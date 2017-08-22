Куман надеется еще на пару новичков
Наставник "Эвертона" Рональд Куман заявил, что его клуб остается на трансферном рынке и надеется приобрести еще двух игроков.
Этим летом "ириски" потратили уже более 100 миллионов фунтов, пригласив на "Гудисон Парк" Джордана Пикфорда, Куко Мартину, Майкла Кина, Гульфи Сигурдссона, Уэйна Руни и Сандро Рамиреса.
Однако после ничейного матча в гостях у "Манчестер Сити" в понедельник вечером (1:1) Куман назвал еще две позиции, куда он хочет приобрести новичков.
"Надеюсь, мы не закончили тратить. Мы ищем центрального защитника, владеющего левой ногой, на роль дублера для Лейтона Бэйнса, потому что после травмы Фунеса Мори у нас не осталось ни одного левши на том краю, чтобы в случае чего подменить Лейтона".
"А также нападающего. При всем таланте Доминика (Калверт-Левина) и Рамиреса, взгляните на другие команды. У них большее количество игроков. Если мы хотим сделать следующий шаг, нам нужен еще один нападающий", — цитирует Кумана Sky Sports.
22.08.2017 10:00
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При этом надо избавится от некоторых, кто не соответствует топ уровню, на который претендует Эвертон. Kак например Боласи, Гейе, ну и конечно много лишнего народу в линии нападения.
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Относительно умеренные траты, несмотря на количество игроков.
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Умар Ниассе при этом не в счет , неплохо в Халле себя показал.
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