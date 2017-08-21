Матич: "Счастлив быть частью "Юнайтед"

Неманья Матич Полузащитник Неманья Матич заявил, что наслаждается пребыванием в "Манчестер Юнайтед", особенно отметив атмосферу в раздевалке.

Приобретенный за 40 миллионов фунтов у "Челси" опорник помог "красным дьяволам" блестяще стартовать в новом сезоне Премьер-Лиги и забить восемь безответных голов в двух первых матчах.

Неманья остался очень доволен тем, какой коллектив игроков он обнаружил на "Олд Траффорд". 29-летний серб верит, что эта команда сможет оправдать возлагаемые на нее ожидания.

"Это только начало, но оно вселяет в нас большую уверенность. Мы провели два матча, выиграв оба со счетом 4:0, поэтому я думаю, у нас все хорошо. Это только начало сезона, но я верю в нас".

"Играть за "Манчестер Юнайтед" — это всегда особенное чувство, ты всегда находишься под давлением, но мы готовы справиться с этим. У нас отличная команда, и каждый в ней является отличным игроком. Мне действительно нравится здесь".

"Здесь отличный коллектив, мы все друзья в раздевалке, и это очень важно. Сезон длинный, поэтому нужно, чтобы в коллективе было хорошее взаимопонимание, и у этой команды есть это. Я счастлив быть частью этого", — цитирует Матича The Telegraph.


Метки Манчестер Юнайтед, Матич

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 2172

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. osivori 21.08.2017 13:41 # osivori
    мдаааа, блестящий игрок, сразу мю стал на топ клуб похож, непонятно одно, как можно отпускать такого игрока, тем более к конкурентам

    (ответить)

  2. mu-fc 21.08.2017 13:33 # mu-fc
    Спасибо Челси за Матича ) офигенный игрок, хочется увидеть его в связке с Эрерой

    (ответить)

  3. oleg918 21.08.2017 13:17 # oleg918
    Браво Неманья! Удачи тебе в самом большом клубе в мире!

    (ответить)

  4. sancho232 21.08.2017 12:54 # sancho232
    наслаждение до первого сезона без трофеев

    (ответить)

  5. akadam 21.08.2017 12:49 # akadam
    Странный трансфер. Как можно конкурентам продавать?..

    (ответить)

  6. gringo1990 21.08.2017 12:40 # gringo1990
    Скумы щас не лучше пенсов ведут себя.

    (ответить)

  7. ganinilyha 21.08.2017 12:36 # ganinilyha
    Поливают хорошо наверное там. И верхушки ровняют.

    (ответить)

  8. mancunia-planet 21.08.2017 12:32 # mancunia-planet
    Неманья норм дальний пас исполняет, я доволен
    чтение игры на уровне в целом, точечно купили

    (ответить)

  9. winnerd 21.08.2017 12:19 # winnerd
    Ах ты жопа бурундучья! Что ж тебе не нравилось в раздевалке у Челси ???? Может критика от Микела ? Когда тот открыто заявлял,что кто-то в клубе открыто топит за МЮ.......теперь поятно кто это.......собака сутулая

    (ответить)

  10. gidro-met 21.08.2017 12:18 # gidro-met
    Эрреру усадил знатно. И это был второй по рейтингу опорников в Челси, чередовавший лавку с Фабрегасом в этом году.

    (ответить)

  11. januzaj00 21.08.2017 12:17 # januzaj00
    истинный дьявол

    (ответить)

  12. alexomck 21.08.2017 12:02 # alexomck
    вытянул счастливый билет, поиграет в большом клубе.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: