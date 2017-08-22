"Барселона" смирилась с тем, что не сможет купить Коутиньо

"Барселона", наконец, признала поражение в своих попытках переманить полузащитника "Ливерпуля" Филипе Коутиньо этим летом.

В течение последнего месяца "Барселона" сделала три предложения о покупке Коутиньо, а сам Филиппе даже подал прошение о трансфере, однако владельцы мерсисайдского клуба из компании Fenway Sports Group решили не нарушать свое обещание, которое они дали публично.



"Окончательная позиция клуба заключается в том, что никакие предложения насчет Филиппе не будут рассматриваться, и он останется членом "Ливерпуля", когда летнее окно закроется", — говорилось в заявлении FSG, опубликованным перед подачей игроком прошения о трансфере.



Как стало известно Liverpool Echo, каталонский клуб, набравшись смелости, поставил перед своими коллегами с "Энфилда" ультиматум — от "красных" потребовали сообщить не позднее вечера воскресенья, согласны ли они вообще продать 25-летнего бразильца.



По информации издания, в "Ливерпуле" нашли этот ультиматум настолько смехотворным, что спортивный директор Майкл Эдвардс даже не ответил на выдвинутое требование.



Главный тренер Юрген Клопп, Эдвардс и владельцы "Ливерпуля" придерживаются единой точки зрения и считают, что у их клуба просто не осталось бы времени, чтобы подыскать адекватную замену Коутиньо в остатке летнего трансферного окна. Поэтому, сколько бы ни предложила "Барса", ответ "красных" будет прежним.



Сообщается, что каталонский клуб уже признал тщетность своих стараний и смирился с тем, что Коутиньо останется на "Энфилде". Теперь Клоппу нужно начать процесс по обратной интеграции несчастного игрока в команду.