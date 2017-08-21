Венгер не ждет свершений от Санчеса

Алексис Санчес Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер предупредил, что от нападающего Алексиса Санчеса не стоит ждать свершений после того, как чилиец вернется на поле.

Пропустив всю предсезонную подготовку, Санчес только две недели назад приступил к занятиям. Ожидается, что на поле Алексис вернется только в матче третьего тура Премьер-Лиги с "Ливерпулем", который состоится в ближайшие выходные.

Понимая, что физическая форма чилийца далека от идеальной, Венгер попросил не ждать свершений от Санчеса сразу после возвращения в строй. Арсен готов запастись терпением.

"Алексис не играл на протяжении долгого времени. У него было мышечное перенапряжение, и я надеюсь, что оно полностью спадет перед его возвращением. Он не выходил на поле шесть недель, поэтому он не будет на высоте в первом же матче", - цитирует Венгера The Telegraph.



Метки Арсенал, Венгер, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 21.08.2017 15:00

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  1. mancityman 21.08.2017 15:26 # mancityman
    венгер скоро камингъаутнется полностью

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  2. fc-zenit 21.08.2017 15:24 # fc-zenit
    Весь сезон будет спустя рукава играть.

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  3. farot 21.08.2017 15:13 # farot
    естественно. Зачем ему рвать жопу за клуб, который он не уважает?

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