Венгер не ждет свершений от Санчеса

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер предупредил, что от нападающего Алексиса Санчеса не стоит ждать свершений после того, как чилиец вернется на поле.

Пропустив всю предсезонную подготовку, Санчес только две недели назад приступил к занятиям. Ожидается, что на поле Алексис вернется только в матче третьего тура Премьер-Лиги с "Ливерпулем", который состоится в ближайшие выходные.



Понимая, что физическая форма чилийца далека от идеальной, Венгер попросил не ждать свершений от Санчеса сразу после возвращения в строй. Арсен готов запастись терпением.



"Алексис не играл на протяжении долгого времени. У него было мышечное перенапряжение, и я надеюсь, что оно полностью спадет перед его возвращением. Он не выходил на поле шесть недель, поэтому он не будет на высоте в первом же матче", - цитирует Венгера The Telegraph.