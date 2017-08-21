Клопп намекнул, что Коутиньо не травмирован

Филиппе Коутиньо Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп дал понять, что полузащитник Филиппе Коутиньо не выходит на поле вовсе не из-за проблем со здоровьем.

Этим летом "Барселона" сделала уже три предложения о покупке Коутиньо, а сам Филиппе подал прошение о трансфере, однако мерсисайдский клуб категорически не желает обсуждать уход своей звезды.

Несмотря на это, до недавних пор невозможность задействовать 25-летнего бразильца в матчах на старте нового сезона Клопп объяснял вовсе не спекуляциями, а проблемами своего подопечного со спиной.

Однако после минимальной победы над "Кристал Пэлас" в субботу Юрген намекнул, что дело вовсе не в травме, а судьба Коутиньо по-прежнему находится в руках владельцев "Ливерпуля".

"Это решение клуба. Думаю, в этом не нужно сомневаться. Это не мое решение — я тренер футбольной команды, и когда игроки доступны для меня, я тренирую их. Так это устроено".

"В данный момент Фил недоступен для меня, но вы можете себе представить, что Филиппе Коутиньо был бы большой потерей для любой команды в мире, и мы не исключение".

"Однако я не могу изменить эту ситуацию. Что бы я ни сказал, это ничего не изменит", — поведал Клопп ESPN.


Метки Клопп, Коутиньо, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2017 07:00

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  1. muaxaxaxa 21.08.2017 07:19 # muaxaxaxa
    Легенда ливера, диспетчер ливера, сердце ливера - Коутиньо, коутиньо, коутиньо!!!

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  2. mu-fc 21.08.2017 07:03 # mu-fc
    он давно нассал на лузерпуль, всеми мыслями в барсе ) если ты не можешь решить такие вопросы со своими игроками, нахерь ты там делаешь.

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