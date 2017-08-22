"Сити" и "Эвертон" поделили очки

Несмотря на дефицит в одного игрока, "Манчестер Сити" нашел в себе силы отыграться в домашнем противостоянии с "Эвертоном" — 1:1.

После победы 0:2 в гостях у "Брайтона" главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял лишь одного игрока, выпустив Лероя Сане на левый фланг вместо Данило.



Дорогостоящий новичок "ирисок" Гульфи Сигурдссон начал матч на лавке. А вообще в старте у гостей произошло четыре изменения по сравнению с победой над "Хайдуком" в Лиге Европы (2:0). Шанс проявить себя получили Фил Ягиелка, Мейсон Холгейт, Том Дэвис и Доминик Калверт-Левин.



Первые минут 15 "Эвертон" был заперт на своей половине поля. Подопечные Рональда Кумана глубоко сидели в обороне, но при этом были дисциплинированы и не позволяли сопернику выходить на удар.



Постепенно "ириски" стали немного раскрываться, и у хозяев появилось пространство. На 26-й минуте "Сити" создал свой лучший момент: Джордан Пикфорд отразил дальний удар Николаса Отаменди, но мяч подхватил Серхио Агуэро и попытался перебросить голкипера. Быть бы голу, если бы не оказавшийся на последнем рубеже Ягиелка.



На 34-й минуте уже Давид Сильва мог открыт счет, пробив с близкого расстояния в штангу. Ответ "Эвертона" последовал немедленно. Сане потерял мяч на своей половине поля, позволив гостям организовать контратаку. Калверт-Левин усадил на пятую точку Венсана Компани на правом краю штрафной, после чего сделал передачу в центр на Руни. Уэйн пробил в касание между ног Эдерсону — 0:1.



Пропустив, "Сити" отчаянно пошел вперед, но в какой-то момент не совладал с нервами: Кайл Уолкер, которому не удалось заработать пенальти, быстро схлопотал две желтых карточки и на 43-й минуте оставил свою команду вдесятером.



В перерыве Гвардиола заменил Габриэля Жезуса и выпустил Рахима Стерлинга. Насытив полузащиту, "горожане" смогли сохранить контроль над мячом, но атаковали уже не так убедительно, как в первом тайме.



Время шло, а "Сити" никак не удавалось приблизиться к голу. Лишь на 78-й минуте появившийся на замену Данило, наконец, смог приложиться по мячу, но Пикфорд отразил удар экс-игрока "Реала".



И все-таки "Эвертон" не смог сохранить концентрацию до финального свистка. На 82-й минуте Данило выполнил подачу с правого фланга, Холгейт головой выбил мяч на Стерлинга, а тот нанес пушечный удар с лету в угол ворот — 1:1.



"Горожане" отчаянно хотели вырвать победу в концовке матча, но безуспешно, лишь спровоцировав Моргана Шнайдерлена на вторую желтую карточку.



Если отстраниться от вопросов о справедливости обоих удалений, то матч получился очень достойным и держащим в напряжении. "Эвертон" был очень близок к тому, чтобы вернуться домой с тремя очками, а "Сити" справедливо получил вознаграждение за то, что не терял надежду до конца.



"Манчестер Сити" — "Эвертон". Отчет о матче