Кейна не беспокоят неудачи в августе

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что не придает значения статистике, согласно которой он еще ни разу не забивал в августе.

Кейн дважды подряд выиграл "Золотую бутсу" Премьер-Лиги, но стартовый месяц сезона складывается для нападающего просто ужасно. Еще ни разу в футболке "Тоттенхэма" Харри не удавалось отличиться в августе.

В начале этого сезона Кейн упустил уже несколько моментов, чтобы прервать засуху – забить "Ньюкаслу" и Челси у него вышло. Тем не менее, Харри не придает этому большого значения и не считает дни до наступления осени.

"Люди часто об этом говорят, но меня это не сильно беспокоит. Я стараюсь выкладываться на все 100 процентов, играть на команду и приносить максимальную пользу".

"Иногда мяч просто не идет в ворота, а иногда – как в матче с "Челси" – ударяется в штангу. Это часть игры, мне нужно лишь продолжать упорно работать и не накручивать себя. Голы обязательно придут", - сообщил Кейн The Telegraph.



Метки Кейн, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 21.08.2017 20:00

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  1. reams 21.08.2017 20:23 # reams
    бестолковка, вернулся к своей обыденной форме, а заливает еще тут, хех

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  2. shirokov15 21.08.2017 20:11 # shirokov15
    Играет божественно. Надеюсь, очень скоро пойдет на повышение в Реал.

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  3. januzaj00 21.08.2017 20:11 # januzaj00
    Лучше бы его беспокоил стадион Уэмбли

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