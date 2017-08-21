Конте не удивляет результативность Алонсо

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что его не удивляет результативность левого защитника Маркоса Алонсо.

Накануне именно дубль Алонсо позволил "синим" одержать победу над "Тоттенхэмом" (1:2) и набрать первые очки в новом сезоне Премьер-Лиги. Таким образом, испанец довел свою результативность до 8 голов в 33 последних матчах.



Тем не менее, Конте не удивляет столь продуктивная игра защитника. Наоборот, рулевой "синих" считает, что Маркос должен забивать еще чаще – позиция на поле к этому только располагает.



"Я совсем не удивлен. Если вы помните, в прошлом сезоне он забил пять или шесть голов – столько же забил Виктор Мосес. Но Маркос упустил много моментов, поэтому ему нужно было поработать над реализацией и последним ударом".



"В нашей команде защитники исполняют роль вингеров и располагаются ближе к атаке. Иногда они и вовсе исполняют нападающих", - сообщил Конте The Independent.