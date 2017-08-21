Куртуа рад, что "Челси" проиграл "Бернли"

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа заявил, что поражение от "Бернли" в стартовом матче сезона заставило команду проснуться.

В стартовом матче Премьер-Лиги чемпионы неожиданно уступили на своем поле "Бернли", заканчивая поединок вдевятером. К лондонскому дерби против "Тоттенхэма" они и вовсе подходили аутсайдерами, но на "Уэмбли" предстали во всей красе.



Антонио Конте избрал новую схему 3-5-2, перевел Давида Луиса в центр поля и благодаря голам Маркоса Алонсо одержал важную победу. Куртуа уверен: результат недельной давности вовремя встрепенул "Челси".



"Нам нужно было проснуться, сказать самим себе, что теперь необходимо выкладываться даже не на 100, а на 150 процентов. Если помните, два года назад мы отправились в гости к "Сити" и проиграли там 0:3. Тогда мы проигрывали матч за матчем и с каждым туром усложняли себе жизнь".



"В прошлом году мы тоже стартовали не лучшим образом, многие говорили, что мы не сможем выиграть титул, но мы сделали это. Премьер-Лига - это марафон, а не спринтерская дистанция в пару-тройку месяцев. Надеюсь, к маю мы так же близко подберемся к титулу", - сообщил Куртуа The Independent.