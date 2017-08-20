Почеттино: "Рад проигрывать таким образом"

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэм" Маурисио Почеттино считает, что его команда заслуживала три очка в проигранном матче против "Челси".

Вопреки опасениям, "шпоры" показали очень достойный футбол в первом домашнем матче на "Уэмбли". Подопечные Почеттино действовали первым номером, но два неожиданных гола в исполнении Маркоса Алонсо предрешили судьбу дерби в пользу "синих" — 1:2.

Маурисио расстроен поражением, но в то же время рад проигрывать таким образом — достойно и создавая моменты.

"Я расстроен, потому что мы заслужили большего. Я счастлив игрой команды — именно наша команда создала большинство моментов. Но проблема в том, что "Челси" оказался лучше в завершении. Нам было сложно забить".

"Мы были лучше, чем "Челси". Нам немного не повезло. Иногда победить бывает сложно. Я не рад, но не разочарован. Я рад проигрывать таким образом", — цитирует Почеттино Evening Standard.


Метки Почеттино, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2017 21:25

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  1. chelsea-69 20.08.2017 21:59 # chelsea-69
    Маурисио Петтучино

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  2. skychnie-oboi 20.08.2017 21:54 # skychnie-oboi
    Терпила галимый.

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  3. deathshot19 20.08.2017 21:37 # deathshot19
    Челси забил 3, Курицы на пляжном мяче - 0.
    Заслужили победу, потому что мы чаще симулировали и били в молоко. Генииально.

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  4. ray-black 20.08.2017 21:36 # ray-black
    Игра есть. И это главное. Конечно неприятно проигрывать доминируя большую часть матча, но это всего лишь один эпизод из 38 серийного сериала. Вся борьба впереди.

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  5. ravi 20.08.2017 21:33 # ravi
    Мужик он конечно крутой, но ещё один безтрофейный сезон, как по мне, леви ему не простит, с такой машиной как Кейн

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  6. kojan 20.08.2017 21:26 # kojan
    непонятная радость...

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  7. nikas 20.08.2017 21:26 # nikas
    Полыхание разношерстных жоп объявляется открытым.

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