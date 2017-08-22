Гвардиола отказался обсуждать удаление Уолкера

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался рассуждать о справедливости удаления своего защитника Кайла Уолкера в матче против "Эвертона" (1:1).

Незадолго до перерыва вынесенного на вечер понедельника матча Уолкер, приобретенный у "Тоттенхэма" за 50 миллионов фунтов, схлопотал две желтых карточки и оставил свою команду вдесятером. В меньшинстве "горожанам" пришлось очень сложно: они пропустили гол и затем были вынуждены приложить героические усилия, чтобы избежать поражения.



И если первый "горчичник" выглядит справедливым, ведь Кайл действительно опоздал на мяч, то второй вызывает большие вопросы: пятясь назад, 27-летний англичанин сбил с ног Доминика Калвер-Левина. Гвардиола был очень недоволен решением Роберта Мэдли, однако на публику отказался это обсуждать.



"Следующий вопрос, пожалуйста. Я хочу поехать к "Борнмуту".



"Это была хорошая игра. Во втором тайме она походила на ту, что мы показали против них в прошлом сезоне здесь (1:1). Мы создавали моменты, но не завершали их. Мы должны стараться продолжать создавать моменты".



"Вдесятером против 11 игроков "Эвертона" не бывает легко, это команда Лиги Европы с игроками топ-уровня, но мы старались. Нам немного не хватало в завершении, а когда ты не забиваешь, то не можешь победить", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.