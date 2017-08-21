Диего Коста раскритиковал Конте

Продолжая вещать из Бразилии, нападающий Диего Коста на сей раз прошелся по личным качества главного тренера "Челси" Антонио Конте.

По словам Конте, он еще в январе сообщил Косте о своем решении отказаться от его услуг, однако настоящей точкой невозврата стал момент после окончания прошлого сезона, когда Антонио прислал Диего текстовое сообщение с указанием на дверь.



28-летний игрок сборной Испании, отчаянно жаждущий вернуться в "Атлетико", считает, что итальянскому тренеру просто не хватило духа, чтобы высказать свое мнение лично.



"Сообщение Конте? В этот момент им овладело безумие. Такое случается, но я думаю, это было неуважительно. Я всегда просил тренера и руководство разговаривать со мной лицом к лицу. Я никогда не слал им текстовых сообщений, и подобное лишь показывает, человеком какого рода он является".



"Если что и вызывает у меня грусть в этой ситуации, то это чувства фанатов, потому что они всегда поддерживали меня, даже в деликатные моменты. Раз уж я оставался в их команде на протяжении трех лет, то это была ради них и ради раздевалки, которая очень сплоченная. Это был замечательный опыт", — цитирует Косту Daily Mail.