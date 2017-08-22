В "Барселоне" не верят, что Месси уйдет в "Сити"

Лионель Месси Спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес опроверг слухи о том, что нападающий Лионель Месси может уйти в "Манчестер Сити".

На днях в прессе появилась информация, что представители Месси провели встречу с боссами "Сити" в одном из ресторанов Барселоны. Сообщалось, что "горожане" надеются переманить Лионеля, чей нынешний клуб переживает не лучшие времена.

Для приобретения 30-летнего аргентинца "Сити" потребовалось бы выплатить отступные в 275 миллионов фунтов, однако Фернандес уверен, что до этого не дойдет, и Месси все-таки подпишет новый контракт.

"Договоренность о продлении контракта Месси является абсолютно обоюдной. Мы просто ожидаем правильного момента, чтобы заключить сделку, и здесь нечего добавить. Мы отлично знаем, насколько ключевой фигурой является Лео. Он очень важный игрок для футбола", — сообщил Фернандес beIN Sports.


Метки Барселона, Манчестер Сити, Месси

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1813

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. seitrio 22.08.2017 10:13 # seitrio
    На самом деле весьма ожидаемо, футболисты ищут новые вызовы после простого доминирования несколько лет, это к лучшему

    (ответить)

  2. fred-the-red 22.08.2017 09:55 # fred-the-red
    Учитываю что его барса выходила когда он был болен, шла на встречу всем его капризам уровень лояльности должен быть запредельным. Особенного что такие "тяжелые" времена для Барсы. Не реальный трансфер такой же как и возвращение Роналду

    (ответить)

  3. nuka2012 22.08.2017 09:50 # nuka2012
    И Роналду в МЮ

    (ответить)

  4. shimane 22.08.2017 09:31 # shimane
    ждем чо

    (ответить)

  5. royalgunner 22.08.2017 09:11 # royalgunner
    Было бы интересно посмотреть на него в лучшей лиге мира.

    (ответить)

  6. w1 22.08.2017 09:10 # w1
    Самое оно, а Ливерпуль пускай Суареса забирает.

    (ответить)

  7. abse 22.08.2017 09:01 # abse
    Про петушка так же думали, так что всё возможно

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: