"Ливерпуль" сделает предложение по Ван Дейку, если "Саутгемптон" купит Худта

"Ливерпуль" готов выдвинуть свое предложение о покупке защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка до закрытия летнего трансферного окна.

Напомним, в начале лета "красные" были вынуждены отказаться от своих претензий на Виргила и публично извиниться перед "святыми" за то, что пытались договориться с игроком напрямую, в обход правил.



Несмотря на это, Ван Дейк не утратил желание отправиться на "Энфилд", как и "Ливерпуль" не утратил желание приобрести Виргила. Как сообщает Liverpool Echo, в данный момент "красные" наблюдают за тем, удастся ли "Саутгемптону" заполучить Уэсли Худта из "Лацио".



Если Худт действительно перейдет на "Сент Мэри", "Ливерпуль" незамедлительно предложит 60 миллионов фунтов за Ван Дейка, который сегодня был замечен на тренировке команды U-23 "святых".



На "Энфилде" полагают, что покупка Худта, партнера Ван Дейка по сборной Голландии, должна смягчить позицию "Саутгемптона", которых до сих пор категорически не желал обсуждать продажу своего капитана.