Семь вещей, что мы узнали во 2-м туре

Позади остался второй тур нового сезона Премьер-Лиги. Компанию "Манчестер Юнайтед" во главе таблицы сейчас неожиданно составляют "Хаддерсфилд" и "Вест Бромвич". Об очередной порции сыгранных матчей в нашем традиционном материале.





Мартиаль зарабатывает доверие Моуриньо



Французский форвард, выстреливший в свой первый сезон в "Юнайтед", после прихода Жозе Моуриньо потерял регулярное место в составе и был одним из тех игроков, насчет которых португалец выказывал публичное сомнение. Новую кампанию Мартиаль снова начал в роли запасного, но теперь отношение менеджера МЮ к футболисту, наверняка, изменилось.



Мартиаль отлично вышел со скамейки в первой встрече с "Вест Хэмом", забив третий гол своей команды, и в субботнем разгроме "Суонси" его роль была аналогичной. Француз находится в хорошей форме, а также демонстрирует то, что требуется Моуриньо — голод игрока, желающего сражаться за место в старте. Португальцу сложно за что-то критиковать Антони прямо сейчас, но также сложно гарантировать тому место в старте, учитывая качество игры Маркуса Рэшфорда. Воспитанник манкунианцев пока не забивает, но в каждой игре подает себя наиболее опасным и решительным игроком команды.



"Уотфорд" становится более легким



Марку Силва не только получил работу в "Уотфорде", едва познакомившись с английским футболом. Молодой португальский тренер также получил хорошую поддержку на трансферном рынке и сработал в отличной от предшественников манере. "Шершни" в числе самых тратящих клубов этого лета и, вопреки привычке, свои ресурсы команда расходует не на опытных иностранцев, а на более молодых английских исполнителей, пытаясь вернуть в атакующую игру легкость, которой часто не хватало в период работы старомодного Вальтера Маццарри.



В первой встрече сезона "Уотфорд" забил три мяча в ворота "Ливерпуля", а во второй благодаря двумя безответным голам одолел на выезде "Борнмут". У Силвы, ко всему прочему, есть разные опции, и на стадионе "Дин Корт" он выбрал не мощного Окаку, а Адре Грея и игравшего под ним Ришарлисона. Новички показали отличное взаимодействие и определенно добавили команде давно отсутствующей легкости при атакующих действиях. Будущее "Уотфорда" с Силвой выглядит как минимум интересно. И нужно напомнить о том, что за команду по-прежнему не дебютировал Уилл Хьюз, способный качественно изменить ее игру в полузащите.



Де Бур не против быть прагматичным



Новый менеджер "Кристал Пэлас" признал, что, будь он на месте Сэма Эллардайса, его подход к игре был бы аналогичным, но на длинной дистанции он хочет сделать "орлов" коллективом, много играющим с мячом, причем первым номером. Подобная попытка в прошлом году провалилась у Алана Пардью, и Де Бур после стартового поражения от "Хаддерсфилда" должен был осознать, что процесс перестройки может оказаться незавершенным, если он упустит контроль над главным — результатами.



Неудивительно, что в игре с "Ливерпулем" мы увидели уже совсем другой "Пэлас", более прагматичный. Лондонцы, выигравшие уже несколько подряд игр на "Энфилде", взяли на вооружение прежний прием — глубокую оборону своих ворот и надежды на контратаки и стандарты. Добиться результата на этот раз не удалось — минимальное поражение оставило команду Де Бура с нулем очков и нулем забитых мячей, но винить себя за субботнюю тактику голландец точно не должен. Если он хочет задержаться на "Селхерст Парк", от здорового прагматизма никуда не деться — и проявляться он должен не только в играх с командами уровня "Ливерпуля".



Хесе не потребовалось время для адаптации



Потеряв Марко Арнаутовича и Джонатана Уолтерса, Марк Хьюз, казалось, остался со своим наиболее скромным за последнее время составом — по крайней мере, в том, что касается атаки. И прежде "Стоук" лишь эпизодически использовал талант футболистов вроде Бояна, Шакири или того же Арнаутовича, а теперь остался и с меньшим числом индивидуально сильных исполнителей. Как всегда неожиданно, Хьюз нашел решение и привез на "Британию" новую звезду: в аренду у "ПСЖ" на прошлой неделе был взят воспитанник "Реала" Хесе Родригес. Чистый типаж новичка "Стоука" при Хьюзе: известный и еще достаточно молодой талант, уже выигравший Лигу Чемпионов, но притормозивший в своем становлении на уровне топ-клубов.



Хесе провел всего пару тренировок со "Стоуком", но менеджер решил бросить его в бой на субботний матч против "Арсенала". Решение себя оправдало: испанец, кажется, адаптировался к новому чемпионату в течение нескольких минут, и стал самым опасным игроком редко переходившего в наступление "Стоука". По итогу, его гол стал единственным в матче, который также говорит о том, что проблемы "гончаров" могли быть немного преувеличенными. Не исключено, что с Куртом Зума в задней линии и Хесе в атаке Марк Хьюз даже получил небольшой "апгрейд".



"Ньюкаслу" мучительно сложно атаковать



Майка Эшли понять можно, но, по факту, вера в то, что Рафаэль Бенитес удержит "Ньюкасл" в элите только благодаря тренерскому таланту, может оказаться неоправданной. Первые два матча показали, что "Ньюкаслу" требуется усиление: футболисты, которые были хороши на уровне Чемпионшипа, не могут гарантировать результат в Премьер-Лиге. Против "Тоттенхэма" "сороки" выбрали оборонительную тактику, которая могла сработать, не случись удаления Джонджо Шелви, но это не отменяет главной проблемы — "Ньюкаслу" мучительно сложно атаковать.



Поражение в игре с "Хаддерсфилдом", усилившим свою переднюю линию, это подтвердило. Шелви остается единственным креативным полузащитником "сорок", который к тому же легко может подставить коллектив из-за своего темперамента. Потенциально лучший форвард Александр Митрович — человек с той же проблемой, и в его отношении Бенитес, похоже, не питает даже иллюзий. Рафа в состоянии тактически подготовить команду к игре от оппонента, но решать вопрос с забитыми мяча, похоже, необходимо за счет усиления извне. Так же бедно в атаке в первых турах выглядел разве что "Брайтон".



Конте держит управление над командой



Победа на "Уэмбли" вовсе не означает, что "Челси" в ближайшее время найдет свой чемпионский ритм, и все имевшиеся тревоги быстро забудутся. "Тоттенхэм" команда Антонио Конте одолела за счет ситуационной тактики. По сути, "Челси" играл только с двумя атакующими футболистами, выпустив в поле восемь игроков, ориентированных в первую очередь на оборону ворот. Местами "синим", безусловно, благоволила удача.



Тем не менее, главное то, что команда хорошо отреагировала на стартовое поражение и разговоры о кризисе. С кадровыми проблемами "Челси" все равно выдал очень дисциплинированное выступление, четко следуя запросам своего тренера и не подставляя себя под удар, как это было в поединке против "Бернли". Сейчас это говорит не о случившемся выздоровлении, а о том, что нынешний тренер держит управление над командой и вряд ли позволит ей посыпаться так, как это произошло два года назад по ходу предыдущей попытки защитить титул.



"Эвертон" остается сложным соперником для Гвардиолы



"Челси" "Манчестер Сити" в прошлом сезоне проиграл дважды, но никто не нанес такого же болезненного поражения Пепу Гвардиоле, как "Эвертон". Более того, команда Рональда Кумана не только выиграла у "горожан" дома со счетом 4:0, но и заработала ничейный результат в Манчестере в первой игре сезона.



В новой кампании Рональд Куман снова показал себя тренером, знающим, как именно противостоять команде Гвардиолы. "Сити" стал сильнее, но то же можно сказать и об "Эвертоне". По итогу, на первый план вышла тактика, и здесь почти все решения Кумана были оправданными. Можно сказать о том, что в чем-то помогло сомнительное удаление Кайла Уолкера, но уже к тому момент "ириски" вели в счете и выглядели коллективом, способным свести шансы настолько опасного в атаке соперника до возможного минимума. "Сити" теряет в первой же домашней игре сезона, но этот результат сложно назвать неожиданным. "Эвертон" Рональда Кумана лишь подтвердил, что остается очень сложным соперником для команды Гвардиолы.



Иван Громиков специально для FAPL.ru