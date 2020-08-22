Шоу и Янг сыграли за резерв "Юнайтед"

Защитник Люк Шоу и вингер Эшли Янг окончательно покинули список травмированных "Манчестер Юнайтед", накануне сыграв за резерв против коллег из "Суонси".

Оба игрока сборной Англии вышли в стартовом составе команды U-23 "красных дьяволов" и были заменены на 58-й минуте. Таким образом, Люк и Эшли оформили возвращение в строй после длительного отсутствия.



Напомним, 22-летний Шоу находится вне игры с 30 апреля, когда в матче Премьер-Лиги против "Суонси" получил травму связок стопы. 32-летний Янг угодил в лазарет 4 мая, повредив заднюю поверхность бедра против "Сельты" в Лиге Европы.



Отметим, изначально Жозе Моуриньо говорил, что рассчитывает на возвращение Люка в сентябре, а Эшли — в октябре. Но, как и в случае с нападающим Златаном Ибрагимовичем, готовящимся заключить новый контракт, тренер "Юнайтед" заметно перестраховался.



Добавим, что это очень важный сезон для Шоу и Янга — и не только из-за Чемпионата Мира 2018 года в России. Дело в том, что контракты обоих игроков истекают уже следующим летом, хотя у "Юнайтед" и есть опция продления соглашений на 12 месяцев.