"Сити" и "Эвертон" поделили очки

Рахим Стерлинг Несмотря на дефицит в одного игрока, "Манчестер Сити" нашел в себе силы отыграться в домашнем противостоянии с "Эвертоном" — 1:1.

После победы 0:2 в гостях у "Брайтона" главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял лишь одного игрока, выпустив Лероя Сане на левый фланг вместо Данило.

Дорогостоящий новичок "ирисок" Гульфи Сигурдссон начал матч на лавке. А вообще в старте у гостей произошло четыре изменения по сравнению с победой над "Хайдуком" в Лиге Европы (2:0). Шанс проявить себя получили Фил Ягиелка, Мейсон Холгейт, Том Дэвис и Доминик Калверт-Левин.

Первые минут 15 "Эвертон" был заперт на своей половине поля. Подопечные Рональда Кумана глубоко сидели в обороне, но при этом были дисциплинированы и не позволяли сопернику выходить на удар.

Постепенно "ириски" стали немного раскрываться, и у хозяев появилось пространство. На 26-й минуте "Сити" создал свой лучший момент: Джордан Пикфорд отразил дальний удар Николаса Отаменди, но мяч подхватил Серхио Агуэро и попытался перебросить голкипера. Быть бы голу, если бы не оказавшийся на последнем рубеже Ягиелка.

На 34-й минуте уже Давид Сильва мог открыт счет, пробив с близкого расстояния в штангу. Ответ "Эвертона" последовал немедленно. Сане потерял мяч на своей половине поля, позволив гостям организовать контратаку. Калверт-Левин усадил на пятую точку Венсана Компани на правом краю штрафной, после чего сделал передачу в центр на Руни. Уэйн пробил в касание между ног Эдерсону — 0:1.

Пропустив, "Сити" отчаянно пошел вперед, но в какой-то момент не совладал с нервами: Кайл Уолкер, которому не удалось заработать пенальти, быстро схлопотал две желтых карточки и на 43-й минуте оставил свою команду вдесятером.

В перерыве Гвардиола заменил Габриэля Жезуса и выпустил Рахима Стерлинга. Насытив полузащиту, "горожане" смогли сохранить контроль над мячом, но атаковали уже не так убедительно, как в первом тайме.

Время шло, а "Сити" никак не удавалось приблизиться к голу. Лишь на 78-й минуте появившийся на замену Данило, наконец, смог приложиться по мячу, но Пикфорд отразил удар экс-игрока "Реала".

И все-таки "Эвертон" не смог сохранить концентрацию до финального свистка. На 82-й минуте Данило выполнил подачу с правого фланга, Холгейт головой выбил мяч на Стерлинга, а тот нанес пушечный удар с лету в угол ворот — 1:1.

"Горожане" отчаянно хотели вырвать победу в концовке матча, но безуспешно, лишь спровоцировав Моргана Шнайдерлена на вторую желтую карточку.

Если отстраниться от вопросов о справедливости обоих удалений, то матч получился очень достойным и держащим в напряжении. "Эвертон" был очень близок к тому, чтобы вернуться домой с тремя очками, а "Сити" справедливо получил вознаграждение за то, что не терял надежду до конца.

"Манчестер Сити" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2017 00:00

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Последние комментарии:




  1. golokante 22.08.2017 01:54 # golokante
    Ладно, неудачники великих клубов. Вы мне на один вопрос ответьте: неужели Челси и у Эвертона выиграет в следующем туре? Блядь, как же так. Этого не может быть. Да?

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  2. ian 22.08.2017 01:06 # ian
    будун как аву поменял астероподобным стал
    неудивительно, что всякие тоговроты обоссывают его

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  3. bootsman 22.08.2017 01:06 # bootsman
    Между тем Руни забил свой 200-й мяч в АПЛ. 50-й и 150-й забивал тем же педрилам. Итого: Шити личные сучки Уэйна!

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  4. mancityman 22.08.2017 00:58 # mancityman
    пернул в лицо тоговрота маме сильным давлением, гороха много скушал, так еще и вылетело с экскрементами, но ей очень понравилось
    тоговорт, тоговрооооооооооооооооооооооот

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  5. reeker 22.08.2017 00:53 # reeker
    Кругом одни фейки.

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  6. reeker 22.08.2017 00:50 # reeker
    Кстати Эвертон можно спокойно ебать в следующем туре. Нужно с первых минут вжимать их в ворота и забивать парочку голов. Контратаковать они вообще не умеют, одни тихоходы у них в составе.

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  7. mancunia-planet 22.08.2017 00:49 # mancunia-planet
    Норм ничейка как результат. Руни настоящий лидер, и везуха ему нехило...

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  8. eldos-chelsea 22.08.2017 00:44 # eldos-chelsea
    Игра понравилось. Сити должен играть лучше они много новых хороших игроков купили, Эвертон молодцы держались до последний минута.

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  9. reeker 22.08.2017 00:43 # reeker
    Кстати Сити можно и нужно обыгрывать на Бридже.

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  10. royalgunner 22.08.2017 00:42 # royalgunner
    Красава Эвертон

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  11. vyrentz 22.08.2017 00:42 # vyrentz
    ЛФК и Челси будут бороться за 4ое. К сожалению

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  12. mancityman 22.08.2017 00:41 # mancityman
    Тише, тише мальчики )
    величайший эксперт ара - это вам не хер с горы, это гурман своего дела и настоящий профи, а вы все далбаебы и ничего не понимаете, а вот тоговрот он да, он настоящий эксперт с авторитетным мнением ))-

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  13. wengerrrro 22.08.2017 00:39 # wengerrrro
    https://www.youtube.com/channel/UCvH-W51SlKaGiHdBM8HEYtg
    пол фапла подписано ифна сто

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  14. kojan 22.08.2017 00:36 # kojan
    Сити постоянный клиент Рунька на юбилейные голы...

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  15. budun 22.08.2017 00:36 # budun
    Так он там имел отрицательный баланс со всеми клубами топ-6 таблицы.

    Источник: http://fapl.ru/posts/56827/?c=1#c6469959

    Ни в одном сезоне подобного было, тоговрот опять пропиздаболился. Хотя чего ещё ожидать от чуркана с гикси и скоулзе головного мозга.

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  16. reeker 22.08.2017 00:31 # reeker
    Ща бы упрекать Эвертон, за то, что они не полетели забивать второй гол в ворота Сити.

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  17. compton 22.08.2017 00:21 # compton
    Стерлинг знатно положил!

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  18. winnerd 22.08.2017 00:19 # winnerd
    Надеюсь Кун будет первым,кому дадут 2 матча за симуляцию

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  19. ian 22.08.2017 00:18 # ian
    Изначально надеялся на ничью. Уж лучше Сити попадают в 4-ку, чем Челси.

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  20. paul-shark 22.08.2017 00:17 # paul-shark
    Норм резалт для ЛФК. За место в четвёрке можно не беспокоиться.

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