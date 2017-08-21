Пьюлис не отпустил Эванса в "Арсенал"

Главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пьюлис признался, что прошлым летом не продал защитника Джонни Эванса в "Арсенал".

Прямо сейчас переговоры о приобретении 29-летнего Эванса ведет "Манчестер Сити". Пььюис добивается подходящего предложения от "горожан" и напомнил, что прошлым летом не продал Джонни другому гранду Премьер-Лиги.



"У него был шанс перейти в "Арсенал" в прошлом году. Переговоры не увенчались успехом, но на состоянии и игре Джонни это никак не отразилось".



"Переговоры с "Сити" отличаются, ведь они хотят выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов. Они уже выдвинули свое предложение, но мы хотим выручить хорошие деньги. Если это произойдет, мы будем разговаривать уже непосредственно с Джонни", - цитирует Пьюлиса Daily Star.