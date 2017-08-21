Лучшие моменты воскресных матчей Премьер-Лиги (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 2-го тура Премьер-Лиги за воскресенье.
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21.08.2017 06:05
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Последние комментарии:
матчи были скучные, но голы забиты красивые
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Я думал Миха поставит фото где мяч пролетает прям над губой Тоби Алдервейрелда
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Пацаны ваще ребята
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