Почеттино: "Рад проигрывать таким образом"

Главный тренер "Тоттенхэм" Маурисио Почеттино считает, что его команда заслуживала три очка в проигранном матче против "Челси".

Вопреки опасениям, "шпоры" показали очень достойный футбол в первом домашнем матче на "Уэмбли". Подопечные Почеттино действовали первым номером, но два неожиданных гола в исполнении Маркоса Алонсо предрешили судьбу дерби в пользу "синих" — 1:2.



Маурисио расстроен поражением, но в то же время рад проигрывать таким образом — достойно и создавая моменты.



"Я расстроен, потому что мы заслужили большего. Я счастлив игрой команды — именно наша команда создала большинство моментов. Но проблема в том, что "Челси" оказался лучше в завершении. Нам было сложно забить".



"Мы были лучше, чем "Челси". Нам немного не повезло. Иногда победить бывает сложно. Я не рад, но не разочарован. Я рад проигрывать таким образом", — цитирует Почеттино Evening Standard.