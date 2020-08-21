"Бернли" за рекордные деньги приобрел Криса Вуда

"Бернли" обновил свой трансферный рекорд, выложив 15 миллионов фунтов за нападающего "Лидса" Криса Вуда.

Игрок сборной Новой Зеландии прибыл в Англию еще в 2009 году, присоединившись к академии "Вест Бромвича". Там же — а в последствии еще и с "Лестером" — он получил небольшой, но все же опыт игры в Премьер-Лиги.



По-настоящему как бомбардир Вуд раскрылся только в "Лидсе", где он оказался в 2015 году. Крис забил 27 голов в прошлом сезоне Чемпионшипа, а также успел отличиться и в первом матче новой кампании — против "Болтона".



Всего на счету Криса 44 гола в 88 матчах за "Лидс" — и 101 гол в 293 матчах за клубную карьеру. Своей результативностью Крис привлек внимание главного тренера "бордовых" Шона Дайча, который искал замену ушедшему в "Уотфорд" Андре Грею.



Таким образом, сегодня 25-летний Вуд заключил с "Бернли" контракт на четыре года и стал уже шестым новичком Дайча этим летом. Выступать за свой новый клуб Крис будет под престижным 11-м номером.



"Мои амбиции заключаются в том, чтобы выступать в Премьер-Лиге на протяжении многих лет. Я уже попробовал, каково это, но не имел полноценного шанса. Переходя сюда, я чувствую, что получу эту возможность. Я никогда не выходил в старте на матч Премьер-Лиге, и мне хочется сделать это", — сообщил Вуд.



