2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник 21 августа поединком "Манчестер Сити" и "Эвертона" завершится 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЭВЕРТОН 22:00 Онлайн-трансляция



Выезд к "Брайтону" в рамках первого тура во многом стал разминочным матчем для "Манчестер Сити" — настоящее испытание ожидает подопечных Хосепа Гвардиолы сейчас. Этим летом "Эвертон" поработал не менее впечатляющим образом на трансферном рынке, чем сами "горожане", и теперь, наверняка, хочет замахнуться на место в топ-4, хотя пока и не озвучивает этого. "Сити" нужно быть на чеку, потому что во время предыдущей встречи "ириски" устроили настоящую порку Гвардиоле, разгромив его команду на "Гудисон Парк" со счетом 4:0. Зато в семи домашних поединках с "Эвертоном" с учетом всех соревнований "горожане" ни разу не уступили.



После восьми месяцев отсутствия с травмой колена за "Сити" может сыграть полузащитник Илкай Гюндоган. Бенжамен Менди и Фабиан Дельф набирают форму в тренировках.



"Эвертон" может устроить дебют для Гульфи Сигурдссона, хотя форма исландца оставляет желать лучшего. Сандро Рамирес залечил пятку, из-за проблем с которой он пропустил матч Лиги Европы против "Хайдука".