Клопп намекнул, что Коутиньо не травмирован

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп дал понять, что полузащитник Филиппе Коутиньо не выходит на поле вовсе не из-за проблем со здоровьем.

Этим летом "Барселона" сделала уже три предложения о покупке Коутиньо, а сам Филиппе подал прошение о трансфере, однако мерсисайдский клуб категорически не желает обсуждать уход своей звезды.



Несмотря на это, до недавних пор невозможность задействовать 25-летнего бразильца в матчах на старте нового сезона Клопп объяснял вовсе не спекуляциями, а проблемами своего подопечного со спиной.



Однако после минимальной победы над "Кристал Пэлас" в субботу Юрген намекнул, что дело вовсе не в травме, а судьба Коутиньо по-прежнему находится в руках владельцев "Ливерпуля".



"Это решение клуба. Думаю, в этом не нужно сомневаться. Это не мое решение — я тренер футбольной команды, и когда игроки доступны для меня, я тренирую их. Так это устроено".



"В данный момент Фил недоступен для меня, но вы можете себе представить, что Филиппе Коутиньо был бы большой потерей для любой команды в мире, и мы не исключение".



"Однако я не могу изменить эту ситуацию. Что бы я ни сказал, это ничего не изменит", — поведал Клопп ESPN.