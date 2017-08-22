В "Барселоне" не верят, что Месси уйдет в "Сити"
Спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес опроверг слухи о том, что нападающий Лионель Месси может уйти в "Манчестер Сити".
На днях в прессе появилась информация, что представители Месси провели встречу с боссами "Сити" в одном из ресторанов Барселоны. Сообщалось, что "горожане" надеются переманить Лионеля, чей нынешний клуб переживает не лучшие времена.
Для приобретения 30-летнего аргентинца "Сити" потребовалось бы выплатить отступные в 275 миллионов фунтов, однако Фернандес уверен, что до этого не дойдет, и Месси все-таки подпишет новый контракт.
"Договоренность о продлении контракта Месси является абсолютно обоюдной. Мы просто ожидаем правильного момента, чтобы заключить сделку, и здесь нечего добавить. Мы отлично знаем, насколько ключевой фигурой является Лео. Он очень важный игрок для футбола", — сообщил Фернандес beIN Sports.
22.08.2017 09:00
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На самом деле весьма ожидаемо, футболисты ищут новые вызовы после простого доминирования несколько лет, это к лучшему
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Учитываю что его барса выходила когда он был болен, шла на встречу всем его капризам уровень лояльности должен быть запредельным. Особенного что такие "тяжелые" времена для Барсы. Не реальный трансфер такой же как и возвращение Роналду
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И Роналду в МЮ
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ждем чо
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Было бы интересно посмотреть на него в лучшей лиге мира.
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Самое оно, а Ливерпуль пускай Суареса забирает.
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Про петушка так же думали, так что всё возможно
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