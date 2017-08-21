Исландский Бекхэм

Одна из самых долгоиграющих трансферных саг межсезонья подошла к концу: как ни сопротивлялся "Суонси", Гульфи все-таки Сигурдссон стал игроком "Эвертона", тогда как валлийцы получили взамен 45 миллионов фунтов на обновление состава.

Когда Сигурдссон отказался сопровождать "Суонси" в предсезонном туре по Соединенным Штатам в прошлом месяце, он стал очередным персонажем, заподозренным в нелояльности к клубу и попытке оказать давление на руководство "Суонси" с целью приближения своего трансфера в "Эвертон". Правда же чуть более прозаична: Рональд Куман, наконец, получил игрока, которого он хотел приобрести еще в "Саутгемптон", а "Суонси" — 45 млн. фунтов.



Хоть Сигурдссона обвиняли в шантаже клуба, он говорит о том, что решение не лететь в США, было принято вместе с Полом Клементом. "Я думал, что клубы близки к тому, чтобы согласовать сделку, и просто не видел смысла лететь за океан, чтобы возвращаться через пару дней. Но оказалось, что это была история на все лето: она приближалась к развязке, но тогда ничего не случилось. Казалось, что вот-вот и все закончится, но на самом деле это длилось еще долго".



"Конечно, это было трудное решение — не лететь в США. У меня были близкие отношения с командой и менеджером, и я действительно уважаю его. Мы все вместе подумали, что трансфер настолько близко, что нет смысла куда-то лететь".



Рональд Куман пытался подписать Сигурдссона еще в "Саутгемптоне" и хотел купить его прошлым летом. Он убежден, что исландец может стать ключевым исполнителем в его команде, и отказывался рассматривать альтернативные варианты, когда "Эвертон" торговался с "Суонси", пытаясь сбить изначальную цену в 50 млн. фунтов.



Куман: "Они сказали мне, когда я работал в "Саутгемптоне", что это невозможно, и тогда я согласился, но на этот раз подумал: "Возможно, сейчас все получится". С самого начала я слышал от Билла Кенрайта, что он провернет эту сделку, но нужно запастись терпением. Я понимаю, конечно, что это бизнес и немалые деньги. Это большой трансфер. Вы не совершаете такие покупки раз в два дня. Иногда это занимает больше времени, чем хотелось бы, но я доволен результатом — этот игрок был в моем списке слишком долго".



Интересно, что Гульфи уже был в свое время на "Гудисон Парк" — в сентябре 2001 года 11-летнего исландского паренька пригласили на просмотр в клуб, и он подавал мячи во время встречи с "Вест Хэмом", выигранной со счетом 5:0. Брат Гульфи Олафур разместил в соцсетях фото, где юный Сигурдссон стоит в футболке "Эвертона" рядом со статуей Дикси Дина, чем немного испортил сюрприз, который готовил Гульфи, планировавший объявить этим фото о завершении сделки в Твиттере.



Гульфи: "Единственное, что я помню, как бросал мяч Паоло Ди Канио. Но это был фантастический опыт, особенно для юного мальчика, который следил за Премьер-Лигой в Исландии по телевизору, а затем узнал, что у него есть шанс стать болл-боем и тренироваться с командой Премьер-Лиги в течение нескольких дней. Я мало что помню из той поездки, но у меня есть фотоальбом, по которому можно освежить воспоминания".



Чем же Гульфи Сигурдссон так приглянулся Куману, что он буквально охотился за ним уже третье лето? Кто-то может воспринимать его игроком, у которого есть только умение шикарно выполнять кроссы и исполнять стандарты, из-за чего Сигурдссона и называют "исландским Бекхэмом", но в прошлом сезоне он стал самым работоспособным игроком лиги, набегав в сумме 433 км на футбольном поле. Да, игрок он не быстрый, но Гульфи последний в Премьер-Лиге, кого можно обвинить в статичности, к тому же — за него часто не просто бегает, а летает по полю на расстояние 40-50 метров мяч, направляемый в нужную точку поля с легкостью настоящего мастера длинных подач.



За три года в "Суонси" Сигурдссон стал гарантом сохранения прописки валлийской командой в Премьер-Лиге, и потому понятно, что обида на него в момент ухода в "Эвертон" на "Либерти" была большой. Но "Суонси" на самом деле полезно расстаться со своим спасителем, чтобы избавиться от примитивного стиля, который команда культивировала в последнее время, живя за счет голов и передач Сигурдссона, а также его навесов на голову Льоренте.



За последние три сезона Сигурдссон непосредственно причастен к 53 голам, забитым его командой в Премьер-Лиге. Для лучшего понимания грандиозности этой цифры скажем, что лучше показатель за это время только у Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма", а вот позади исландца находятся такие звезды Премьер-Лиги, как Месут Озил, Эден Азар, Сеск Фабрегас, Садио Мане, Рияд Махрез, Деле Алли, Давид Сильва и Филиппе Коутиньо. Стоит подумать об этом тем, кто считает, что Сигурдссон не стоит тех 45 млн, фунтов, что отдал за него "Эвертон".



Учтите и тот факт, что Гульфи все это время провел в команде, которой голы давались с куда большим трудом, чем "Арсеналу", "Манчестер Сити", "Челси" или "Ливерпулю", и где от него зависел результат гораздо больше, чем от любого из названных выше игроков в их командах. 50 миллионов фунтов сейчас платят и за менее значимых игроков, потому на исландца точно не будет давить сумма его трансфера и его рекордная сущность для "Эвертона". Куда важнее то, что менеджер "ирисок" Рональд Куман знает, как использовать исландца и ценит его даже заочно.



Существует стереотип о том, что Сигурдссон — специалист по стандартным положениям. Гульфи, без сомнения, один из лучших в Премьер-Лиге в этом компоненте, и его талант направить мяч в "мертвую зону" не раз помогал "Суонси". Каждый штрафной удар в исполнении валлийцев становился моментом особого ожидания на трибунах и большой опасности для соперников, и статистика подтверждает тот факт, что Сигурдссон — эффективный исполнитель стандартов. За предыдущие три сезона он сам создал 106 голевых моментов после подач со штрафных и угловых, а это более чем в два раза больше общего показателя острых моментов после стандартов у его новой команды.



Впрочем, хорош Сигурдссон не только стандартами. Это интеллектуальный игрок, который любит блуждать между линиями и связывать игру, находя "карманы" со свободным пространством, которые дают ему возможность сделать обостряющий пас или разыграть мяч с партнером. Его футбольный мозг компенсирует нехватку скорости, а сам Сигурдссон любит играть в центре поля, из-за чего во многом и не смог проявить себя в "Тоттенхэме", где его ставили в основном налево.



В "Тоттенхэме" за два сезона Сигурдссон провел 58 матчей в Премьер-Лиге, но только девять из них были полными. Тем не менее, он мог бы заиграть там, если бы дождался прихода Маурисио Почеттино, который, как и Куман, большой поклонник таланта исландца. Но так уж вышло, что как только аргентинец принял "Тоттенхэм", он узнал, что Сигурдссон уже стал частью сделки по Бену Дэвису и направляется в "Суонси".



В "Суонси" прекрасно знали, что они получат в случае с Сигурдссоном, так как ранее он играл за них на правах аренды и поразил всех трудовой этикой на тренировках. Тренер вратарей "Суонси" и резервные голкиперы вынуждены были каждый раз оставаться на 40 минут или час после тренировок, чтобы исландец мог отшлифовывать свои удары по воротам, и делал он так каждый раз.



Сигурдссон, как молчаливый и скромный человек, не очень любит, когда оказывается в центре внимания за пределами футбольного поля, потому он старался работать подальше от других игроков, чтобы не отвлекаться. Концентрация внимания в момент удара у Гульфи потрясающая, и это одна из причин того, почему футбольный мозг исландца работает настолько точно, когда ему нужно выполнить стандарт.



Джек Корк, бывший партнер Сигурдссона по "Суонси", так объясняет умением Сигурдссона отправить мяч в любую точку штрафной: "Нет никакой удачи. Он не оставляет для нее места — только работа, тренировки и навыки. Гульфи — это просто киборг на тренировках, у него все отработано до автоматизма".



Сигурдссон — перфекционист от футбола, и оставаться после тренировок он будет до тех пор, пока будет играть. Тренеру вратарей "Эвертона" Партику Лодевийксу и Маартену Стекеленбургу с Жоэлем Роблесом придется смириться с тем, что время от времени кто-то из них будет вынужден становиться помощником Гульфи в его практике ударов со всех точек поля, и что вынимать мяч из сетки придется часто.







Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru