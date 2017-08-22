Семь вещей, что мы узнали во 2-м туре
Позади остался второй тур нового сезона Премьер-Лиги. Компанию "Манчестер Юнайтед" во главе таблицы сейчас неожиданно составляют "Хаддерсфилд" и "Вест Бромвич". Об очередной порции сыгранных матчей в нашем традиционном материале.
Мартиаль зарабатывает доверие Моуриньо
Французский форвард, выстреливший в свой первый сезон в "Юнайтед", после прихода Жозе Моуриньо потерял регулярное место в составе и был одним из тех игроков, насчет которых португалец выказывал публичное сомнение. Новую кампанию Мартиаль снова начал в роли запасного, но теперь отношение менеджера МЮ к футболисту, наверняка, изменилось.
Мартиаль отлично вышел со скамейки в первой встрече с "Вест Хэмом", забив третий гол своей команды, и в субботнем разгроме "Суонси" его роль была аналогичной. Француз находится в хорошей форме, а также демонстрирует то, что требуется Моуриньо — голод игрока, желающего сражаться за место в старте. Португальцу сложно за что-то критиковать Антони прямо сейчас, но также сложно гарантировать тому место в старте, учитывая качество игры Маркуса Рэшфорда. Воспитанник манкунианцев пока не забивает, но в каждой игре подает себя наиболее опасным и решительным игроком команды.
"Уотфорд" становится более легким
Марку Силва не только получил работу в "Уотфорде", едва познакомившись с английским футболом. Молодой португальский тренер также получил хорошую поддержку на трансферном рынке и сработал в отличной от предшественников манере. "Шершни" в числе самых тратящих клубов этого лета и, вопреки привычке, свои ресурсы команда расходует не на опытных иностранцев, а на более молодых английских исполнителей, пытаясь вернуть в атакующую игру легкость, которой часто не хватало в период работы старомодного Вальтера Маццарри.
В первой встрече сезона "Уотфорд" забил три мяча в ворота "Ливерпуля", а во второй благодаря двумя безответным голам одолел на выезде "Борнмут". У Силвы, ко всему прочему, есть разные опции, и на стадионе "Дин Корт" он выбрал не мощного Окаку, а Адре Грея и игравшего под ним Ришарлисона. Новички показали отличное взаимодействие и определенно добавили команде давно отсутствующей легкости при атакующих действиях. Будущее "Уотфорда" с Силвой выглядит как минимум интересно. И нужно напомнить о том, что за команду по-прежнему не дебютировал Уилл Хьюз, способный качественно изменить ее игру в полузащите.
Де Бур не против быть прагматичным
Новый менеджер "Кристал Пэлас" признал, что, будь он на месте Сэма Эллардайса, его подход к игре был бы аналогичным, но на длинной дистанции он хочет сделать "орлов" коллективом, много играющим с мячом, причем первым номером. Подобная попытка в прошлом году провалилась у Алана Пардью, и Де Бур после стартового поражения от "Хаддерсфилда" должен был осознать, что процесс перестройки может оказаться незавершенным, если он упустит контроль над главным — результатами.
Неудивительно, что в игре с "Ливерпулем" мы увидели уже совсем другой "Пэлас", более прагматичный. Лондонцы, выигравшие уже несколько подряд игр на "Энфилде", взяли на вооружение прежний прием — глубокую оборону своих ворот и надежды на контратаки и стандарты. Добиться результата на этот раз не удалось — минимальное поражение оставило команду Де Бура с нулем очков и нулем забитых мячей, но винить себя за субботнюю тактику голландец точно не должен. Если он хочет задержаться на "Селхерст Парк", от здорового прагматизма никуда не деться — и проявляться он должен не только в играх с командами уровня "Ливерпуля".
Хесе не потребовалось время для адаптации
Потеряв Марко Арнаутовича и Джонатана Уолтерса, Марк Хьюз, казалось, остался со своим наиболее скромным за последнее время составом — по крайней мере, в том, что касается атаки. И прежде "Стоук" лишь эпизодически использовал талант футболистов вроде Бояна, Шакири или того же Арнаутовича, а теперь остался и с меньшим числом индивидуально сильных исполнителей. Как всегда неожиданно, Хьюз нашел решение и привез на "Британию" новую звезду: в аренду у "ПСЖ" на прошлой неделе был взят воспитанник "Реала" Хесе Родригес. Чистый типаж новичка "Стоука" при Хьюзе: известный и еще достаточно молодой талант, уже выигравший Лигу Чемпионов, но притормозивший в своем становлении на уровне топ-клубов.
