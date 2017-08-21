"Бирмингем" арендовал двух защитников "Арсенала"

Клуб Чемпионшипа "Бирмингем" взял в аренду на сезон 2017/18 защитников "Арсенала" Карла Дженкинсона и Коэна Брамалла.

В прошлом сезоне Дженкинсон так и не сыграл ни одного матча за "канониров" в Премьер-Лиге, зато пять раз выходил на поле в кубковых соревнования. Ранее Карл также провел два сезона в аренде в "Вест Хэме", но это не помогло ему реабилитировать свою карьеру на "Эмирейтс".



Теперь 25-летнему англичанину предстоит сделать небольшой шаг назад и отправиться в Чемпионшип. Компанию ему составит 21-летний Брамалл, который присоединился к "Арсеналу" лишь в январе из полупрофессионального "Эднесфорда", но до сих пор не провел ни одного матча за первую команду.



Дебютировать за команду Харри Рэднаппа новички смогут уже в сегодняшнем матче 2-го раунда Кубка Лиги против "Борнмута".