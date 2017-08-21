Моуриньо хочет увидеть, как "Юнайтед" проигрывает
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что ему хочется увидеть, как его команда проигрывает.
Укрепив свой состав такими опытными по меркам Премьер-Лиги игроками, как Неманья Матич и Ромелу Лукаку, "красные дьяволы" блестяще стартовали в новом сезоне. "Юнайтед" обыграл "Вест Хэм" и "Суонси" с одинаковым счетом 4:0 и в данный момент возглавляет таблицу.
Моуриньо доволен таким убедительным и безмятежным стартом, но одновременно понимает, что "Юнайтед" еще столкнется с трудностями. Жозе хочет увидеть, как его команда будет справляться с проблемами и реагировать на поражения.
"Я хочу, чтобы эта команда проиграла. Тогда я смогу увидеть, как мы отреагируем в эмоциональном плане".
"В данный момент все складывается в нашу пользу, но такая гладкая дорога будет не всегда. Ты всегда можешь столкнуться со сложными приключениями и препятствиями, поэтому мы должны быть готовы к этому".
"Пока что этого не произошло, но когда мы будем вынуждены отыгрываться, это станет испытанием другого рода, и я хочу увидеть, как эти игроки постараются изменить результат".
"Давайте посмотрим, как мы поведем себя в сложных условиях, когда у тебя остаются считанные минуты, чтобы вырвать победу в матче", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
21.08.2017 08:00
Просмотров: 2500
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
хаха пафоса сколько, совсем скоро будет стоять как всегда со своим опущенным лицом давящейся жабы когда мю будет лететь))
(ответить)
Игра с Челси уже скоро, потерпи чуть чуть)
(ответить)
Когда там игра с Челси?
(ответить)
Всё происходит как тоговрот предсказывал. Команда развивается, игра и результат становятся лучше.
(ответить)
Хочет вернуть былые времена. Удачи Жозе!
(ответить)
Ок.
(ответить)
Вот олень, помнится, пеп тоже самое говорил и начал сосать
(ответить)
у этого дебика еще все впереди. на более менее слаженный коллектив не со дна попадет и увидит
(ответить)
Как говорил Гвардиола в начале прошлого сезона.
(ответить)
Базару нет Моур в своем стиле, вот этого Моура я узнаю! Пафосные майнд геймы, стильно и четко со вкусом,а не как у всяких петуччино!
Думал он поплыл после Челси и никогда не вернет ту уверенность и харизму, которой он уничтожал всех, до сезона с 10 местом и бунтом игроков,но с каждой уверенной победой скумов Моуриньо возвращается в зенит своих умений! похоже скумы всерьез собираются составить нам конкуренцию в АПЛ, это радует, как в былые времена интрига и борьба в английском футболе будет проходить между Челси и МЮ!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий