Компани раскрыл секрет успеха Гвардиолы

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани считает, что особенным тренером Пепа Гвардиолу делает умение донести свои мысли до игроков.

По ходу прошлого сезона бывший защитник "Сити" Пабло Сабалета отмечал, что некоторые игроки скучают на тактических лекциях Гвардиолы, а к его требованиям команде еще только предстоит привыкнуть.



Компани уверен, что за год с Пепом "горожане", наконец, поняли его идеи. Особенным тренером Гвардиолу делает именно это – умение донести свои мысли до игроков, считает капитан "Сити".



"Пеп очень быстро подмечает нюансы, касающиеся тактики и техники. Он может в одну секунду изменить ход игры и мгновенно донести свое сообщение игрокам, чтобы решить наметившуюся проблему".



"Вот почему его предыдущие команды были настолько успешны – со временем они становились даже сильнее. Главная черта Пепа – донести до игроков мысль так, чтобы они воплотили ее на поле", - цитирует Компани Goal.