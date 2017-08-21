Куртуа рад, что "Челси" проиграл "Бернли"
Голкипер "Челси" Тибо Куртуа заявил, что поражение от "Бернли" в стартовом матче сезона заставило команду проснуться.
В стартовом матче Премьер-Лиги чемпионы неожиданно уступили на своем поле "Бернли", заканчивая поединок вдевятером. К лондонскому дерби против "Тоттенхэма" они и вовсе подходили аутсайдерами, но на "Уэмбли" предстали во всей красе.
Антонио Конте избрал новую схему 3-5-2, перевел Давида Луиса в центр поля и благодаря голам Маркоса Алонсо одержал важную победу. Куртуа уверен: результат недельной давности вовремя встрепенул "Челси".
"Нам нужно было проснуться, сказать самим себе, что теперь необходимо выкладываться даже не на 100, а на 150 процентов. Если помните, два года назад мы отправились в гости к "Сити" и проиграли там 0:3. Тогда мы проигрывали матч за матчем и с каждым туром усложняли себе жизнь".
"В прошлом году мы тоже стартовали не лучшим образом, многие говорили, что мы не сможем выиграть титул, но мы сделали это. Премьер-Лига - это марафон, а не спринтерская дистанция в пару-тройку месяцев. Надеюсь, к маю мы так же близко подберемся к титулу", - сообщил Куртуа The Independent.
21.08.2017 18:00
Просмотров: 1255
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
А мы то как рады, аж слёзы счастья вытирали.
(ответить)
советчик нашелся, длинноносенький пусть себе в первую очередь советует как дырки у себя штопать
(ответить)
Проснулись? лол
Чуть не уснул от вчерашнего автобуса.
(ответить)
как с языка снял)
(ответить)
каков гений. Спецом хуету от Бернли напропускал, чтобы команду разбудить.
(ответить)
товарищи-ставочники, если кто угорает по ставочкам на ютубчике, оцените канал мой плез (ссылка в профиле). Я понимаю гей-ганнерс и вся фигня, но может кому-то интересно будет. Собираюсь по крупному попанить, может зайдет фапловчанам такой форматик. Заранее спасибо, всем добра!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий