

    (ответить)

  14. akadam 22.08.2017 11:12 # akadam
    Другими словами, у Коутиньо прошла боль в спине.

    (ответить)

  15. farot 22.08.2017 11:09 # farot
    норм барсуков окропили. Хоть на что-то лфк годится на евроарене

    (ответить)

  16. stefh 22.08.2017 11:07 # stefh
    Дурочки, надо было продавать.

    (ответить)

  17. pistolero-lfc 22.08.2017 11:06 # pistolero-lfc
    надо будет с ними в 1 группе попасть

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: