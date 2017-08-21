Диего Коста раскритиковал Конте
Продолжая вещать из Бразилии, нападающий Диего Коста на сей раз прошелся по личным качества главного тренера "Челси" Антонио Конте.
По словам Конте, он еще в январе сообщил Косте о своем решении отказаться от его услуг, однако настоящей точкой невозврата стал момент после окончания прошлого сезона, когда Антонио прислал Диего текстовое сообщение с указанием на дверь.
28-летний игрок сборной Испании, отчаянно жаждущий вернуться в "Атлетико", считает, что итальянскому тренеру просто не хватило духа, чтобы высказать свое мнение лично.
"Сообщение Конте? В этот момент им овладело безумие. Такое случается, но я думаю, это было неуважительно. Я всегда просил тренера и руководство разговаривать со мной лицом к лицу. Я никогда не слал им текстовых сообщений, и подобное лишь показывает, человеком какого рода он является".
"Если что и вызывает у меня грусть в этой ситуации, то это чувства фанатов, потому что они всегда поддерживали меня, даже в деликатные моменты. Раз уж я оставался в их команде на протяжении трех лет, то это была ради них и ради раздевалки, которая очень сплоченная. Это был замечательный опыт", — цитирует Косту Daily Mail.
21.08.2017 09:00
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Последние комментарии:
все по делу
абсолютно
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Ска , как же задрал этот гувнарь , скорей бы уже ободрали его как липку , за неисполнение условий контракта штрафами + дисквалифицировали лет 5 со стороны ФИФА , чтоб другим обезьянам не повадно было на хозяина пасть раззевать . Напоминает местных задротов , сам очкует в Лондон приехать , понимает что огребет по полной , зато сидя под охраной в Бразилии задрал всех этой смской
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а как он тебе лично скажет в твою морду если ты в бразилии а он в италии? е6анат шоле? он заранее сказал чтобы ты искал работу, если летом собираются расставаться с игроком а он на другом континенте. обычно с помощью интернета и сообщают игроку, ди6ил тупой
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Начинается блять.
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*Песик,песик...гав гав:)*
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Диего человек умный, интеллигентный, грамотно все разложил варвару Конте.
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Неандерталец может и спровоцировал такое к себе отношение, но тем не менее Конте не хватило смелости и порядочности, что сказать Косте об этом лично.
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Норм пес ссыт на Контекса.
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гнилой этот Конте оказался, не зря в ЛЧ у него ничего не получалось, игроков не проведешь лживыми речами.
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Напоминает девочку, которую отодрали в обе дырки и не отвечают на ее звонки
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Если что и вызывает у меня грусть в этой ситуации, то это чувства фанатов, потому что они всегда поддерживали меня, даже в деликатные моменты
Источник: http://fapl.ru/posts/56809/#reply
Мы всегда с тобой, Диего! Даже если ты уйдёшь в Атлетико, мы будем с тобой и радоваться каждому твоему голу!
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Если что и вызывает у меня грусть в этой ситуации, то это чувства фанатов, потому что они всегда поддерживали меня, даже в деликатные моменты.
Источник: http://fapl.ru/posts/56809/
только не на фапле. тут пенсы е6анутые
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