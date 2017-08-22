Гвардиола отказался обсуждать удаление Уолкера

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался рассуждать о справедливости удаления своего защитника Кайла Уолкера в матче против "Эвертона" (1:1).

Незадолго до перерыва вынесенного на вечер понедельника матча Уолкер, приобретенный у "Тоттенхэма" за 50 миллионов фунтов, схлопотал две желтых карточки и оставил свою команду вдесятером. В меньшинстве "горожанам" пришлось очень сложно: они пропустили гол и затем были вынуждены приложить героические усилия, чтобы избежать поражения.

И если первый "горчичник" выглядит справедливым, ведь Кайл действительно опоздал на мяч, то второй вызывает большие вопросы: пятясь назад, 27-летний англичанин сбил с ног Доминика Калвер-Левина. Гвардиола был очень недоволен решением Роберта Мэдли, однако на публику отказался это обсуждать.

"Следующий вопрос, пожалуйста. Я хочу поехать к "Борнмуту".

"Это была хорошая игра. Во втором тайме она походила на ту, что мы показали против них в прошлом сезоне здесь (1:1). Мы создавали моменты, но не завершали их. Мы должны стараться продолжать создавать моменты".

"Вдесятером против 11 игроков "Эвертона" не бывает легко, это команда Лиги Европы с игроками топ-уровня, но мы старались. Нам немного не хватало в завершении, а когда ты не забиваешь, то не можешь победить", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Уолкер, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2017 08:00

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  1. pavlix76 22.08.2017 10:06 # pavlix76
    Как классно при Гвардиоле играла Барса и Бавария, так невнятно играет Сити. Наверное у каждого хорошего тренера бывают неудачные клубы.

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  2. leysan 22.08.2017 09:28 # leysan
    Похоже, я единственный считаю, что судья имел основания показать вторую жёлтую.

    Уокер не просто пятился назад, а обернулся, посмотрел, где соперник, немного изменил свою траекторию движения и намеренно сыграл в тело.

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  3. raka-eve 22.08.2017 08:59 # raka-eve
    вот только гол они в полном составе пропустили

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  4. ben-arfa 22.08.2017 08:04 # ben-arfa
    Истинный разумист

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