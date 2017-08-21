"Сити" продал Насри в "Антальяспор"

Самир Насри "Манчестер Сити" официально подтвердил продажу полузащитника Самира Насри в "Антальяспор". Сделка оценивается в 8-10 миллионов фунтов.

Будучи купленным у "Арсенала" в 2011 году, Насри провел 176 матчей за клуб с "Этихад". В течение этого времени Самир выиграл два титула Премьер-Лиги, два Кубка Лиги и Суперкубок Англии.

Однако прошлым летом Насри сыграл всего один матч при Хосепе Гвардиоле, после чего был отправлен в аренду в "Севилью". Вернувшись в Манчестер, 30-летний француз вновь обнаружил, что ему нет места в планах испанского тренера.

Проведя с "Сити" предсезонную подготовку, теперь Самир улетел в турецкую Анталью, где сегодня заключил двухлетний контракт с местным футбольным клубом.

"Каждый в клубе желает Самиру удачи в новой главе его карьеры и хочет поблагодарить его за ряд великолепных воспоминаний", — гласит прощальное заявление "горожан".


Метки Антальяспор, Манчестер Сити, Насри, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2017 16:45

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  1. beatboy 21.08.2017 17:23 # beatboy
    так будет со всеми игроками манчестер сити!

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  2. best-fanunited 21.08.2017 16:57 # best-fanunited
    Гаскойн: "Трогал пенис Фердинанда перед каждым матчем за сборную"

    Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн рассказал об очень странном ритуале перед матчами национальной команды.

    "Однажды в раздевалке Лес Фердинанд снял с себя всю одежду. Вы бы видели размер его пениса!

    Я подошёл и сказал: "Лес, позволь мне сделать это". И он разрешил мне подержать его.

    Затем я вышел на поле, забил гол и подумал, что это гениально. Когда мы в следующий раз играли на "Уэмбли" я сказал: "Лес, доставай". И мы так делали каждый раз, когда выступали за сборную", - цитирует Гаскойна Scottish Daily Record.

    wtf блеать... совсем ебнулись такие вью давать

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  3. mr-ololo 21.08.2017 16:57 # mr-ololo
    Смотрю пинсы усиленно голосуют за Морату в опросе. Как бы потом он не оказался в озере урины в конце сезона.

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  4. fupler 21.08.2017 16:55 # fupler
    явно по лицу видно что он не понимает что происходит и где он! короче под допингом!

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  5. mr-ololo 21.08.2017 16:54 # mr-ololo
    Лахи. Физруола избавился от нормального игрока.

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  6. chelsealondon 21.08.2017 16:51 # chelsealondon
    За трофеями явно уехал...кусок хавна....

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