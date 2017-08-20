Дубль Алонсо обеспечил "Челси" победу над "Тоттенхэмом"

"Тоттенхэм" проиграл свой первый домашний матч в Премьер-Лиге на "Уэмбли", уступив три очка "Челси" — 1:2.

В стартовый состав "шпор" прямиком из лазарета вернулся Киран Триппьер, сменив на правом фланге обороны юного Кайл Уолкер-Питерса. Виктор Ваньяма появился в центре поля вместо Муссы Сиссоко.



Главный тренер "синих" Антонио Конте сделал ставку на своих летних новичков Тьемуэ Бакайоко и Альваро Морату. Гари Кэхилла заменил Андреас Кристенсен. Виктор Мосес вернулся после дисквалификации.



Уже в самом начале матча Мората упустил прекрасную возможность открыть счет. Экс-нападающий "Реала" пробил головой со считанных метров после отличной передачи Сесара Аспиликуэты, но не попал в створ.



Вскоре хозяева ответили своим моментом. Харри Кейн, находясь в окружении нескольких соперников на подступах к штрафной площади, все же нашел возможность пробить. Удар получился прямо по центру, но Тибо Куртуа неловко отразил мяч.



И все-таки "Челси" чуть увереннее разыгрывал мяч, и на 24-й минуте Давид Луис заработал штрафной в 18 метрах от Уго Льориса. Исполнять стандарт взялся Маркос Алонсо, своей левой ногой великолепно обведя стенку и послав снаряд в верхний правый угол ворот — 0:1.



Пропущенный гол по-настоящему разозлил "шпор", они захватили контроль над игрой и принялись терзать оборону гостей. Особенно старался Харри Кейн, который на 42-й минуте даже пробил в основание штанги. Хороший момент имел и Бен Дэвис, заставший Куртуа совершить отличный сейв в прыжке.



Второй тайм "Тоттенхэм" тоже начал очень агрессивно, но постепенно "Челси" удалось несколько снизить темп и отодвинуть игру от своих ворот, хотя и не лишить соперника мяча.



На 73-й минуте Виллиан имел прекрасную возможность снять все вопросы об исходе матча, но пробил в штангу. Спустя девять минут наступила расплата, потому что вышедший на замену Мичи Батшуайи головой срезал мяч в свои ворота после навеса со штрафного Кристиана Эриксена — 1:1.



Казалось, у хозяев появляется реальная возможность вырвать победу, но не тут-то было. На 88-й минуте "синие" совершили перехват на чужой половине поля, после чего вывели на удар Алонсо по левому краю штрафной. Маркос пробил, а Льорис неожиданно пропустил мяч в ближний угол ворот — 1:2.



На протяжении большей части матча "Челси" действовал вторым номером, но благодаря двум неожиданным голам Маркоса Алонсо все-таки одержал столь необходимую победу. "Тоттенхэм" в кои-то веки показал очень достойный футбол на "Уэмбли", однако результат здесь по-прежнему оставляет желать лучшего.



"Тоттенхэм" — "Челси". Отчет о матче