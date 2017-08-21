Мерфи: "Лестер" слишком слаб для Махреза"

Рияд Махрез Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи попросил "Лестер" отпустить вингера Рияда Махреза, чтобы тот играл в Лиге Чемпионов.

Махрез стал одним из главных героев субботней победы "Лестера" над "Брайтоном" (2:0). Показав свое мастерство снова, алжирец выбил громкое заявление от Мерфи: эксперт BBC попросил отпустить игрока в клуб, который выступает в Лиге Чемпионов.

"Я рискну навлечь на себя гнев болельщиков "Лестера", но факт остается фактом: сейчас Махрез слишком хорош, чтобы представлять их клуб".

"Он показал невероятную уверенность в себе, мастерство и креатив, который нужно демонстрировать на большой сцене. Он должен играть с лучшими, ведь только так мы сможем оценить его потенциал".

"Он написал сказку для "Лестера" в позапрошлом сезоне, а они предоставили ему хорошую платформу. Теперь он должен регулярно выступать в Лиге Чемпионов и уже там демонстрировать свой талант", - сообщил Мерфи.


Метки Лестер, Махрез

Автор foxmcfc   

Дата 21.08.2017 00:05

Количество просмотров Просмотров: 546

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kojan 21.08.2017 00:45 # kojan
    а Махрез слишком велик для ливерфуля...

    (ответить)

  2. mancityman 21.08.2017 00:37 # mancityman
    мерФИ мамаебал

    (ответить)

  3. reeker 21.08.2017 00:30 # reeker
    В Челси бы его.

    (ответить)

  4. recyjoed 21.08.2017 00:13 # recyjoed
    А вот и замена коуту?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: