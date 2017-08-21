Лучшие моменты воскресных матчей Премьер-Лиги (ВИДЕО)

Маркос Алонсо Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 2-го тура Премьер-Лиги за воскресенье.



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Метки видео, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2017 06:05

Количество просмотров Просмотров: 557

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 21.08.2017 07:37 # pistolero-lfc
    матчи были скучные, но голы забиты красивые

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  2. suarezov 21.08.2017 07:01 # suarezov
    Я думал Миха поставит фото где мяч пролетает прям над губой Тоби Алдервейрелда

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  3. chebrec 21.08.2017 06:11 # chebrec
    Пацаны ваще ребята

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