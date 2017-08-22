"Барселона" смирилась с тем, что не сможет купить Коутиньо
"Барселона", наконец, признала поражение в своих попытках переманить полузащитника "Ливерпуля" Филипе Коутиньо этим летом.
В течение последнего месяца "Барселона" сделала три предложения о покупке Коутиньо, а сам Филиппе даже подал прошение о трансфере, однако владельцы мерсисайдского клуба из компании Fenway Sports Group решили не нарушать свое обещание, которое они дали публично.
"Окончательная позиция клуба заключается в том, что никакие предложения насчет Филиппе не будут рассматриваться, и он останется членом "Ливерпуля", когда летнее окно закроется", — говорилось в заявлении FSG, опубликованным перед подачей игроком прошения о трансфере.
Как стало известно Liverpool Echo, каталонский клуб, набравшись смелости, поставил перед своими коллегами с "Энфилда" ультиматум — от "красных" потребовали сообщить не позднее вечера воскресенья, согласны ли они вообще продать 25-летнего бразильца.
По информации издания, в "Ливерпуле" нашли этот ультиматум настолько смехотворным, что спортивный директор Майкл Эдвардс даже не ответил на выдвинутое требование.
Главный тренер Юрген Клопп, Эдвардс и владельцы "Ливерпуля" придерживаются единой точки зрения и считают, что у их клуба просто не осталось бы времени, чтобы подыскать адекватную замену Коутиньо в остатке летнего трансферного окна. Поэтому, сколько бы ни предложила "Барса", ответ "красных" будет прежним.
Сообщается, что каталонский клуб уже признал тщетность своих стараний и смирился с тем, что Коутиньо останется на "Энфилде". Теперь Клоппу нужно начать процесс по обратной интеграции несчастного игрока в команду.
22.08.2017 11:00
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Последние комментарии:
лошки испансике
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шатания и разброд закончились. Коутиньо несчастный выздоровел и готов играть. главное теперь игра в среду.
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Барса оxepевшая. Выкладывают мешки с баблом, и, такие, типа: "быстро отвечай". Спасибо Ливерпулю, что провел им xyем по лбу. Вроде в этот раз даже получилось прикинуться большим клубом, Барса до сих пор не верит)
(ответить)
По информации издания, в "Ливерпуле" нашли этот ультиматум настолько смехотворным, что спортивный директор Майкл Эдвардс даже не ответил на выдвинутое требование.
Источник: http://fapl.ru/posts/56833/
Ахахаха
Очень норм на Барсу поссали этим летом
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ЛФК, ты ли это? Топово поссали на Путу.
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Ахахах а Коутиньо то вообще вкурсе что он несчастлив? Да я собственно и подтверждений его прошения не видел нигде, только слухи. Но самое смешное тут конечно то, что многие решили что после предложения Барсы, которая вполне вероятно вернется сл. летом и перед ЧМ Коутиньо будет играть расслабленно, вполсилы, ненапрягаясь))Да даже без всякой мотивации Клопп в жизни никому не позволит на поле играть не в полную силу. Его загнобят на лавке сразу же. Притом играть у нас есть кому. Есть даже куда стабильнее игроки в атаке нежели Коут.
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очень рад этой новости.
команда прошла подготовку, состав практически укомплектован, совсем нелогичным было бы продавать его за считанные дни до конца ТО.
если бы клуб и начал искать замену, то все клубы, заведомо зная о имеющихся деньгах, завышали цены на игроков.
купить бы ВВД и начинать многообещающий и интереснейший сезон.
в крайнем случае нужно возвращать в состав Мамаду, он тоже может принести пользу.
а у Барселоны проблемы с руководством, уход Неймара только запустил цепную реакцию. Месси терроризирует руководство покупкой новых игроков, руководство не хочет переплачивать деньги, до конца окна осталось немного, а сезона для Барсы выглядит обреченным. сейчас это не самый привлекательный клуб с неясным будущим. не удивлюсь, если они в спешке отдадут за Усмана Дембеле 130 млн евро и купят Ди Марию на самом закрытии ТО.
согласен с позицией большинства клубов по поводу закрытия ТО до начала чемпионата, а то трансферная канитель продолжается весь август до последних минут. поставили цели, приобрели игроков и заменили проданных, отпустили лишних и можно спокойно начинать чемпионат. а сидеть и нервничать первые 3-4 тура тупо. лучше бы и продажи и покупки нельзя было осуществлять после старта чемпионата.
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С мотивацией у Коута проблем нет, но окно ещё не закрыто
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Продать его в следующем сезоне, купить Пуличиша вместо него
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прогнозируемо
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Сосайтен. А то Ливерпуль опять к Реалу в группу попадёт, а забивать некому будет.
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Вот опять эта канитель... Барселона смирилась, а сам Коутиньо то выражал желание покинуть Ливерпуль и это был пиздёж? Как тебе такого игрока ставить в состав, если он не хочет играть?
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Хз что смешнее, ультиматум по Коутиньо или 40+1 от Арса.
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Другими словами, у Коутиньо прошла боль в спине.
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норм барсуков окропили. Хоть на что-то лфк годится на евроарене
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Дурочки, надо было продавать.
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надо будет с ними в 1 группе попасть
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