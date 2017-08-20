Дубль Алонсо обеспечил "Челси" победу над "Тоттенхэмом"
"Тоттенхэм" проиграл свой первый домашний матч в Премьер-Лиге на "Уэмбли", уступив три очка "Челси" — 1:2.
В стартовый состав "шпор" прямиком из лазарета вернулся Киран Триппьер, сменив на правом фланге обороны юного Кайл Уолкер-Питерса. Виктор Ваньяма появился в центре поля вместо Муссы Сиссоко.
Главный тренер "синих" Антонио Конте сделал ставку на своих летних новичков Тьемуэ Бакайоко и Альваро Морату. Гари Кэхилла заменил Андреас Кристенсен. Виктор Мосес вернулся после дисквалификации.
Уже в самом начале матча Мората упустил прекрасную возможность открыть счет. Экс-нападающий "Реала" пробил головой со считанных метров после отличной передачи Сесара Аспиликуэты, но не попал в створ.
Вскоре хозяева ответили своим моментом. Харри Кейн, находясь в окружении нескольких соперников на подступах к штрафной площади, все же нашел возможность пробить. Удар получился прямо по центру, но Тибо Куртуа неловко отразил мяч.
И все-таки "Челси" чуть увереннее разыгрывал мяч, и на 24-й минуте Давид Луис заработал штрафной в 18 метрах от Уго Льориса. Исполнять стандарт взялся Маркос Алонсо, своей левой ногой великолепно обведя стенку и послав снаряд в верхний правый угол ворот — 0:1.
Пропущенный гол по-настоящему разозлил "шпор", они захватили контроль над игрой и принялись терзать оборону гостей. Особенно старался Харри Кейн, который на 42-й минуте даже пробил в основание штанги. Хороший момент имел и Бен Дэвис, заставший Куртуа совершить отличный сейв в прыжке.
Второй тайм "Тоттенхэм" тоже начал очень агрессивно, но постепенно "Челси" удалось несколько снизить темп и отодвинуть игру от своих ворот, хотя и не лишить соперника мяча.
На 73-й минуте Виллиан имел прекрасную возможность снять все вопросы об исходе матча, но пробил в штангу. Спустя девять минут наступила расплата, потому что вышедший на замену Мичи Батшуайи головой срезал мяч в свои ворота после навеса со штрафного Кристиана Эриксена — 1:1.
Казалось, у хозяев появляется реальная возможность вырвать победу, но не тут-то было. На 88-й минуте "синие" совершили перехват на чужой половине поля, после чего вывели на удар Алонсо по левому краю штрафной. Маркос пробил, а Льорис неожиданно пропустил мяч в ближний угол ворот — 1:2.
На протяжении большей части матча "Челси" действовал вторым номером, но благодаря двум неожиданным голам Маркоса Алонсо все-таки одержал столь необходимую победу. "Тоттенхэм" в кои-то веки показал очень достойный футбол на "Уэмбли", однако результат здесь по-прежнему оставляет желать лучшего.
"Тоттенхэм" — "Челси". Отчет о матче
20.08.2017 19:55
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Последние комментарии:
Надо быть полным долбоебом и неудачником, чтобы гордиться успехами футбольного клуба
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Петунхэм опять оказал давление
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Лучший игрок, понятно, сегодня Алонсо. Но Нголо Канте это пиздец золото Челси. Незаметный для любителей с фапла, он просто тащит Челси.
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Кристенсен очень субтильный, как для защитника. боязно.
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все по делу, а мората еще прибавит явно
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Мората кстати неплох, просто нет у него мощи и злости пока, хотя данные позволяют. Тот же Варди, например, дрищ-дрищом, но столько агрессии в атаке, что кажется намного мощнее и опаснее, про Кейна уже молчу. Может привьётся в течение сезона и агрессии и мощи.
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Батшуайи киллер.
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шпорам не повезло, они играли лучше, владели мячом... но не хватало завершающего удара немного. поражения не заслужили
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Горит от успехов аснла (
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Если не считать дубль Алонсо, то лучшим игроком, наверно, у пенсов сегодня можно назвать Луиза. Вот так должен играть опорный полузащитник. Блестящая игра.
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помойку с победой, куры просто лахеры
Бля, но букакайока и мората просто бомжи ))) На первого ссали абсолютно все весь матч, а второй не хуже Озила растворился на поле. Спасибо старым и новым богам, а также владыке света за то, что избавили МЮ от этого мусора.
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Шпоры не хотят играть видать мало платят. Пенсов с победой. Игра была скучной.
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Легчайшая для Маркоса
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Ну что, соснули долбаебы? Челси в гонке!!!
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хз как у тупых пенсов язык поворачивается называть такого тащера днарем, когда он уже который матч вытаскивает
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Шикарная и абсолютно заслуженная победа Челси. Не ожидал, что с такими проблемами с составом, мы сможем выиграть. Теперь нужно взять три очка в матче с Эвертоном, купить несколько игроков и со спокойной душой уходить на перерыв для матчей сборных. Дальше будет легче, новички освоятся, Азар наберёт форму, вернутся дисквалифицированные. Всех моих братишек пенсов с великолепной победой. Батшуайи вредитель, Алонсо умница.
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Новая схемка от Конте... Минимум креатива в атаке... Но этого хватило...
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Вынесли кур резервом.
Мората хорош будет только против автобусов.
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Шпоры молятся на нас который раз наказываем
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Судья конечно на подобе скума, тот ещё х.ес0с, мог смело в ворота шпор пеналь ставить и дать одно удаление.
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