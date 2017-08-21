Ибрагимович подпишет контракт с "Юнайтед" на этой неделе

"Манчестер Юнайтед" ожидает заключить новый контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем уже на стартовавшей неделе.

Напомним, Златан находится вне игры с апреля, когда в матче Лиги Европы против "Андерлехта" он получил серьезную травму связок колена и впоследствии перенес операцию.



В данный момент 35-летний швед проходит реабилитацию на базе "красных дьяволов" в Каррингтоне, а главный тренер МЮ Жозе Моуриньо уже подтвердил, что открыт к возвращению Златана в свою команду.



Ссылаясь на свой источник в "Юнайтед", ESPN утверждает, что восстановление Ибрагимовича значительно опережает все прогнозы. Изначально Моуриньо рассчитывал на помощь опытного игрока только во второй половине сезона, однако Златан может вернуться на поле гораздо раньше.



Таким образом, возвращение Ибрагимовича в "Юнайтед" может быть официально оформлено уже на этой неделе. Златан, забивший 28 голов за клуб с "Олд Траффорд" в прошлом сезоне, безусловно добавит атакующей мощи "дьяволам" и поможет им повести борьбу за все четыре доступных трофея.