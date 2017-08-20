Конте: "Попросил игроков показать свой дух, и они сделали это"

Наставник "Челси" Антонио Конте похвалил свою команду за то, как она реабилитировалась за поражение в матче первого тура Премьер-Лиги против "Бернли".

Начав новый сезон с домашнего поражения от "Бернли" со счетом 2:3, спустя неделю "синим" удалось исправиться. Благодаря дублю Маркоса Алонсо "Челси" одолел "Тоттенхэм" (1:2), и Конте остался очень доволен увиденным.



"В первую очередь я бы хотел поблагодарить моих игроков, потому что их самоотдача, их желание и сердце, что они вложили в игру, были невероятны, и это случилось в очень сложный момент для нас. Я очень доволен стремлением биться за каждый мяч, и они показали мне, что не утратили свое желание с прошлого сезона".



"Наши фанаты были невероятны сегодня, подгоняя нас в каждый момент матча, и это был очень хороший день для нас".



"Если честно, в матче против "Бернли" мы переиграли соперника — только взгляните на статистику. Мы владели мячом 62% времени, нанесли восемь ударов и создали больше моментов, хотя играли вдесятером. Первый тайм сложился неудачно, но я остался доволен игрой во втором тайме. Сегодня я попросил их показать мне свой дух, и они сделали это", — цитирует Конте Sky Sports.