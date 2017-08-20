Почеттино: "Рад проигрывать таким образом"
Главный тренер "Тоттенхэм" Маурисио Почеттино считает, что его команда заслуживала три очка в проигранном матче против "Челси".
Вопреки опасениям, "шпоры" показали очень достойный футбол в первом домашнем матче на "Уэмбли". Подопечные Почеттино действовали первым номером, но два неожиданных гола в исполнении Маркоса Алонсо предрешили судьбу дерби в пользу "синих" — 1:2.
Маурисио расстроен поражением, но в то же время рад проигрывать таким образом — достойно и создавая моменты.
"Я расстроен, потому что мы заслужили большего. Я счастлив игрой команды — именно наша команда создала большинство моментов. Но проблема в том, что "Челси" оказался лучше в завершении. Нам было сложно забить".
"Мы были лучше, чем "Челси". Нам немного не повезло. Иногда победить бывает сложно. Я не рад, но не разочарован. Я рад проигрывать таким образом", — цитирует Почеттино Evening Standard.
20.08.2017 21:25
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Последние комментарии:
Маурисио Петтучино
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Терпила галимый.
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Челси забил 3, Курицы на пляжном мяче - 0.
Заслужили победу, потому что мы чаще симулировали и били в молоко. Генииально.
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Игра есть. И это главное. Конечно неприятно проигрывать доминируя большую часть матча, но это всего лишь один эпизод из 38 серийного сериала. Вся борьба впереди.
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Мужик он конечно крутой, но ещё один безтрофейный сезон, как по мне, леви ему не простит, с такой машиной как Кейн
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непонятная радость...
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Полыхание разношерстных жоп объявляется открытым.
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