Конте считает, что "Тоттенхэм" не будет чувствовать себя на "Уэмбли" как дома

Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что "Тоттенхэм" так и не сможет почувствовать себя на "Уэмбли" по-домашнему.

Временный переезд на "Уэмбли" в связи со строительством нового сезона воспринимался болельщиками "шпор" с опасениями, ведь здесь команда Маурисио Почеттино демонстрировала просто удручающий футбол в прошлом сезоне в рамках еврокубков.



Опасения не оказались напрасными: "Тоттенхэм", не потерпевший ни одного поражения и потерявший только четыре очка на "Уайт Харт Лэйн" в прошлом сезоне, проиграл уже свой первый домашний матч на "Уэмбли" в Премьер-Лиге.



После победы 1:2 Конте выразил мнение, что "шпоры" никогда не будут чувствовать себя на "Уэмбли" как дома, потому что атмосфера этой арены отнюдь не враждебна для гостевых команд.



"Было замечательно увидеть столь замечательную атмосферу. Это великолепный стадион, он удивителен — в том числе для соперника".



"Очень приятно играть при подобной атмосфере. Несмотря на 70 тысяч фанатов "Тоттенхэма", в этой атмосфере наши болельщики старались подстегивать нас ничуть не меньше".



"Я благодарен нашим фанатам. Это была невероятная атмосфера. Замечательно играть при такой атмосфере. Болельщики были очень важны. Они подстегивали нас в каждый момент, когда у нас возникали сложности", — цитирует Конте Sky Sports.