Хесе провел всего пару тренировок со "Стоуком", но менеджер решил бросить его в бой на субботний матч против "Арсенала". Решение себя оправдало: испанец, кажется, адаптировался к новому чемпионату в течение нескольких минут, и стал самым опасным игроком редко переходившего в наступление "Стоука". По итогу, его гол стал единственным в матче, который также говорит о том, что проблемы "гончаров" могли быть немного преувеличенными. Не исключено, что с Куртом Зума в задней линии и Хесе в атаке Марк Хьюз даже получил небольшой "апгрейд".
"Ньюкаслу" мучительно сложно атаковать
Майка Эшли понять можно, но, по факту, вера в то, что Рафаэль Бенитес удержит "Ньюкасл" в элите только благодаря тренерскому таланту, может оказаться неоправданной. Первые два матча показали, что "Ньюкаслу" требуется усиление: футболисты, которые были хороши на уровне Чемпионшипа, не могут гарантировать результат в Премьер-Лиге. Против "Тоттенхэма" "сороки" выбрали оборонительную тактику, которая могла сработать, не случись удаления Джонджо Шелви, но это не отменяет главной проблемы — "Ньюкаслу" мучительно сложно атаковать.
Поражение в игре с "Хаддерсфилдом", усилившим свою переднюю линию, это подтвердило. Шелви остается единственным креативным полузащитником "сорок", который к тому же легко может подставить коллектив из-за своего темперамента. Потенциально лучший форвард Александр Митрович — человек с той же проблемой, и в его отношении Бенитес, похоже, не питает даже иллюзий. Рафа в состоянии тактически подготовить команду к игре от оппонента, но решать вопрос с забитыми мяча, похоже, необходимо за счет усиления извне. Так же бедно в атаке в первых турах выглядел разве что "Брайтон".
Конте держит управление над командой
Победа на "Уэмбли" вовсе не означает, что "Челси" в ближайшее время найдет свой чемпионский ритм, и все имевшиеся тревоги быстро забудутся. "Тоттенхэм" команда Антонио Конте одолела за счет ситуационной тактики. По сути, "Челси" играл только с двумя атакующими футболистами, выпустив в поле восемь игроков, ориентированных в первую очередь на оборону ворот. Местами "синим", безусловно, благоволила удача.
Тем не менее, главное то, что команда хорошо отреагировала на стартовое поражение и разговоры о кризисе. С кадровыми проблемами "Челси" все равно выдал очень дисциплинированное выступление, четко следуя запросам своего тренера и не подставляя себя под удар, как это было в поединке против "Бернли". Сейчас это говорит не о случившемся выздоровлении, а о том, что нынешний тренер держит управление над командой и вряд ли позволит ей посыпаться так, как это произошло два года назад по ходу предыдущей попытки защитить титул.
"Эвертон" остается сложным соперником для Гвардиолы
"Челси" "Манчестер Сити" в прошлом сезоне проиграл дважды, но никто не нанес такого же болезненного поражения Пепу Гвардиоле, как "Эвертон". Более того, команда Рональда Кумана не только выиграла у "горожан" дома со счетом 4:0, но и заработала ничейный результат в Манчестере в первой игре сезона.
В новой кампании Рональд Куман снова показал себя тренером, знающим, как именно противостоять команде Гвардиолы. "Сити" стал сильнее, но то же можно сказать и об "Эвертоне". По итогу, на первый план вышла тактика, и здесь почти все решения Кумана были оправданными. Можно сказать о том, что в чем-то помогло сомнительное удаление Кайла Уолкера, но уже к тому момент "ириски" вели в счете и выглядели коллективом, способным свести шансы настолько опасного в атаке соперника до возможного минимума. "Сити" теряет в первой же домашней игре сезона, но этот результат сложно назвать неожиданным. "Эвертон" Рональда Кумана лишь подтвердил, что остается очень сложным соперником для команды Гвардиолы.
Иван Громиков специально для FAPL.ru
22.08.2017 07:00
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На Украине с граждан будут взимать налог за продажу подержанных вещей. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает ресурс UBR со ссылкой на Государственную фискальную службу (ГФС) страны.
Слава Украине!!!
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Это будет первый в истории случай когда чемп захватил 1 строчку с первого и до последнего тура.
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Далбичи скороспелки рванули вперед - ЛФК же стал на чемпионский путь, рационально подходя к матчу с оглядкой на возможную победную путь в ЛЧ.
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Хаддерсфилд поборется с МЮ за чемпик.
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Хз, что все спорят срутся. Чемпик можно не продолжать. Отдайте уже кубок МЮ. Эту машину не остановить.
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Неужели после 2 туров чемпион уже известен...
Эх, это уж слишком изи, что аж неинтересно.
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Просто 6лядство. Если бы Моур тогда пошел к нам вместо красной помойки сейчас бы мы шли на первом месте к чемпионству с преимуществом очков в 15-20. С топарями в составе. Несправедливо.
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Середняки оккупировали верхнюю часть таблицы
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Ничего нового мы и не узнали
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