"Сити" продал Насри в "Антальяспор"

"Манчестер Сити" официально подтвердил продажу полузащитника Самира Насри в "Антальяспор". Сделка оценивается в 8-10 миллионов фунтов.

Будучи купленным у "Арсенала" в 2011 году, Насри провел 176 матчей за клуб с "Этихад". В течение этого времени Самир выиграл два титула Премьер-Лиги, два Кубка Лиги и Суперкубок Англии.



Однако прошлым летом Насри сыграл всего один матч при Хосепе Гвардиоле, после чего был отправлен в аренду в "Севилью". Вернувшись в Манчестер, 30-летний француз вновь обнаружил, что ему нет места в планах испанского тренера.



Проведя с "Сити" предсезонную подготовку, теперь Самир улетел в турецкую Анталью, где сегодня заключил двухлетний контракт с местным футбольным клубом.



"Каждый в клубе желает Самиру удачи в новой главе его карьеры и хочет поблагодарить его за ряд великолепных воспоминаний", — гласит прощальное заявление "горожан".