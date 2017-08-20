"Манчестер Сити" вступил в переговоры с Месси

"Манчестер Сити" надеется воспользоваться неразберихой в "Барселоне", переманив главную звезду каталонского клуба Лионеля Месси.

В данный момент "Барселона" переживает не лучший свой период. Поколение игроков, добывавших трофеи пачками, стареет, а вдобавок испанский гранд понес болезненную потерю в лице Неймара, отправившегося в ПСЖ за 198 миллионов фунтов.



Не лучшим образом складывается и трансферная кампания "Барселоны", которая, несмотря на все свои старания, никак не может переманить ни Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля", ни Усмана Дембеле из дортмундской "Боруссии". Покупка же Паулиньо совершенно не впечатлила фанатов "сине-гранатовых".



Эта ситуация заставляет 30-летнего Месси всерьез задуматься о крутом повороте в своей карьере. И хотя Лионель еще несколько недель назад достиг устной договоренности с "Барселоной" о новом контракте, ставить свою подпись на бумаге аргентинец не спешит.



По информации Daily Record, на прошлой неделе в одном из ресторанов Барселоны представители Месси провели встречу с боссами "горожан", которые надеются обернуть эту ситуацию на "Ноу Камп" в свою пользу.



"Месси серьезно раздумывает над уходом. Он открыт к трансферу, но, зная игрока, ему может потребоваться некоторое время на размышления", — цитирует свой источник в "Барселоне" издание.



Добавим, что интерес "Сити" к Месси не является внезапным. Как и в случае со своим нынешним тренером Хосепом Гвардиолой, "горожане" охотятся за Лионелем уже много лет, терпеливо выжидая своего шанса — и этот шанс, возможно, настал.