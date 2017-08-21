2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Том Дэвис и Клаудио Браво В понедельник 21 августа поединком "Манчестер Сити" и "Эвертона" завершится 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЭВЕРТОН 22:00 Онлайн-трансляция

Выезд к "Брайтону" в рамках первого тура во многом стал разминочным матчем для "Манчестер Сити" — настоящее испытание ожидает подопечных Хосепа Гвардиолы сейчас. Этим летом "Эвертон" поработал не менее впечатляющим образом на трансферном рынке, чем сами "горожане", и теперь, наверняка, хочет замахнуться на место в топ-4, хотя пока и не озвучивает этого. "Сити" нужно быть на чеку, потому что во время предыдущей встречи "ириски" устроили настоящую порку Гвардиоле, разгромив его команду на "Гудисон Парк" со счетом 4:0. Зато в семи домашних поединках с "Эвертоном" с учетом всех соревнований "горожане" ни разу не уступили.

После восьми месяцев отсутствия с травмой колена за "Сити" может сыграть полузащитник Илкай Гюндоган. Бенжамен Менди и Фабиан Дельф набирают форму в тренировках.

"Эвертон" может устроить дебют для Гульфи Сигурдссона, хотя форма исландца оставляет желать лучшего. Сандро Рамирес залечил пятку, из-за проблем с которой он пропустил матч Лиги Европы против "Хайдука".


Метки анонс тура, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2017 14:00

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  1. mancityman 21.08.2017 15:16 # mancityman
    Короли На Классе !

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  2. nggdy 21.08.2017 15:05 # nggdy
    Сандро Рамирес подлечил пятку

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  3. meshuggah 21.08.2017 14:31 # meshuggah
    помню этот дебютный голяясо юнца дэвиса, и то, как бичара мукака хотел набить стату закатив в пустые, но ссука промахнулся))

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  4. toffees-rus 21.08.2017 14:21 # toffees-rus
    МС 0-2 Эвертон!

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  5. mutruefan1989 21.08.2017 14:02 # mutruefan1989
    Сегодня Рунька по старой привычке закатит парочку голубым ))

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