Моуриньо хочет увидеть, как "Юнайтед" проигрывает

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что ему хочется увидеть, как его команда проигрывает.

Укрепив свой состав такими опытными по меркам Премьер-Лиги игроками, как Неманья Матич и Ромелу Лукаку, "красные дьяволы" блестяще стартовали в новом сезоне. "Юнайтед" обыграл "Вест Хэм" и "Суонси" с одинаковым счетом 4:0 и в данный момент возглавляет таблицу.



Моуриньо доволен таким убедительным и безмятежным стартом, но одновременно понимает, что "Юнайтед" еще столкнется с трудностями. Жозе хочет увидеть, как его команда будет справляться с проблемами и реагировать на поражения.



"Я хочу, чтобы эта команда проиграла. Тогда я смогу увидеть, как мы отреагируем в эмоциональном плане".



"В данный момент все складывается в нашу пользу, но такая гладкая дорога будет не всегда. Ты всегда можешь столкнуться со сложными приключениями и препятствиями, поэтому мы должны быть готовы к этому".



"Пока что этого не произошло, но когда мы будем вынуждены отыгрываться, это станет испытанием другого рода, и я хочу увидеть, как эти игроки постараются изменить результат".



"Давайте посмотрим, как мы поведем себя в сложных условиях, когда у тебя остаются считанные минуты, чтобы вырвать победу в матче", — цитирует Моуриньо Sky Sports.