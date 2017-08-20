Конте: "Попросил игроков показать свой дух, и они сделали это"

Антонио Конте Наставник "Челси" Антонио Конте похвалил свою команду за то, как она реабилитировалась за поражение в матче первого тура Премьер-Лиги против "Бернли".

Начав новый сезон с домашнего поражения от "Бернли" со счетом 2:3, спустя неделю "синим" удалось исправиться. Благодаря дублю Маркоса Алонсо "Челси" одолел "Тоттенхэм" (1:2), и Конте остался очень доволен увиденным.

"В первую очередь я бы хотел поблагодарить моих игроков, потому что их самоотдача, их желание и сердце, что они вложили в игру, были невероятны, и это случилось в очень сложный момент для нас. Я очень доволен стремлением биться за каждый мяч, и они показали мне, что не утратили свое желание с прошлого сезона".

"Наши фанаты были невероятны сегодня, подгоняя нас в каждый момент матча, и это был очень хороший день для нас".

"Если честно, в матче против "Бернли" мы переиграли соперника — только взгляните на статистику. Мы владели мячом 62% времени, нанесли восемь ударов и создали больше моментов, хотя играли вдесятером. Первый тайм сложился неудачно, но я остался доволен игрой во втором тайме. Сегодня я попросил их показать мне свой дух, и они сделали это", — цитирует Конте Sky Sports.


Метки Конте, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2017 21:05

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  1. chelsea-69 20.08.2017 22:02 # chelsea-69
    Диегу верни, гад

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  2. fc-oil 20.08.2017 21:30 # fc-oil
    На багаже Моуриньо. Даже автобус тот же.

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  3. shirokov15 20.08.2017 21:30 # shirokov15
    Если бы знать, что Луиз каждый матч так будет играть в опорной зоне, эх.

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  4. reeker 20.08.2017 21:22 # reeker
    Никому легко не достанется наш кубок АПЛ в этом сезоне. Будем биться до самого конца. Вперёд Челси!!!

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  5. louitex-krd 20.08.2017 21:19 # louitex-krd
    Какой труп Марата

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  6. fc-zenit 20.08.2017 21:18 # fc-zenit
    А ещё три покупки будет, всем пи3да.

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  7. gjchancel 20.08.2017 21:16 # gjchancel
    Проблемы Челси немного перетянуты - преувеличены! с учетом имеющихся проблем, выпустили достаточно мощный состав!! Результат не случайный...тройка в центре Луиз, Канте и Бакайоко обеспечили спокойствие.

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