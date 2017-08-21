Матич: "Счастлив быть частью "Юнайтед"

Полузащитник Неманья Матич заявил, что наслаждается пребыванием в "Манчестер Юнайтед", особенно отметив атмосферу в раздевалке.

Приобретенный за 40 миллионов фунтов у "Челси" опорник помог "красным дьяволам" блестяще стартовать в новом сезоне Премьер-Лиги и забить восемь безответных голов в двух первых матчах.



Неманья остался очень доволен тем, какой коллектив игроков он обнаружил на "Олд Траффорд". 29-летний серб верит, что эта команда сможет оправдать возлагаемые на нее ожидания.



"Это только начало, но оно вселяет в нас большую уверенность. Мы провели два матча, выиграв оба со счетом 4:0, поэтому я думаю, у нас все хорошо. Это только начало сезона, но я верю в нас".



"Играть за "Манчестер Юнайтед" — это всегда особенное чувство, ты всегда находишься под давлением, но мы готовы справиться с этим. У нас отличная команда, и каждый в ней является отличным игроком. Мне действительно нравится здесь".



"Здесь отличный коллектив, мы все друзья в раздевалке, и это очень важно. Сезон длинный, поэтому нужно, чтобы в коллективе было хорошее взаимопонимание, и у этой команды есть это. Я счастлив быть частью этого", — цитирует Матича The Telegraph.