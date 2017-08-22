"Сити" и "Эвертон" поделили очки
Несмотря на дефицит в одного игрока, "Манчестер Сити" нашел в себе силы отыграться в домашнем противостоянии с "Эвертоном" — 1:1.
После победы 0:2 в гостях у "Брайтона" главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял лишь одного игрока, выпустив Лероя Сане на левый фланг вместо Данило.
Дорогостоящий новичок "ирисок" Гульфи Сигурдссон начал матч на лавке. А вообще в старте у гостей произошло четыре изменения по сравнению с победой над "Хайдуком" в Лиге Европы (2:0). Шанс проявить себя получили Фил Ягиелка, Мейсон Холгейт, Том Дэвис и Доминик Калверт-Левин.
Первые минут 15 "Эвертон" был заперт на своей половине поля. Подопечные Рональда Кумана глубоко сидели в обороне, но при этом были дисциплинированы и не позволяли сопернику выходить на удар.
Постепенно "ириски" стали немного раскрываться, и у хозяев появилось пространство. На 26-й минуте "Сити" создал свой лучший момент: Джордан Пикфорд отразил дальний удар Николаса Отаменди, но мяч подхватил Серхио Агуэро и попытался перебросить голкипера. Быть бы голу, если бы не оказавшийся на последнем рубеже Ягиелка.
На 34-й минуте уже Давид Сильва мог открыт счет, пробив с близкого расстояния в штангу. Ответ "Эвертона" последовал немедленно. Сане потерял мяч на своей половине поля, позволив гостям организовать контратаку. Калверт-Левин усадил на пятую точку Венсана Компани на правом краю штрафной, после чего сделал передачу в центр на Руни. Уэйн пробил в касание между ног Эдерсону — 0:1.
Пропустив, "Сити" отчаянно пошел вперед, но в какой-то момент не совладал с нервами: Кайл Уолкер, которому не удалось заработать пенальти, быстро схлопотал две желтых карточки и на 43-й минуте оставил свою команду вдесятером.
В перерыве Гвардиола заменил Габриэля Жезуса и выпустил Рахима Стерлинга. Насытив полузащиту, "горожане" смогли сохранить контроль над мячом, но атаковали уже не так убедительно, как в первом тайме.
Время шло, а "Сити" никак не удавалось приблизиться к голу. Лишь на 78-й минуте появившийся на замену Данило, наконец, смог приложиться по мячу, но Пикфорд отразил удар экс-игрока "Реала".
И все-таки "Эвертон" не смог сохранить концентрацию до финального свистка. На 82-й минуте Данило выполнил подачу с правого фланга, Холгейт головой выбил мяч на Стерлинга, а тот нанес пушечный удар с лету в угол ворот — 1:1.
"Горожане" отчаянно хотели вырвать победу в концовке матча, но безуспешно, лишь спровоцировав Моргана Шнайдерлена на вторую желтую карточку.
Если отстраниться от вопросов о справедливости обоих удалений, то матч получился очень достойным и держащим в напряжении. "Эвертон" был очень близок к тому, чтобы вернуться домой с тремя очками, а "Сити" справедливо получил вознаграждение за то, что не терял надежду до конца.
"Манчестер Сити" — "Эвертон". Отчет о матче
22.08.2017 00:00
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Последние комментарии:
Ладно, неудачники великих клубов. Вы мне на один вопрос ответьте: неужели Челси и у Эвертона выиграет в следующем туре? Блядь, как же так. Этого не может быть. Да?
(ответить)
будун как аву поменял астероподобным стал
неудивительно, что всякие тоговроты обоссывают его
(ответить)
Между тем Руни забил свой 200-й мяч в АПЛ. 50-й и 150-й забивал тем же педрилам. Итого: Шити личные сучки Уэйна!
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пернул в лицо тоговрота маме сильным давлением, гороха много скушал, так еще и вылетело с экскрементами, но ей очень понравилось
тоговорт, тоговрооооооооооооооооооооооот
(ответить)
Кругом одни фейки.
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Кстати Эвертон можно спокойно ебать в следующем туре. Нужно с первых минут вжимать их в ворота и забивать парочку голов. Контратаковать они вообще не умеют, одни тихоходы у них в составе.
(ответить)
Норм ничейка как результат. Руни настоящий лидер, и везуха ему нехило...
(ответить)
Игра понравилось. Сити должен играть лучше они много новых хороших игроков купили, Эвертон молодцы держались до последний минута.
(ответить)
Кстати Сити можно и нужно обыгрывать на Бридже.
(ответить)
Красава Эвертон
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ЛФК и Челси будут бороться за 4ое. К сожалению
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Тише, тише мальчики )
величайший эксперт ара - это вам не хер с горы, это гурман своего дела и настоящий профи, а вы все далбаебы и ничего не понимаете, а вот тоговрот он да, он настоящий эксперт с авторитетным мнением ))-
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https://www.youtube.com/channel/UCvH-W51SlKaGiHdBM8HEYtg
пол фапла подписано ифна сто
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Сити постоянный клиент Рунька на юбилейные голы...
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Так он там имел отрицательный баланс со всеми клубами топ-6 таблицы.
Источник: http://fapl.ru/posts/56827/?c=1#c6469959
Ни в одном сезоне подобного было, тоговрот опять пропиздаболился. Хотя чего ещё ожидать от чуркана с гикси и скоулзе головного мозга.
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Ща бы упрекать Эвертон, за то, что они не полетели забивать второй гол в ворота Сити.
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Стерлинг знатно положил!
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Надеюсь Кун будет первым,кому дадут 2 матча за симуляцию
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Изначально надеялся на ничью. Уж лучше Сити попадают в 4-ку, чем Челси.
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Норм резалт для ЛФК. За место в четвёрке можно не беспокоиться.
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