FA отклонила апелляцию Робсон-Кану

Хэл Робсон-Кану FA отклонила апелляцию нападающего "Вест Бромвича" Хэла Робсон-Кану на свое удаление в субботнем матче Премьер-Лиги против "Бернли".

Появившись на замену в матче на "Терф Мур", Робсон-Кану не только забил единственный гол, но и получил прямую красную карточку за удар локтем защитника "бордовых" Мэттью Лоутона.

Вечером после матча 28-летний игрок сборной Уэльса обратился к социальным сетям, чтобы заверить, что его поступок был лишен умышленной грубости. Однако независимая комиссия Ассоциации отказалась помиловать Хэла.

Таким образом, теперь Робсон Кану, чья команда имеет 100-процентный результат после двух туров, пропустит матч Кубка Лиги против "Аккрингтон Стэнли", а также поединки со "Стоуком" и "Брайтоном" в Премьер-Лиге.


Метки FA, Бернли, Вест Бромвич, дисквалификации, Премьер-Лига, Робсон-Кану

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2017 20:30

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