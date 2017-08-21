Конте не удивляет результативность Алонсо

Маркос Алонсо и Альваро Мората Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что его не удивляет результативность левого защитника Маркоса Алонсо.

Накануне именно дубль Алонсо позволил "синим" одержать победу над "Тоттенхэмом" (1:2) и набрать первые очки в новом сезоне Премьер-Лиги. Таким образом, испанец довел свою результативность до 8 голов в 33 последних матчах.

Тем не менее, Конте не удивляет столь продуктивная игра защитника. Наоборот, рулевой "синих" считает, что Маркос должен забивать еще чаще – позиция на поле к этому только располагает.

"Я совсем не удивлен. Если вы помните, в прошлом сезоне он забил пять или шесть голов – столько же забил Виктор Мосес. Но Маркос упустил много моментов, поэтому ему нужно было поработать над реализацией и последним ударом".

"В нашей команде защитники исполняют роль вингеров и располагаются ближе к атаке. Иногда они и вовсе исполняют нападающих", - сообщил Конте The Independent.



Метки Алонсо, Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 21.08.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. fupler 21.08.2017 16:51 # fupler
    Новость для фан сайта канониров!

    Гаскойн: "Трогал пенис Фердинанда перед каждым матчем за сборную"
    21 Августа 2017, 14:57,

    Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн рассказал об очень странном ритуале перед матчами национальной команды.

    "Однажды в раздевалке Лес Фердинанд снял с себя всю одежду. Вы бы видели размер его пениса!

    Я подошёл и сказал: "Лес, позволь мне сделать это". И он разрешил мне подержать его.

    Затем я вышел на поле, забил гол и подумал, что это гениально. Когда мы в следующий раз играли на "Уэмбли" я сказал: "Лес, доставай". И мы так делали каждый раз, когда выступали за сборную", - цитирует Гаскойна Scottish Daily Record.



    Футбол: https://www.euro-football.ru/article/31/1003798848_gaskoyn_trogal_penis_ferdinanda_pered_kajdyim_matchem_za_sbornuyu#ixzz4qOiJCXWJ

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  2. sellman 21.08.2017 16:48 # sellman
    Аве, Конте!
    Пришел. Увидел. Победил!

    На изи ссыт на всех тренеров АПЛ!
    Только гений может так быстро перестраивать схему игры команды и подрывать всех!

    Ждем копирования схемы сначала от жирного пакета, потом от сумасбродного старика!

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  3. breadpeat 21.08.2017 16:32 # breadpeat
    Конте, сдается, просто шизофрен. Как наркоман придумывает на ходу какой-то бред... То куртуа пенальтист, то алонсо забивай. Завтра Кэхилл окажется диким топарем... Кажется горит пэнсия...

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  4. mancunia-planet 21.08.2017 16:17 # mancunia-planet
    Контекс неадекват, после каждого гола как пидр всем напрыгивает
    реально больной какой то

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  5. recyjoed 21.08.2017 16:13 # recyjoed
    Ща он скажет, что вся история с алексом сандро была задумана, чтобы мотивировать алонсо!

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  6. sv-softwater 21.08.2017 16:13 # sv-softwater
    Но Маркос упустил много моментов, поэтому ему нужно было поработать над реализацией и последним ударом

    Источник: http://fapl.ru/posts/56817/

    Просто гений. Просто топовый. Только император может так сказать

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