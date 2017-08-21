Ибрагимович подпишет контракт с "Юнайтед" на этой неделе
"Манчестер Юнайтед" ожидает заключить новый контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем уже на стартовавшей неделе.
Напомним, Златан находится вне игры с апреля, когда в матче Лиги Европы против "Андерлехта" он получил серьезную травму связок колена и впоследствии перенес операцию.
В данный момент 35-летний швед проходит реабилитацию на базе "красных дьяволов" в Каррингтоне, а главный тренер МЮ Жозе Моуриньо уже подтвердил, что открыт к возвращению Златана в свою команду.
Ссылаясь на свой источник в "Юнайтед", ESPN утверждает, что восстановление Ибрагимовича значительно опережает все прогнозы. Изначально Моуриньо рассчитывал на помощь опытного игрока только во второй половине сезона, однако Златан может вернуться на поле гораздо раньше.
Таким образом, возвращение Ибрагимовича в "Юнайтед" может быть официально оформлено уже на этой неделе. Златан, забивший 28 голов за клуб с "Олд Траффорд" в прошлом сезоне, безусловно добавит атакующей мощи "дьяволам" и поможет им повести борьбу за все четыре доступных трофея.
21.08.2017 06:00
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Спасибо Бернли. Походу они спасли для нас сезон как год назад это сделал Арсенал.
Поскольку нет сомнений, что не удались тогда кейхил и фабрегас и раскатай этот помойный автобус дежурным 1-0, 2-0, Петунхем бы вчера от нас мокрого места не оставил.
Конте гений, из каждого поражения делает огромнейшие выводы и заряжает команду. Ни у одного другого коуча я такого не видел никогда.
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Даже в обоссаном клубишке шейхов Манчестер Сити играют англичане в стартовом составе, в отличие от синей помойки Челсей.
воистину клуб наёмников, головорезов и негров
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топарь, можно будет переходить на 3-5-2 и ебашить. В команде только рады будут его возвращению.
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минус 1 претендент в ЛЧ
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Ну, такое. Как по мне зря его опять подпишут.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9#.D0.97.D0.B0_.D0.A1.D1.82.D0.B5.D0.BD.D0.BE.D0.B9
Даже в википедий ссут на Астера
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Нереальный имбарь, жаль что ему уже 35..
бедный лукаку, присядет на банку теперь, ибо Ибракадабра всегда в старте, либо Моур попробует в 2 напа сыграть, с Иброй в роли оттянутого и лукаку наконечник.
МЮ может реально за 2 место побороться,
потому как на первом естественно будет Челси!
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мдаааа укажет переоцененному мукаке его истинное место на скамеечке, заодно номерок пусть спарывает и на блюдечке возвоащает настоящему топу
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С такой глубиной состава на всех 4 фронтах будут бороться. А значит мю станет первой командой сделавшей покер
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Норм решение. Лукаку будет в чемпе ебашить всяким Стокам, а Златана будут в ЛЧ и под топов в АПЛ выпускать.
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Жаль Лукаку, опять в аренду отправят. А мог бы за синих голы забивать.
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Ромалэ на скамейку
Ибру в старт
Погбу с мартиалем в состояние прошлого сезона
Мю на 6 законное место
Гг мю Гг мю гг
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К весне поможет уставшему Лукаку в атаке и оформим золотой дубль, Аминь
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Джокер. Нормас
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