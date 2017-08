Светская хроника за понедельник

"Манчестер Сити" готов заплатить за Лионеля Месси 275 миллионов фунтов. Самир Насри улетел в Турцию. Пол Гаскойн рассказал о своей пикантной традиции. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Манчестер Сити" собирается выкупить трансфер нападающего "Барселоны" Лионеля Месси за 275 миллионов фунтов. (Yahoo Sport)



"Сити" сделает предложение о покупке нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, которому на "Этихад" готовы платить 400 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)



Полузащитник "Сити" Самир Насри близок к переходу в "Антальяспор". (Sky Sports)



"Барселона" улучшит свое предложение о покупке полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо до 130 млн. фунтов. (Daily Express)



"Барселона" выкупит за 36 млн. фунтов полузащитника "Ниццы" Жан-Мишеля Сери, которым интересовался "Ливерпуль". (Mundo Deportivo)



В остатке трансферного окна "Челси" потратит 200 млн. фунтов на защитников "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка, Седрика Соареша и Райана Бертрана, а также на полузащитников Алекса Окслейд-Чемберлена из "Арсенала" и Данни Дринкуотера из "Лестера". (Daily Express)



"Арсенал" пытается оградить полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена от интереса "Челси", предложив игроку контракт с зарплатой в 125 тыс. фунтов в неделю. (Daily Star)



Нападающий "Челси" Диего Коста отказался отправиться в аренду в китайский "Шанхай СИПГ", хотя от настоящего момента и до ноября смог бы заработать 13 млн. фунтов. (The Sun)



"Челси" и "Милан" проявляют интерес к нападающему Пьер-Эмерику Обамеянгу, который все еще может покинуть дортмундскую "Боруссию" этим летом. (The Sun)



Защитник Данни Роуз останется в "Тоттенхэме" после разговора по душам с тренером Маурисио Почеттино. (Daily Mirror)



"Тоттенхэм" проявляет интерес к защитнику ПСВ Сантьяго Ариасу. (ESPN)



"Вест Хэм" сделал предложение о покупке нападающего "Селтика" Муссы Дембеле, однако сам игрок предпочитает перейти в "Монако". (Le 10 Sport)



"Ньюкасл" задумывается о возвращении нападающего Энди Кэрролла из "Вест Хэма". (Daily Mirror)



У "Стоука" нет опции по выкупу нападающего Хесе Родригеса у ПСЖ. (The Independent)



"Кристал Пэлас" заинтересован в нападающем "РБ Лейпцига" Оливере Берке. (football.london)



"Вест Бромвич" раздумывает над тем, чтобы предложить 15 млн. фунтов за защитника "Тоттенхэма" Кевина Виммера. (Birmingham Mail)







Другое



Полузащитник "Уотфорда" Натаниэль Чалоба и нападающий "Эвертона" Уэйн Руни получат вызов в сборную Англии. (The Times)



Защитник "Челси" Давид Луис заявил, что тренерская установка Антонио Конте на матч против "Тоттенхэма", в котором он сыграл полузащитника, была простой — бегать. (Evening Standard)



Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни готовится в четвертый раз стать отцом. (Daily Mirror)



Полузащитник "Юнайтед" Поль Погба назвал Эрика Байи самым забавным из числа своих одноклубников. (Copa 90)



Пол Гаскойн признался, что касался мужского достоинства своего партнера по сборной Англии Леса Фердинанда перед матчами — на удачу. (The Sun)