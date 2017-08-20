Дубль Алонсо обеспечил "Челси" победу над "Тоттенхэмом"

Маркос Алонсо "Тоттенхэм" проиграл свой первый домашний матч в Премьер-Лиге на "Уэмбли", уступив три очка "Челси" — 1:2.

В стартовый состав "шпор" прямиком из лазарета вернулся Киран Триппьер, сменив на правом фланге обороны юного Кайл Уолкер-Питерса. Виктор Ваньяма появился в центре поля вместо Муссы Сиссоко.

Главный тренер "синих" Антонио Конте сделал ставку на своих летних новичков Тьемуэ Бакайоко и Альваро Морату. Гари Кэхилла заменил Андреас Кристенсен. Виктор Мосес вернулся после дисквалификации.

Уже в самом начале матча Мората упустил прекрасную возможность открыть счет. Экс-нападающий "Реала" пробил головой со считанных метров после отличной передачи Сесара Аспиликуэты, но не попал в створ.

Вскоре хозяева ответили своим моментом. Харри Кейн, находясь в окружении нескольких соперников на подступах к штрафной площади, все же нашел возможность пробить. Удар получился прямо по центру, но Тибо Куртуа неловко отразил мяч.

И все-таки "Челси" чуть увереннее разыгрывал мяч, и на 24-й минуте Давид Луис заработал штрафной в 18 метрах от Уго Льориса. Исполнять стандарт взялся Маркос Алонсо, своей левой ногой великолепно обведя стенку и послав снаряд в верхний правый угол ворот — 0:1.

Пропущенный гол по-настоящему разозлил "шпор", они захватили контроль над игрой и принялись терзать оборону гостей. Особенно старался Харри Кейн, который на 42-й минуте даже пробил в основание штанги. Хороший момент имел и Бен Дэвис, заставший Куртуа совершить отличный сейв в прыжке.

Второй тайм "Тоттенхэм" тоже начал очень агрессивно, но постепенно "Челси" удалось несколько снизить темп и отодвинуть игру от своих ворот, хотя и не лишить соперника мяча.

На 73-й минуте Виллиан имел прекрасную возможность снять все вопросы об исходе матча, но пробил в штангу. Спустя девять минут наступила расплата, потому что вышедший на замену Мичи Батшуайи головой срезал мяч в свои ворота после навеса со штрафного Кристиана Эриксена — 1:1.

Казалось, у хозяев появляется реальная возможность вырвать победу, но не тут-то было. На 88-й минуте "синие" совершили перехват на чужой половине поля, после чего вывели на удар Алонсо по левому краю штрафной. Маркос пробил, а Льорис неожиданно пропустил мяч в ближний угол ворот — 1:2.

На протяжении большей части матча "Челси" действовал вторым номером, но благодаря двум неожиданным голам Маркоса Алонсо все-таки одержал столь необходимую победу. "Тоттенхэм" в кои-то веки показал очень достойный футбол на "Уэмбли", однако результат здесь по-прежнему оставляет желать лучшего.

"Тоттенхэм" — "Челси". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2017 19:55

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Последние комментарии:




  1. kellborn 20.08.2017 20:12 # kellborn
    Надо быть полным долбоебом и неудачником, чтобы гордиться успехами футбольного клуба

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  2. winnerd 20.08.2017 20:11 # winnerd
    Петунхэм опять оказал давление

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  3. golokante 20.08.2017 20:11 # golokante
    Лучший игрок, понятно, сегодня Алонсо. Но Нголо Канте это пиздец золото Челси. Незаметный для любителей с фапла, он просто тащит Челси.

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  4. pauk 20.08.2017 20:10 # pauk
    Кристенсен очень субтильный, как для защитника. боязно.

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  5. osivori 20.08.2017 20:10 # osivori
    все по делу, а мората еще прибавит явно

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  6. sausage 20.08.2017 20:09 # sausage
    Мората кстати неплох, просто нет у него мощи и злости пока, хотя данные позволяют. Тот же Варди, например, дрищ-дрищом, но столько агрессии в атаке, что кажется намного мощнее и опаснее, про Кейна уже молчу. Может привьётся в течение сезона и агрессии и мощи.

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  7. golokante 20.08.2017 20:08 # golokante
    Батшуайи киллер.

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  8. mancunia-planet 20.08.2017 20:08 # mancunia-planet
    шпорам не повезло, они играли лучше, владели мячом... но не хватало завершающего удара немного. поражения не заслужили

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  9. fc-zenit 20.08.2017 20:08 # fc-zenit
    Горит от успехов аснла (

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  10. shirokov15 20.08.2017 20:07 # shirokov15
    Если не считать дубль Алонсо, то лучшим игроком, наверно, у пенсов сегодня можно назвать Луиза. Вот так должен играть опорный полузащитник. Блестящая игра.

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  11. rav-07 20.08.2017 20:07 # rav-07
    помойку с победой, куры просто лахеры

    Бля, но букакайока и мората просто бомжи ))) На первого ссали абсолютно все весь матч, а второй не хуже Озила растворился на поле. Спасибо старым и новым богам, а также владыке света за то, что избавили МЮ от этого мусора.

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  12. oleg918 20.08.2017 20:06 # oleg918
    Шпоры не хотят играть видать мало платят. Пенсов с победой. Игра была скучной.

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  13. joker08 20.08.2017 20:06 # joker08
    Легчайшая для Маркоса

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  14. skydreams 20.08.2017 20:06 # skydreams
    Ну что, соснули долбаебы? Челси в гонке!!!

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  15. imfake 20.08.2017 20:06 # imfake
    хз как у тупых пенсов язык поворачивается называть такого тащера днарем, когда он уже который матч вытаскивает

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  16. reeker 20.08.2017 20:06 # reeker
    Шикарная и абсолютно заслуженная победа Челси. Не ожидал, что с такими проблемами с составом, мы сможем выиграть. Теперь нужно взять три очка в матче с Эвертоном, купить несколько игроков и со спокойной душой уходить на перерыв для матчей сборных. Дальше будет легче, новички освоятся, Азар наберёт форму, вернутся дисквалифицированные. Всех моих братишек пенсов с великолепной победой. Батшуайи вредитель, Алонсо умница.

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  17. stason-cfc 20.08.2017 20:05 # stason-cfc
    Новая схемка от Конте... Минимум креатива в атаке... Но этого хватило...

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  18. role-playin 20.08.2017 20:05 # role-playin
    Вынесли кур резервом.
    Мората хорош будет только против автобусов.

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  19. chelsea1983 20.08.2017 20:05 # chelsea1983
    Шпоры молятся на нас который раз наказываем

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  20. admet 20.08.2017 20:05 # admet
    Судья конечно на подобе скума, тот ещё х.ес0с, мог смело в ворота шпор пеналь ставить и дать одно удаление.

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