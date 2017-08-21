Диего Коста раскритиковал Конте

Диего Коста Продолжая вещать из Бразилии, нападающий Диего Коста на сей раз прошелся по личным качества главного тренера "Челси" Антонио Конте.

По словам Конте, он еще в январе сообщил Косте о своем решении отказаться от его услуг, однако настоящей точкой невозврата стал момент после окончания прошлого сезона, когда Антонио прислал Диего текстовое сообщение с указанием на дверь.

28-летний игрок сборной Испании, отчаянно жаждущий вернуться в "Атлетико", считает, что итальянскому тренеру просто не хватило духа, чтобы высказать свое мнение лично.

"Сообщение Конте? В этот момент им овладело безумие. Такое случается, но я думаю, это было неуважительно. Я всегда просил тренера и руководство разговаривать со мной лицом к лицу. Я никогда не слал им текстовых сообщений, и подобное лишь показывает, человеком какого рода он является".

"Если что и вызывает у меня грусть в этой ситуации, то это чувства фанатов, потому что они всегда поддерживали меня, даже в деликатные моменты. Раз уж я оставался в их команде на протяжении трех лет, то это была ради них и ради раздевалки, которая очень сплоченная. Это был замечательный опыт", — цитирует Косту Daily Mail.


Метки Конте, Коста, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 2336

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Последние комментарии:




  1. melwood-lfc 21.08.2017 09:51 # melwood-lfc
    все по делу
    абсолютно

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  2. bluebload 21.08.2017 09:50 # bluebload
    Ска , как же задрал этот гувнарь , скорей бы уже ободрали его как липку , за неисполнение условий контракта штрафами + дисквалифицировали лет 5 со стороны ФИФА , чтоб другим обезьянам не повадно было на хозяина пасть раззевать . Напоминает местных задротов , сам очкует в Лондон приехать , понимает что огребет по полной , зато сидя под охраной в Бразилии задрал всех этой смской

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  3. bezviz 21.08.2017 09:50 # bezviz
    а как он тебе лично скажет в твою морду если ты в бразилии а он в италии? е6анат шоле? он заранее сказал чтобы ты искал работу, если летом собираются расставаться с игроком а он на другом континенте. обычно с помощью интернета и сообщают игроку, ди6ил тупой

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  4. billy-talent 21.08.2017 09:48 # billy-talent
    Начинается блять.

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  5. liverpool1892est 21.08.2017 09:37 # liverpool1892est
    *Песик,песик...гав гав:)*

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  6. karandash 21.08.2017 09:35 # karandash
    Диего человек умный, интеллигентный, грамотно все разложил варвару Конте.

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  7. akadam 21.08.2017 09:33 # akadam
    Неандерталец может и спровоцировал такое к себе отношение, но тем не менее Конте не хватило смелости и порядочности, что сказать Косте об этом лично.

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  8. webb 21.08.2017 09:29 # webb
    Норм пес ссыт на Контекса.

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  9. alexomck 21.08.2017 09:27 # alexomck
    гнилой этот Конте оказался, не зря в ЛЧ у него ничего не получалось, игроков не проведешь лживыми речами.

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  10. g3ndalf 21.08.2017 09:17 # g3ndalf
    Напоминает девочку, которую отодрали в обе дырки и не отвечают на ее звонки

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  11. pistolero-lfc 21.08.2017 09:11 # pistolero-lfc
    Если что и вызывает у меня грусть в этой ситуации, то это чувства фанатов, потому что они всегда поддерживали меня, даже в деликатные моменты

    Источник: http://fapl.ru/posts/56809/#reply

    Мы всегда с тобой, Диего! Даже если ты уйдёшь в Атлетико, мы будем с тобой и радоваться каждому твоему голу!

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  12. recyjoed 21.08.2017 09:06 # recyjoed
    Если что и вызывает у меня грусть в этой ситуации, то это чувства фанатов, потому что они всегда поддерживали меня, даже в деликатные моменты.

    Источник: http://fapl.ru/posts/56809/

    только не на фапле. тут пенсы е6анутые

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