Куртуа рад, что "Челси" проиграл "Бернли"

Маркос Алонсо и Педро Голкипер "Челси" Тибо Куртуа заявил, что поражение от "Бернли" в стартовом матче сезона заставило команду проснуться.

В стартовом матче Премьер-Лиги чемпионы неожиданно уступили на своем поле "Бернли", заканчивая поединок вдевятером. К лондонскому дерби против "Тоттенхэма" они и вовсе подходили аутсайдерами, но на "Уэмбли" предстали во всей красе.

Антонио Конте избрал новую схему 3-5-2, перевел Давида Луиса в центр поля и благодаря голам Маркоса Алонсо одержал важную победу. Куртуа уверен: результат недельной давности вовремя встрепенул "Челси".

"Нам нужно было проснуться, сказать самим себе, что теперь необходимо выкладываться даже не на 100, а на 150 процентов. Если помните, два года назад мы отправились в гости к "Сити" и проиграли там 0:3. Тогда мы проигрывали матч за матчем и с каждым туром усложняли себе жизнь".

"В прошлом году мы тоже стартовали не лучшим образом, многие говорили, что мы не сможем выиграть титул, но мы сделали это. Премьер-Лига - это марафон, а не спринтерская дистанция в пару-тройку месяцев. Надеюсь, к маю мы так же близко подберемся к титулу", - сообщил Куртуа The Independent.



Метки Куртуа, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 21.08.2017 18:00

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  1. sexan 21.08.2017 18:59 # sexan
    А мы то как рады, аж слёзы счастья вытирали.

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  2. osivori 21.08.2017 18:43 # osivori
    советчик нашелся, длинноносенький пусть себе в первую очередь советует как дырки у себя штопать

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  3. fc-oil 21.08.2017 18:23 # fc-oil
    Проснулись? лол
    Чуть не уснул от вчерашнего автобуса.

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  4. gidro-met 21.08.2017 18:05 # gidro-met
    как с языка снял)

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  5. farot 21.08.2017 18:05 # farot
    каков гений. Спецом хуету от Бернли напропускал, чтобы команду разбудить.

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  6. mike 21.08.2017 18:04 # mike
    товарищи-ставочники, если кто угорает по ставочкам на ютубчике, оцените канал мой плез (ссылка в профиле). Я понимаю гей-ганнерс и вся фигня, но может кому-то интересно будет. Собираюсь по крупному попанить, может зайдет фапловчанам такой форматик. Заранее спасибо, всем добра!

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