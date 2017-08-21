Матич: "Счастлив быть частью "Юнайтед"
Полузащитник Неманья Матич заявил, что наслаждается пребыванием в "Манчестер Юнайтед", особенно отметив атмосферу в раздевалке.
Приобретенный за 40 миллионов фунтов у "Челси" опорник помог "красным дьяволам" блестяще стартовать в новом сезоне Премьер-Лиги и забить восемь безответных голов в двух первых матчах.
Неманья остался очень доволен тем, какой коллектив игроков он обнаружил на "Олд Траффорд". 29-летний серб верит, что эта команда сможет оправдать возлагаемые на нее ожидания.
"Это только начало, но оно вселяет в нас большую уверенность. Мы провели два матча, выиграв оба со счетом 4:0, поэтому я думаю, у нас все хорошо. Это только начало сезона, но я верю в нас".
"Играть за "Манчестер Юнайтед" — это всегда особенное чувство, ты всегда находишься под давлением, но мы готовы справиться с этим. У нас отличная команда, и каждый в ней является отличным игроком. Мне действительно нравится здесь".
"Здесь отличный коллектив, мы все друзья в раздевалке, и это очень важно. Сезон длинный, поэтому нужно, чтобы в коллективе было хорошее взаимопонимание, и у этой команды есть это. Я счастлив быть частью этого", — цитирует Матича The Telegraph.
21.08.2017 12:00
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Последние комментарии:
мдаааа, блестящий игрок, сразу мю стал на топ клуб похож, непонятно одно, как можно отпускать такого игрока, тем более к конкурентам
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Спасибо Челси за Матича ) офигенный игрок, хочется увидеть его в связке с Эрерой
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Браво Неманья! Удачи тебе в самом большом клубе в мире!
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наслаждение до первого сезона без трофеев
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Странный трансфер. Как можно конкурентам продавать?..
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Скумы щас не лучше пенсов ведут себя.
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Поливают хорошо наверное там. И верхушки ровняют.
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Неманья норм дальний пас исполняет, я доволен
чтение игры на уровне в целом, точечно купили
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Ах ты жопа бурундучья! Что ж тебе не нравилось в раздевалке у Челси ???? Может критика от Микела ? Когда тот открыто заявлял,что кто-то в клубе открыто топит за МЮ.......теперь поятно кто это.......собака сутулая
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Эрреру усадил знатно. И это был второй по рейтингу опорников в Челси, чередовавший лавку с Фабрегасом в этом году.
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истинный дьявол
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вытянул счастливый билет, поиграет в большом клубе.
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