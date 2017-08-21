Мамаду Сако не по карману "Кристал Пэлас"

Тренер "Кристал Пэлас" Франк Де Бур заявил, что защитник "Ливерпуля" Мамаду Сако не по карману его клубу.

Выступая за "орлов" во второй половине прошлого сезона на правах аренды, Сако проявил себя с лучшей стороны и помог "Пэлас" сохранить прописку в Премьер-Лиге. Вместе с этим "красные" повысили цену за Мамаду до 30 миллионов фунтов.



В данный момент будущее 27-летнего француза продолжает находиться в подвешенном состоянии. Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не готов амнистировать Сако, но и предложений, соответствующих своим ожиданиям, пока не получил. Покупать Мамаду за 30 млн. фунтов "Пэлас" точно не будет.



"Каждый знает, что он очень хорошо себя проявил в прошлом сезоне. Когда он набрал форму, то стал очень качественным усилением для нашего клуба. К сожалению, сейчас мы не можем повторить это, потому что он стоит чересчур дорого для нашего клуба", — цитирует Де Бура The Guardian.