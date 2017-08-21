"Сити" продал Насри в "Антальяспор"
"Манчестер Сити" официально подтвердил продажу полузащитника Самира Насри в "Антальяспор". Сделка оценивается в 8-10 миллионов фунтов.
Будучи купленным у "Арсенала" в 2011 году, Насри провел 176 матчей за клуб с "Этихад". В течение этого времени Самир выиграл два титула Премьер-Лиги, два Кубка Лиги и Суперкубок Англии.
Однако прошлым летом Насри сыграл всего один матч при Хосепе Гвардиоле, после чего был отправлен в аренду в "Севилью". Вернувшись в Манчестер, 30-летний француз вновь обнаружил, что ему нет места в планах испанского тренера.
Проведя с "Сити" предсезонную подготовку, теперь Самир улетел в турецкую Анталью, где сегодня заключил двухлетний контракт с местным футбольным клубом.
"Каждый в клубе желает Самиру удачи в новой главе его карьеры и хочет поблагодарить его за ряд великолепных воспоминаний", — гласит прощальное заявление "горожан".
21.08.2017 16:45
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так будет со всеми игроками манчестер сити!
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Гаскойн: "Трогал пенис Фердинанда перед каждым матчем за сборную"
Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн рассказал об очень странном ритуале перед матчами национальной команды.
"Однажды в раздевалке Лес Фердинанд снял с себя всю одежду. Вы бы видели размер его пениса!
Я подошёл и сказал: "Лес, позволь мне сделать это". И он разрешил мне подержать его.
Затем я вышел на поле, забил гол и подумал, что это гениально. Когда мы в следующий раз играли на "Уэмбли" я сказал: "Лес, доставай". И мы так делали каждый раз, когда выступали за сборную", - цитирует Гаскойна Scottish Daily Record.
wtf блеать... совсем ебнулись такие вью давать
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Смотрю пинсы усиленно голосуют за Морату в опросе. Как бы потом он не оказался в озере урины в конце сезона.
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явно по лицу видно что он не понимает что происходит и где он! короче под допингом!
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Лахи. Физруола избавился от нормального игрока.
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За трофеями явно уехал...кусок хавна....
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