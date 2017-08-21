FA отклонила апелляцию Робсон-Кану
FA отклонила апелляцию нападающего "Вест Бромвича" Хэла Робсон-Кану на свое удаление в субботнем матче Премьер-Лиги против "Бернли".
Появившись на замену в матче на "Терф Мур", Робсон-Кану не только забил единственный гол, но и получил прямую красную карточку за удар локтем защитника "бордовых" Мэттью Лоутона.
Вечером после матча 28-летний игрок сборной Уэльса обратился к социальным сетям, чтобы заверить, что его поступок был лишен умышленной грубости. Однако независимая комиссия Ассоциации отказалась помиловать Хэла.
Таким образом, теперь Робсон Кану, чья команда имеет 100-процентный результат после двух туров, пропустит матч Кубка Лиги против "Аккрингтон Стэнли", а также поединки со "Стоуком" и "Брайтоном" в Премьер-Лиге.
21.08.2017 20:30
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