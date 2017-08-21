Моуриньо хочет увидеть, как "Юнайтед" проигрывает

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что ему хочется увидеть, как его команда проигрывает.

Укрепив свой состав такими опытными по меркам Премьер-Лиги игроками, как Неманья Матич и Ромелу Лукаку, "красные дьяволы" блестяще стартовали в новом сезоне. "Юнайтед" обыграл "Вест Хэм" и "Суонси" с одинаковым счетом 4:0 и в данный момент возглавляет таблицу.

Моуриньо доволен таким убедительным и безмятежным стартом, но одновременно понимает, что "Юнайтед" еще столкнется с трудностями. Жозе хочет увидеть, как его команда будет справляться с проблемами и реагировать на поражения.

"Я хочу, чтобы эта команда проиграла. Тогда я смогу увидеть, как мы отреагируем в эмоциональном плане".

"В данный момент все складывается в нашу пользу, но такая гладкая дорога будет не всегда. Ты всегда можешь столкнуться со сложными приключениями и препятствиями, поэтому мы должны быть готовы к этому".

"Пока что этого не произошло, но когда мы будем вынуждены отыгрываться, это станет испытанием другого рода, и я хочу увидеть, как эти игроки постараются изменить результат".

"Давайте посмотрим, как мы поведем себя в сложных условиях, когда у тебя остаются считанные минуты, чтобы вырвать победу в матче", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2017 08:00

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Последние комментарии:




  1. bezviz 21.08.2017 09:47 # bezviz
    хаха пафоса сколько, совсем скоро будет стоять как всегда со своим опущенным лицом давящейся жабы когда мю будет лететь))

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  2. cristean2 21.08.2017 09:30 # cristean2
    Игра с Челси уже скоро, потерпи чуть чуть)

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  3. edchelsea 21.08.2017 09:27 # edchelsea
    Когда там игра с Челси?

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  4. pistolero-lfc 21.08.2017 08:50 # pistolero-lfc
    Всё происходит как тоговрот предсказывал. Команда развивается, игра и результат становятся лучше.

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  5. oleg918 21.08.2017 08:49 # oleg918
    Хочет вернуть былые времена. Удачи Жозе!

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  6. billy-talent 21.08.2017 08:45 # billy-talent
    Ок.   

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  7. mufc1994 21.08.2017 08:36 # mufc1994
    Вот олень, помнится, пеп тоже самое говорил и начал сосать

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  8. raka-eve 21.08.2017 08:17 # raka-eve
    у этого дебика еще все впереди. на более менее слаженный коллектив не со дна попадет и увидит

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  9. danny949494 21.08.2017 08:07 # danny949494
    Как говорил Гвардиола в начале прошлого сезона.

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  10. kontorres 21.08.2017 08:07 # kontorres
    Базару нет Моур в своем стиле, вот этого Моура я узнаю! Пафосные майнд геймы, стильно и четко со вкусом,а не как у всяких петуччино!
    Думал он поплыл после Челси и никогда не вернет ту уверенность и харизму, которой он уничтожал всех, до сезона с 10 местом и бунтом игроков,но с каждой уверенной победой скумов Моуриньо возвращается в зенит своих умений! похоже скумы всерьез собираются составить нам конкуренцию в АПЛ, это радует, как в былые времена интрига и борьба в английском футболе будет проходить между Челси и МЮ!

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