Мерфи: "Лестер" слишком слаб для Махреза"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи попросил "Лестер" отпустить вингера Рияда Махреза, чтобы тот играл в Лиге Чемпионов.

Махрез стал одним из главных героев субботней победы "Лестера" над "Брайтоном" (2:0). Показав свое мастерство снова, алжирец выбил громкое заявление от Мерфи: эксперт BBC попросил отпустить игрока в клуб, который выступает в Лиге Чемпионов.



"Я рискну навлечь на себя гнев болельщиков "Лестера", но факт остается фактом: сейчас Махрез слишком хорош, чтобы представлять их клуб".



"Он показал невероятную уверенность в себе, мастерство и креатив, который нужно демонстрировать на большой сцене. Он должен играть с лучшими, ведь только так мы сможем оценить его потенциал".



"Он написал сказку для "Лестера" в позапрошлом сезоне, а они предоставили ему хорошую платформу. Теперь он должен регулярно выступать в Лиге Чемпионов и уже там демонстрировать свой талант", - сообщил Мерфи.