Конте не удивляет результативность Алонсо
Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что его не удивляет результативность левого защитника Маркоса Алонсо.
Накануне именно дубль Алонсо позволил "синим" одержать победу над "Тоттенхэмом" (1:2) и набрать первые очки в новом сезоне Премьер-Лиги. Таким образом, испанец довел свою результативность до 8 голов в 33 последних матчах.
Тем не менее, Конте не удивляет столь продуктивная игра защитника. Наоборот, рулевой "синих" считает, что Маркос должен забивать еще чаще – позиция на поле к этому только располагает.
"Я совсем не удивлен. Если вы помните, в прошлом сезоне он забил пять или шесть голов – столько же забил Виктор Мосес. Но Маркос упустил много моментов, поэтому ему нужно было поработать над реализацией и последним ударом".
"В нашей команде защитники исполняют роль вингеров и располагаются ближе к атаке. Иногда они и вовсе исполняют нападающих", - сообщил Конте The Independent.
21.08.2017 16:00
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Новость для фан сайта канониров!
Гаскойн: "Трогал пенис Фердинанда перед каждым матчем за сборную"
21 Августа 2017, 14:57,
Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн рассказал об очень странном ритуале перед матчами национальной команды.
"Однажды в раздевалке Лес Фердинанд снял с себя всю одежду. Вы бы видели размер его пениса!
Я подошёл и сказал: "Лес, позволь мне сделать это". И он разрешил мне подержать его.
Затем я вышел на поле, забил гол и подумал, что это гениально. Когда мы в следующий раз играли на "Уэмбли" я сказал: "Лес, доставай". И мы так делали каждый раз, когда выступали за сборную", - цитирует Гаскойна Scottish Daily Record.
Футбол: https://www.euro-football.ru/article/31/1003798848_gaskoyn_trogal_penis_ferdinanda_pered_kajdyim_matchem_za_sbornuyu#ixzz4qOiJCXWJ
(ответить)
Аве, Конте!
Пришел. Увидел. Победил!
На изи ссыт на всех тренеров АПЛ!
Только гений может так быстро перестраивать схему игры команды и подрывать всех!
Ждем копирования схемы сначала от жирного пакета, потом от сумасбродного старика!
(ответить)
Конте, сдается, просто шизофрен. Как наркоман придумывает на ходу какой-то бред... То куртуа пенальтист, то алонсо забивай. Завтра Кэхилл окажется диким топарем... Кажется горит пэнсия...
(ответить)
Контекс неадекват, после каждого гола как пидр всем напрыгивает
реально больной какой то
(ответить)
Ща он скажет, что вся история с алексом сандро была задумана, чтобы мотивировать алонсо!
(ответить)
Но Маркос упустил много моментов, поэтому ему нужно было поработать над реализацией и последним ударом
Источник: http://fapl.ru/posts/56817/
Просто гений. Просто топовый. Только император может так сказать
(ответить)
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