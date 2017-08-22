В "Барселоне" не верят, что Месси уйдет в "Сити"

Спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес опроверг слухи о том, что нападающий Лионель Месси может уйти в "Манчестер Сити".

На днях в прессе появилась информация, что представители Месси провели встречу с боссами "Сити" в одном из ресторанов Барселоны. Сообщалось, что "горожане" надеются переманить Лионеля, чей нынешний клуб переживает не лучшие времена.



Для приобретения 30-летнего аргентинца "Сити" потребовалось бы выплатить отступные в 275 миллионов фунтов, однако Фернандес уверен, что до этого не дойдет, и Месси все-таки подпишет новый контракт.



"Договоренность о продлении контракта Месси является абсолютно обоюдной. Мы просто ожидаем правильного момента, чтобы заключить сделку, и здесь нечего добавить. Мы отлично знаем, насколько ключевой фигурой является Лео. Он очень важный игрок для футбола", — сообщил Фернандес beIN Sports.