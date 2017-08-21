"Юнайтед" заинтересован в Райане Сессеньоне

"Манчестер Юнайтед" проявляет "значительный интерес" к левому защитнику "Фулхэма" Райану Сессеньону.

Ранее этим летом Райан заключил первый в своей карьере профессиональный контракт, однако это не помешало "Тоттенхэму" предложить 25 миллионов фунтов за талантливого англичанина.



Также пресса сообщала об интересе к 17-летнему Сессеньону со стороны "Ливерпуля". А сейчас Sky Sports утверждает, что среди претендентов на Райана появилась еще одна грозная сила — "Юнайтед".



"Дачники" совершенно не заинтересованы в продаже своей восходящей звезды и отлично понимают, что через год Сессеньон будет стоит гораздо дороже, если сохранит свои впечатляющие темпы развития.



Вместе с тем "Фулхэму" будет сложно устоять перед действительно крупным предложением. Для "Юнайтед" этот трансфер стал бы инвестицией в будущее — прямо сейчас Жозе Моуриньо не нуждается в юноше и вполне мог бы позволить тому продолжить свое развитие у "дачников".