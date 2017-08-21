Кейна не беспокоят неудачи в августе

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что не придает значения статистике, согласно которой он еще ни разу не забивал в августе.

Кейн дважды подряд выиграл "Золотую бутсу" Премьер-Лиги, но стартовый месяц сезона складывается для нападающего просто ужасно. Еще ни разу в футболке "Тоттенхэма" Харри не удавалось отличиться в августе.



В начале этого сезона Кейн упустил уже несколько моментов, чтобы прервать засуху – забить "Ньюкаслу" и Челси у него вышло. Тем не менее, Харри не придает этому большого значения и не считает дни до наступления осени.



"Люди часто об этом говорят, но меня это не сильно беспокоит. Я стараюсь выкладываться на все 100 процентов, играть на команду и приносить максимальную пользу".



"Иногда мяч просто не идет в ворота, а иногда – как в матче с "Челси" – ударяется в штангу. Это часть игры, мне нужно лишь продолжать упорно работать и не накручивать себя. Голы обязательно придут", - сообщил Кейн The Telegraph.